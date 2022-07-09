馮盈盈遭雪藏一沉百踩 秘密讀書開新技能密謀轉行！
馮盈盈雪藏後秘密讀書 疑似另覓新出路
早前被爆因三宗罪被無線雪藏的馮盈盈，早前曾考曾志偉解凍，可是隨後並沒有新發展。近日馮盈盈於社交平台上傳她通過了CFA Level 1考試的合格通知書。原為香港大學食物及營養學系畢業生的她，她留言表示自己2022上半年都在準備CFA考試，而且自己能夠在毫無商科背景下考到合格是奇跡。此外，她亦在文中感謝父親親身接送自己到會場考CFA，並在文中暗中透露自己會考CFA的Level2，看來馮盈盈正在為離巢無線後另覓新出路而作準備！
IG全文：
20220708 It summarized my first half of 2022. To a finance-illiterate like me who has ZERO economic and business background, this is a miracle. Thank you to everyone who helped me. You know who you are.❤️ 早上八點考試，我希望預早一小時到試場準備。正當我苦惱如何在當天早上6點召車出門，爸爸二話不說，主動要送我去考試。“當年你應考DSE，我全程接送。今次你考CFA，我也會一樣做。這次你會一樣合格的。”十年過去，時移世易；父母的愛，始終不變。Daddy，我會繼續更加努力，勞煩你之後再車我去考場。#Level2
曾靠曾志偉解凍 可惜隨後並沒有新發展
早前，被雪藏的馮盈盈曾經一度解凍，與曾志偉、錢嘉樂等人一同主持《講你都唔信》。當時解凍後復出的馮盈盈得到全場的關注，多次被調侃與緋聞男友鄭衍峰的關係。曾志偉在接受訪問的時候，亦曾經為馮盈盈解圍，力撐馮盈盈沒有被雪藏！雖然曾志偉親自邀請馮盈盈與他一同主持節目，但節目過後，馮盈盈亦沒有大搞作，看來未能成功解凍！
被爆因3宗罪遭雪藏
馮盈盈16年當選港姐冠軍後備受無綫力捧，無論大騷司儀、綜藝節目及劇集都有佢份，更於《萬千星輝頒獎典禮2018》獲得「飛躍進步女進步獎」，前途無可限量，但近月馮盈盈卻在電視機前消失一樣，更有指其有份主演的《逆天奇案》落實開拍續集，但馮盈盈慘被out﹗有傳馮盈盈犯下三宗罪觸怒無綫而被掟入雪櫃﹗
第一宗罪：為公開戀情同公司意見不一
之前馮盈盈和醫生男友分手後，被指撻著大隻主播鄭衍峰，馮盈盈想公開戀情，有指遭公司禁止，但馮盈盈仍不時孖男友高調放閃，與無綫就此事鬧分歧，令關係一度僵持，其後馮盈盈同鄭衍峰分手，事件才淡化下來﹗
第二宗罪：玩虛擬幣有違內地禁例
馮盈盈最近踩入NFT市場，推出自家設計的水晶手鏈，並以虛擬貨幣「以太幣」交易，由於虛擬貨幣的相關活動在內地屬非法金融活動，一律禁止﹗無綫與內地有緊密的合作，又相當重視內地市場，所以馮盈盈此舉相當踩界，會觸及禁地﹗
第三宗罪：為保助手唔聽無綫話
馮盈盈2020年開始聘請私人助手，有指其助手經常陪伴出席活動時，便趁機集郵及貪小便宜去搲著數，有指無綫方面為顧及馮盈盈形象，勸她辭去該助手以免影響其名聲，但馮盈盈卻當耳邊風，屢勸不聽﹗