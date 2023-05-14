78歲馮素波自爆切5分之1大腸 TVB主持賴彥妤又亂問︰有冇咩秘訣呀？
馮素波自爆切5分之1大腸 主持賴彥妤笑問︰有冇咩秘訣呀？
馮素波在訪問中自爆：「前年我做咗個大腸手術，切咗5分1條腸，而家更需要健康，我而家好健康㗎！」此時，主持賴彥妤竟笑住追問：「咁你有冇咩秘訣呀？」馮素波即被嚇呆：「吓？秘訣？」主播賴彥妤即補充：「食清啲？定係⋯⋯」馮素波此時才懂反應：「我不嬲都食得好清，唔知點解清極都清唔到，你哋要小心。」反觀，鄧月平及林耀聲得知馮素波曾大病一場，都收起笑容表示慰問。
馮素波大腸內有腫瘤 膽已失功效
翻查資料，馮素波為注射疫苗進行身體檢查，一查之下發現大腸內有腫瘤，膽塞滿膽石已失去功效，起初以為是大腸癌，後來發現腸內的腫塊是腺瘤，幸好及時察覺，手術後休息4個星期已經可以復工拍劇。
賴彥妤已有前科 曾經激嬲郭富城
賴彥妤已經唔係第一次唔帶腦做訪問，最經典的一次一定要數她訪問郭富城嗰次。當時賴彥妤仲搶到到靚位企正郭富城旁邊可以一齊入鏡，但賴彥妤因為未有留心對方提到「會帶小朋友同屋企人睇燈飾？」五秒後重複問郭富城「會唔會帶埋小朋友⋯⋯」郭富城秒回發夢賴彥妤：「我頭先咪講咗囉！」他再望一望呢位女主持，然後表示：「我頭先講咗，我會帶我小朋友、我屋企人、太太一齊嚟呢度，因為我小朋友好鍾意⋯⋯」當時令不少網民認為賴彥妤不尊重受訪者。
賴彥妤曾問喪母姜麗文「如何慶祝母親節？」
賴彥妤又曾問母親早逝的姜麗文「如何慶祝母親節？」，被狂批「冇做功課」。早前方力申大方認愛邪教性侵受害者Maple,小方出席活動時被問到，日後會否帶女友出席公開活動，方力申就明言沒有這個計劃，但賴彥妤似乎「遊緊魂」追問：「有冇諗過情侶檔接Job？」頓時全場dead air，此時方力申臉色一沉回答：「應該就唔會喇，因為佢唔係圈內人。」事後大批網民狂轟賴彥妤完全沒有尊重方力申。
賴彥妤選港姐28強止步
現年27歲的賴彥妤是2021年落選港姐，畢業於英國高雲地利大學法律系碩士，擁兩個碩士同深造文憑學位，2019年參加英國華裔小姐攞冠軍，2020年曾參選港姐但落選，2021年捲土重來再選港姐，被封「英國學霸」，不過28強止步，最終仍獲TVB簽約，現主力擔任娛樂新聞台主持一職。
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