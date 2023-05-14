馮素波 切大腸

78歲馮素波自爆切5分之1大腸　TVB主持賴彥妤又亂問︰有冇咩秘訣呀？

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資深老戲骨馮素波現年78歲，因與組合MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）撞樣，一度成為城中熱話。馮素波日前現身鄭丹瑞主持的醫學健康資訊節目，由於節目講腸道健康，她在接受TVB《娛樂新聞台》主持賴彥妤訪問時，自爆前年做過大腸手術，切了5分之1的大腸，出名「唔用腦」的主持賴彥妤竟追問：「咁你有冇咩秘訣呀？」，即場嚇呆馮素波！

馮素波 切大腸 馮素波自爆做過大腸手術。
馮素波自爆做過大腸手術。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）

馮素波自爆切5分之1大腸　主持賴彥妤笑問︰有冇咩秘訣呀？

馮素波在訪問中自爆：「前年我做咗個大腸手術，切咗5分1條腸，而家更需要健康，我而家好健康㗎！」此時，主持賴彥妤竟笑住追問：「咁你有冇咩秘訣呀？」馮素波即被嚇呆：「吓？秘訣？」主播賴彥妤即補充：「食清啲？定係⋯⋯」馮素波此時才懂反應：「我不嬲都食得好清，唔知點解清極都清唔到，你哋要小心。」反觀，鄧月平及林耀聲得知馮素波曾大病一場，都收起笑容表示慰問。

馮素波 切大腸 TVB主播賴彥妤竟笑住追問：「咁你有冇咩秘訣呀？」馮素波即被嚇呆。
TVB主持賴彥妤竟笑住追問：「咁你有冇咩秘訣呀？」馮素波即被嚇呆。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
馮素波 切大腸 鄧月平及林耀聲得知馮素波曾大病一場，都收起笑容表示慰問，得賴彥妤仍笑笑口。
鄧月平及林耀聲得知馮素波曾大病一場，都收起笑容表示慰問，得賴彥妤仍笑笑口。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）

馮素波大腸內有腫瘤 膽已失功效

翻查資料，馮素波為注射疫苗進行身體檢查，一查之下發現大腸內有腫瘤，膽塞滿膽石已失去功效，起初以為是大腸癌，後來發現腸內的腫塊是腺瘤，幸好及時察覺，手術後休息4個星期已經可以復工拍劇。

馮素波 切大腸 姜麗文 無綫 姜麗文 賴彥妤去年12月才上場做主播，採訪經驗半年都冇。
賴彥妤2021年上場做主播，多次出事。（圖片來源：[email protected]

賴彥妤已有前科 曾經激嬲郭富城

賴彥妤已經唔係第一次唔帶腦做訪問，最經典的一次一定要數她訪問郭富城嗰次。當時賴彥妤仲搶到到靚位企正郭富城旁邊可以一齊入鏡，但賴彥妤因為未有留心對方提到「會帶小朋友同屋企人睇燈飾？」五秒後重複問郭富城「會唔會帶埋小朋友⋯⋯」郭富城秒回發夢賴彥妤：「我頭先咪講咗囉！」他再望一望呢位女主持，然後表示：「我頭先講咗，我會帶我小朋友、我屋企人、太太一齊嚟呢度，因為我小朋友好鍾意⋯⋯」當時令不少網民認為賴彥妤不尊重受訪者。

馮素波 切大腸 方力申 mapleyip 方力申 郭富城秒回後，都忍唔住望一望呢位「出色」TVB主持。
郭富城秒回後，都忍唔住望一望呢位「出色」TVB主持。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台截圖）

賴彥妤曾問喪母姜麗文「如何慶祝母親節？」

賴彥妤又曾問母親早逝的姜麗文「如何慶祝母親節？」，被狂批「冇做功課」。早前方力申大方認愛邪教性侵受害者Maple,小方出席活動時被問到，日後會否帶女友出席公開活動，方力申就明言沒有這個計劃，但賴彥妤似乎「遊緊魂」追問：「有冇諗過情侶檔接Job？」頓時全場dead air，此時方力申臉色一沉回答：「應該就唔會喇，因為佢唔係圈內人。」事後大批網民狂轟賴彥妤完全沒有尊重方力申。

馮素波 切大腸 方力申 mapleyip 方力申 無綫 幸好姜麗文EQ高又大方，順利化解尷尬問題，賴彥妤即時發現講錯說話，表現得一臉惶恐。
賴彥妤試過問姜麗文會唔會喺母親節同媽媽慶祝，好彩姜麗文EQ高順利化解尷尬問題，賴彥妤即時發現講錯說話，表現得一臉惶恐。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
馮素波 切大腸 賴彥妤曾追問方力申：「有冇諗過情侶檔接Job？」令他臉色一沉。
賴彥妤曾追問方力申：「有冇諗過情侶檔接Job？」令他臉色一沉。（圖片來源：HOY TV截圖）

賴彥妤選港姐28強止步

現年27歲的賴彥妤是2021年落選港姐，畢業於英國高雲地利大學法律系碩士，擁兩個碩士同深造文憑學位，2019年參加英國華裔小姐攞冠軍，2020年曾參選港姐但落選，2021年捲土重來再選港姐，被封「英國學霸」，不過28強止步，最終仍獲TVB簽約，現主力擔任娛樂新聞台主持一職。

馮素波 切大腸 姜麗文 無綫 姜麗文 27歲的無綫娛樂新聞台主播賴彥妤。
無綫娛樂新聞台主播賴彥妤，被網民嘲「高分低能」。（圖片來源：[email protected]

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圖片來源：[email protected]、TVB娛樂新聞台截圖、HOY TV截圖

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