馮素波用Anson Lo造型拍廣告 撞樣似到十足十！ 盤點娛樂圈19對撞樣藝人
早前有網民指Anson Lo竟然同無綫資深演員馮素波撞樣，將二人的照片拉埋，指二人五官極為相似，網民留言：「兩母子無誤」、「係咪失散母子？」、「《大叔的愛》開續集可以叫馮素波客串嗎？」無綫可以開套《大媽的愛》對撼喎﹗」
Anson Lo撞樣78歲馮素波 廣告公司誠邀波姐扮「粉紅教主」
Anson Lo同馮素波相片拼埋，五官及神態都好相似，難怪被指是失散母子﹗
波姐本來唔識Anson Lo 初發現竟感嫌棄？！
最近有健康產品標榜「逆齡」，誠邀愈活愈年輕的78歲馮素波扮「粉紅教主」！波姐聽到美容中心請自己代言，起衫都頗有戒心： 「估唔到真係找我代言，講明要我以Anson Lo造型出鏡⋯⋯我覺得好搞笑，加上條件理想大家一拍即合。」原來波姐之前不認識Anson Lo，某日兒子將上面網上瘋傳的對照圖給她看，一開始反應竟然有少少唔開心？！「第一個反應以為阿仔嫌我似男人，打電話問他是不是『嫌棄阿媽』？」原來阿仔係講笑話阿媽似Anson感到好開心、又對自己遺傳不到Anson Lo咁有型」好失落」，最後經過介紹，波姐與Anson Lo都有相認，更在電影《過時。過節》宣傳上合照！
Anson Lo被指撞樣馮素波後，一眾網民再發起為Anson Lo「尋親」，為他找來一堆失散親人﹗
Anson Lo撞樣《造星3》陳葦璇
網民指《全民3》亞軍陳葦璇撞樣，加上25歲的陳葦璇近來多以短髮齊癊look示人，跟26歲教主被指似孖生兄妹。而陳葦璇被問到同教主撞樣時，她表示也有同感﹗加上二人都是跳得之人，形象相近﹗
（圖片來源：盧瀚霆、陳葦璇IG）
Anson Lo撞樣余宜發
有網民指Anson Lo同資深電台節目主持余宜發似失散父子，雖然二人大欖都扯唔埋，不過當照片撞埋又的確幾似樣﹗更有網民指余宜發同Anson Lo的爸爸最似樣﹗
Anson Lo撞樣張立基
有網民指Anson Lo跳舞勁，好似當年有舞王之稱的歌手張立基，而張立基近日亦在社交網貼出網上圖片，指有網民指二人撞樣，仲問大家有乜意見？網民留言指Anson Lo樣子及舞姿都好似張立基當紅之時，笑指二人可以來一場跳舞battle﹗
盤點娛樂圈19對撞樣藝人：
1)Dee哥Dee姐餅印兄妹
15年出道的陳海寧（Isabella）因參與ViuTV真人騷《辣火頭》系列而漸多人認識，當時被指與ERROR的何啟華Dee哥撞樣，有女版阿Dee之稱，後來更被稱為Dee姐，其後ViuTV開拍二人拍檔的節目《開多咗個pet 》拍住上。
《ERROR自肥企画》陳海寧代替Dee哥做節目
陳海寧被安排在多集《ERROR自肥企画》中代替Dee哥落場比賽，不但扮忍者，又要落場打籃球同水著落水。
2) 陳庭欣被認錯係吳若希
前港姐冠軍陳庭欣（Toby）曾喺個人社交網上載自己同表弟嘅合照，留言：「有心唔怕遲！前晚先食開年飯#表姊弟#帥氣」，點知有網友就即刻留言話以為係吳若希同老公Alex！事後，Toby再次留言：「我同我表弟似，我明呀，因為我哋係一家人！我同Jinny似，我都明呀，因為Facebook都認錯過！我表弟同Jinny老公似，我唔明噃？典(點)解嘅？」，連語氣都學足Jinny，唔通Toby 真係想百分百似Jinny？
