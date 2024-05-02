29歲馮盈盈高調孖型男風騷滑浪 鬼馬晒纖腰引熱議

現年29歲的馮盈盈近期在劇集方面有不少亮眼的表現，除了去年的《妳不是她》外，馮盈盈最近於TVB新劇《逆天奇案2》中飾演的頂級黑客Ana形象同樣深入民心。不過馮盈盈日前突然在社交平台公開一段孖高大型男出海滑浪嘅短片，馮盈盈仲表情多多風騷出鏡，隨即引起網民熱議……

