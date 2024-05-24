馮盈盈「淑女Mode」拍《流行都市》被林秀怡寸爆 網民都頂唔順：把聲最出事
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現在29歲的馮盈盈是2016年度的港姐冠軍，由主持節目《#後生仔傾吓偈》時期開始，她的形象便大癲大肺，盡顯真性情，但近日上《流行都市》做嘉賓時，她的語氣和動作卻忽然轉變為「淑女Mode」，即引來節目主持人林秀怡寸爆兼偷笑！
馮盈盈 淑女式坐姿＋輕聲細語疑扮斯文搏洗底
馮盈盈今次與陳曉華、莊子璇、王怡然和陳曉彤一同上《流行都市》，為新一屆香港小姐選舉作宣傳。當日馮盈盈著上一件白色高衩連身裙，全程保持著雙腳並攏放在左邊、雙手放在腿上的淑女式坐姿，說話更是輕聲細語，被指是為了扮斯文搏洗底，轉行知性優雅的路線！
林秀怡寸爆馮盈盈：你真係好優雅呀
節目中當馮盈盈輕聲細語地講到：「我覺得作為一個香港女性，最自豪就係有香港小姐。」鏡頭外竟出現笑聲，聲線疑似是林秀怡。之後馮盈盈分享自己當年參選港姐時，學習到如何在高壓的環境下都要保持優雅，這時林秀怡又寸嘴說：「你真係好優雅呀，點樣可以做到？」更刻意模仿出馮盈盈的「優雅」坐姿。
網民狠批：好似鬼上身
馮盈盈今次的形象突變引起網民熱議，紛紛指她太做作，尤其把聲最出事：「講嘢個tone都唔同哂，好作狀」、「chok聲搞唔掂」、「佢講嘢特登好用力咁字正腔圓聽到好辛苦」、「咩事咁作狀，咁好咩？好唔真誠」、「好似鬼上身」、「無哂個人特色」、「都係鐘意佢豪放mode多啲」、「佢而家好刻意扮斯文，真係好怪」等等。
陳曉華獲網民大讚自然得多
相反坐在馮盈盈身旁的陳曉華，就獲網民大讚說話動作都好自然：「馮盈盈講野咩事？陳曉華講嘢自然好多」、「陳曉華講嘢tone果啲先叫正常人」、「一轉鏡頭去陳曉華到順眼好多」等，同時亦有網民批評林秀怡疑似恥笑馮盈盈的行為：「01:07笑嗰下勁X街！」
網民質疑馮盈盈玩假膠
也有網民質疑馮盈盈的行為只是為了節目效果：「其實係咪搞緊笑做效果㗎咋？好假膠feel」、「睇落其實係成班假膠玩嘢喎」、「假膠feel，似特登玩野多啲」、「佢擺明玩嘢」、「隔離d人應該忍笑忍得好辛苦」等等，但也有網民擔心馮盈盈突然的轉變是因為情緒出現問題，認為她應該放長假休息一下。
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撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@crystalfyy