3）張曦雯 鄭裕玲
最近就有網民發現張曦雯同Dodo姐鄭裕玲越來越似樣，事關二人都面瘦瘦，下巴尖尖，鼻高高，而且連笑起上來都一樣樣。不過就有網民話張曦雯「個樣唔同晒」、「鼻同下巴假得好離譜」，但呢啲嘢就見仁見智啦！
4）糖妹 陳慧嫻
糖妹自出道以來，就一直被指外貌酷似陳慧嫻，而她亦常常演唱陳慧嫻的歌曲。外貌甜美的糖妹，的確樣子與陳慧嫻十分相似，甚至陳慧嫻本人都曾表示，糖妹有她年輕時候的影子。
6）陳奕迅 林子琦
不講不知，原來運動界中亦有著不少明星臉的出現，例如2014年在仁川亞運參與舉重項目的林子琦便被不少網民指她酷似Eason。
8）盧覓雪 阮兆祥
二人臉型和身形都相近，最緊要都又標誌性的厚嘴唇，話係兩兄妹我都信。而阮兆祥更試過和Michelle在綜藝節目扮姊妹合唱風箏與風，節目中二人真係一樣樣，但唔知Michelle女扮男裝又點呢？
9）黃心穎 蔡一智
曾經又網民指心穎BB和蔡一智是「妝前和妝後」的分別，其後心穎BB就在社交平台大方留言話：「哈哈！竟然俾人識穿我哋『兄妹』嘅身份！」而「哥哥」蔡一智亦搞笑回應：「阿妹你好！」二人更一併受邀合作拍廣告呢！
10）魯芬 PSY
因病逝世的「烈火奶奶」魯芬，是娛樂圈中出名的開心果，而她笑上來竟與韓國紅星PSY極其相似。二人最大的共通點，便是那對狹長的單眼皮眼睛，如果單單看二人的雙眼，或者真的能以假亂真。
13）曹永廉 張衛健
可能經歷歲月洗禮，二人的臉型都有所變化，現在看上去可能不太像，但只要找回20歲的曹永廉和超級學校霸王時期的張衛健一對比，你就會發覺，根本係同一個人呢！
17）劉亦菲 劉詩詩
劉詩詩剛出道時一直又「小劉亦菲」，畢竟當時劉亦菲先走紅，不過現在看來劉亦菲是靈動美麗，劉詩詩是端莊大方，還是有所不同的。
18）衛蘭 盧宛茵
衛蘭Janice經常被指與68歲的盧宛茵撞樣，連盧宛茵都覺得大家似樣，盧宛茵話自細眼大、頭髮啡經常被指似鬼妹仔，所以都覺得自己同有韓國及菲律賓血統的衛蘭頗為相似，盧宛茵有兩子一女中，女兒跟自己最似樣，她透露女兒曾被誤以為是衛蘭，有歌迷當追星咁跟住阿女，相當搞笑﹗
19）明道 阮經天
明道與阮經天二人同為台灣藝人，當紅的時間又差距不遠，自然容易被傳媒比較。可能因為二人都是濃眉大眼的關係吧，不過現在一人在大陸發展，一人在台灣留守。否則二人同台，畫面應該相當有趣。
撞樣明星同場加映
劉德華 VS墨子
作為型佬的華仔劉德華，原來亦與人撞樣，不過那人卻是活在古代，正是先秦諸子百家之中墨家的創始人──墨子。
陳豪 VS 土著哥哥
香港的陳豪卻沒有那麼好運，有網民發現與他撞樣的對象，是一位非洲的土著。雖然如此，相信依然難以動搖陳豪的型佬地位。
薛凱琪 VS 土著姐姐
除了陳豪外，有網民發現與他撞樣的對象，是一位非洲的土著姐姐。
薛凱琪 VS 長頸鹿
不止似土著姐姐，還與可愛的長頸鹿撞樣，她自己也在IG上PO了長頸鹿出來。
常見問題
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