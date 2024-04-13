逆天奇案2︱馮盈盈獲專欄作家列3大點激讚《學是學非》經典演出最入心

前港姐冠軍馮盈盈曾經一度被TVB雪藏，走出雪櫃後首部出演的電視劇《逆天奇案2》終於出街，網民都表示高興能夠再看到馮盈盈的演出。日前，專欄作家月巴氏在社交平台發長文列出三大點力讚馮盈盈，惹來大批網民留言熱議。