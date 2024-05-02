29歲馮盈盈高調孖型男風騷滑浪 鬼馬晒纖腰引熱議
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現年29歲的馮盈盈近期在劇集方面有不少亮眼的表現，除了去年的《妳不是她》外，馮盈盈最近於TVB新劇《逆天奇案2》中飾演的頂級黑客Ana形象同樣深入民心。不過馮盈盈日前突然在社交平台公開一段孖高大型男出海滑浪嘅短片，馮盈盈仲表情多多風騷出鏡，隨即引起網民熱議……
馮盈盈鬼馬表情連環騷纖腰
在馮盈盈最新分享的影片中，雖然佢以長袖上衣以及長泳褲密實上陣，不過就大方騷出纖腰，連結實嘅腹肌都完美展現埋！但當天的拍攝條件極為惡劣，唔單止落大雨，海上風浪也相當巨大，導致拍攝過程中遇到了諸多困難。亦令馮盈盈在片中仲表情多多，不斷做鬼馬的表情，令不少網民都大讚佢十分可愛！
馮盈盈孖型男開心滑浪
除了馮盈盈fit到漏的身材外，網民更好奇片中的男主角是誰。片中兩人各自攜帶滑浪板，悠閒地走向沙灘。而高大型男更不時回頭確認馮盈盈是否跟上，獲得網民稱讚為「大暖男」。但其實馮盈盈所分享的影片其實來自《逆天奇案2》中的一場滑浪戲份，而片中的型男正是在劇中飾演馮盈盈男友的高鈞賢。
馮盈盈高鈞賢早已傳緋聞
馮盈盈與高鈞賢在熱播劇《逆天奇案2》中飾演情侶，而2人在戲外更被目擊一同逛超市。有傳言指出兩人已經相戀一段時間，許多網民亦大讚他們郎才女貌，睇落簡直係襯到絕！不過對於外界的猜測，2人都予以否認，馮盈盈更是明言與高鈞賢之間沒有發展的可能，並強調兩人僅是朋友。
撰文：東方新地圖片來源：IG@crystalfyy、YouTube@TVB USA Official