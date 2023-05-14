78歲馮素波自爆切5分之1大腸　TVB主持賴彥妤又亂問︰有冇咩秘訣呀？

資深老戲骨馮素波現年78歲，因與組合MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）撞樣，一度成為城中熱話。馮素波日前現身鄭丹瑞主持的醫學健康資訊節目，由於節目講腸道健康，她在接受TVB《娛樂新聞台》主持賴彥妤訪問時，自爆前年做過大腸手術，切了5分之1的大腸，出名「唔用腦」的主持賴彥妤竟追問：「咁你有冇咩秘訣呀？」，即場嚇呆馮素波！