逆天奇案2︱馮盈盈獲專欄作家列3大點激讚《學是學非》經典演出最入心
馮盈盈獲專欄作家列3大點激讚
1. 港姐出身零包袱 搞馬扮電單車引擎聲
專欄作家月巴氏日前在社交平台發長文力讚馮盈盈，一開始月巴氏就重提以前為馮盈盈做訪問時所遇到的趣事，力讚馮盈盈毫無港姐包袱。月巴氏指在2020年與馮盈盈做訪問時，馮盈盈看到桌球枱就非常雀躍，不但篤了幾下波，訪問完畢後更馮盈盈即場獻唱《越難越愛》：
獻唱前，甚至示範了一種FYY開聲法——扮電單車引擎聲（不只扮聲，雙手更扮揸電單車，做戲做全套），笑到同事和我嘔電。扮完電單車引擎聲，開了聲，可以正式唱歌了。並不是說四年前她唱歌的聲音就是魔音，事實上，反而令我聽得好開心——記憶中的那一天，同馮盈盈傾得好開心，或者應該這樣說：她一直很努力很努力去令身邊的人開心，方法是，不斷透過說話腔調語氣並配合停不了的肢體動作，表現Hyper，輸出一種超高能量，令人開心之餘，直頭精神爽利。
2. 《學是學非》奔放演出最入心
此外，月巴氏提及到馮盈盈在《學是學非》中奔放的演出，其中在節目短劇《兒嬉攻略》中飾演「PINK蓮」的馮盈盈，堂堂港姐冠軍出身的她，竟然不顧形象認真地搞笑。月巴氏形容馮盈盈的搞笑方式是「結合一種偏向市井或所謂MK的說話和表現方式，營造一個明明有衝突卻又好夾得埋的個人形象，一個令人開心愉快的形象」，更認為她是近期最後一位會令人記得的港姐冠軍。
3. 精益求精 表現有如脫胎換骨
最後，月巴氏寫到認為的確有不少觀眾認為馮盈盈有懶音、太吵、不會做戲和認為她太多是非，不過月巴氏就認為馮盈盈有努力改掉自己大部分缺點：「馮盈盈好似變成另一個人：由性博士，變成食品市場管理及營銷學碩士；由有懶音，透過學習發音，變成讀出標準正音；由假端莊的PINK蓮，變成在社交媒體拍片傳授各種生活知識技巧的端莊大使；甚至由魔音，變成不再魔音——如果這不是努力，我實在不知是甚麼；又如果努力在今時今日的香港是理應被嘉許，努力的馮盈盈，絕對值得被讚頌。」
網民卻感到可惜：無奈佢係另一個徐子珊
月巴氏的帖文一出，即刻惹來大批網民熱議，大部分網民認同馮盈盈的確很努力並由潛質，但亦有部分網民為她沒有觀眾緣而感到可惜：「FYY真係好勤力去改善自己的不足，無奈佢係另一個徐子珊，有料但無觀眾緣；補充啲人成日抽水話陸浩明幾十歲人走去後生仔，但當日佢+FYY+10A的化學作用，先至令當時後生仔傾吓偈好好睇，後來10A走後都好似係得朱千雪客串時有相同效果」、「跟過FYY拍廣告，佢係絕對敬業，亦好知道自己做緊乜嘅藝人，由當時開始，就覺得佢最多可能只會喺電視圈碌10年，或30歲左右就會慢慢淡出，電視曝光極其量係佢嘅stepping stone而唔係終點」、「FYY 同 麥明詩係比較欣賞的TVB人」、「本身算近年難得甜美靚港姐冠軍。曾經的懶音王，欣賞她幾努力改正」等。
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