馮盈盈遭雪藏一沉百踩 秘密讀書開新技能密謀轉行！

2016年當選港姐後備受力捧的馮盈盈，早前被爆因三宗罪被無線雪藏後，全靠曾志偉出馬獲解凍。可是，解凍後馮盈盈一直未有新發展，近日她更秘密讀書，成功通過CFA Level 1考試，疑似為離巢無線後鋪路轉行！