28歲性女馮盈盈疑狠撇無綫 欲離巢專攻碩士 心情極靚曬素顏行山相

28歲的馮盈盈 (Crystal) 自2016年成為港姐冠軍後，備受無綫力捧，惟自去年失寵的消息傳不斷，近年工作量明顯大減。就此馮盈盈曾否認遭雪藏，連無綫電視總經理曾志偉接受訪問都澄清：「邊個人入過雪櫃啫？呢度冇人入雪櫃，其實係佢去咗隔離拉番佢返嚟咋！」昨天 (21日)馮盈盈於IG釋出照片，自揭已重返港大校園讀書，令網民勾起記憶，一度猜疑馮盈盈是否遭無綫雪藏，意興闌珊才轉攻學業，為日後轉行鋪路。