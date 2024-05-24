馮盈盈「淑女Mode」拍《流行都市》被林秀怡寸爆 網民都頂唔順：把聲最出事

現在29歲的馮盈盈是2016年度的港姐冠軍，由主持節目《#後生仔傾吓偈》時期開始，她的形象便大癲大肺，盡顯真性情，但近日上《流行都市》做嘉賓時，她的語氣和動作卻忽然轉變為「淑女Mode」，即引來節目主持人林秀怡寸爆兼偷笑！

