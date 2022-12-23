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馮素波用Anson Lo造型拍廣告 撞樣似到十足十！ 盤點娛樂圈19對撞樣藝人

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Anson Lo出道不久已有人將他與同馮素波照片拼埋，被指撞樣以為「失散母子/婆孫」﹗同時網民更為Anson Lo搵出多個失散親人，撞樣撞到澎澎聲，來到2022年尾，有廣告公司更誠邀馮素波。

早前有網民指Anson Lo竟然同無綫資深演員馮素波撞樣，將二人的照片拉埋，指二人五官極為相似，網民留言：「兩母子無誤」、「係咪失散母子？」、「《大叔的愛》開續集可以叫馮素波客串嗎？」無綫可以開套《大媽的愛》對撼喎﹗」

Anson Lo撞樣78歲馮素波 廣告公司誠邀波姐扮「粉紅教主」

Anson Lo同馮素波相片拼埋，五官及神態都好相似，難怪被指是失散母子﹗

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（圖片來源：網上圖片）

波姐本來唔識Anson Lo 初發現竟感嫌棄？！

最近有健康產品標榜「逆齡」，誠邀愈活愈年輕的78歲馮素波扮「粉紅教主」！波姐聽到美容中心請自己代言，起衫都頗有戒心： 「估唔到真係找我代言，講明要我以Anson Lo造型出鏡⋯⋯我覺得好搞笑，加上條件理想大家一拍即合。」原來波姐之前不認識Anson Lo，某日兒子將上面網上瘋傳的對照圖給她看，一開始反應竟然有少少唔開心？！「第一個反應以為阿仔嫌我似男人，打電話問他是不是『嫌棄阿媽』？」原來阿仔係講笑話阿媽似Anson感到好開心、又對自己遺傳不到Anson Lo咁有型」好失落」，最後經過介紹，波姐與Anson Lo都有相認，更在電影《過時。過節》宣傳上合照！

大叔的愛 好活潑！
好活潑！（圖片來源：廣告截圖）
大叔的愛 連「口咬玫瑰」都扮埋！
連「口咬玫瑰」都扮埋！（圖片來源：廣告截圖）
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（圖片來源：廣告截圖）
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（圖片來源：廣告截圖）
大叔的愛 在電影首映活動，波姐與兩位鏡仔也有合照！
在電影首映活動，波姐與兩位鏡仔也有合照！（圖片來源：馮素波 IG）
大叔的愛 教主Anson Lo的媽媽其實唔似馮素波﹗
教主Anson Lo的媽媽其實唔似馮素波﹗（圖片來源：盧瀚霆IG）

Anson Lo被指撞樣馮素波後，一眾網民再發起為Anson Lo「尋親」，為他找來一堆失散親人﹗

Anson Lo撞樣《造星3》陳葦璇

網民指《全民3》亞軍陳葦璇撞樣，加上25歲的陳葦璇近來多以短髮齊癊look示人，跟26歲教主被指似孖生兄妹。而陳葦璇被問到同教主撞樣時，她表示也有同感﹗加上二人都是跳得之人，形象相近﹗

大叔的愛 Anson Lo撞樣馮素波 網民：無綫可以開套《大媽的愛》對撼喎﹗盤點娛樂圈19對撞樣藝人 網民：睇到好L亂啊！

（圖片來源：盧瀚霆、陳葦璇IG）

Anson Lo撞樣余宜發

有網民指Anson Lo同資深電台節目主持余宜發似失散父子，雖然二人大欖都扯唔埋，不過當照片撞埋又的確幾似樣﹗更有網民指余宜發同Anson Lo的爸爸最似樣﹗

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（圖片來源：余宜發、盧瀚霆IG）
大叔的愛 Anson Lo同真父親合照﹗
Anson Lo同真父親合照﹗（圖片來源：盧瀚霆IG）

Anson Lo撞樣張立基

有網民指Anson Lo跳舞勁，好似當年有舞王之稱的歌手張立基，而張立基近日亦在社交網貼出網上圖片，指有網民指二人撞樣，仲問大家有乜意見？網民留言指Anson Lo樣子及舞姿都好似張立基當紅之時，笑指二人可以來一場跳舞battle﹗

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（圖片來源：張立基facebook）

盤點娛樂圈19對撞樣藝人：

1)Dee哥Dee姐餅印兄妹

15年出道的陳海寧（Isabella）因參與ViuTV真人騷《辣火頭》系列而漸多人認識，當時被指與ERROR的何啟華Dee哥撞樣，有女版阿Dee之稱，後來更被稱為Dee姐，其後ViuTV開拍二人拍檔的節目《開多咗個pet 》拍住上。

大叔的愛 陳海寧被指與Dee哥何啟華撞樣，被稱為Dee姐，更被安排孖住做節目。
陳海寧被指與Dee哥何啟華撞樣，被稱為Dee姐，更被安排孖住做節目。（圖片來源：陳海寧IG）

《ERROR自肥企画》陳海寧代替Dee哥做節目

陳海寧被安排在多集《ERROR自肥企画》中代替Dee哥落場比賽，不但扮忍者，又要落場打籃球同水著落水。

大叔的愛 ERROR自肥企画｜陳海寧撞樣Dee哥何啟華代替玩遊戲 娛樂圈17對撞樣藝人大公開 網民：睇到好L亂啊！
《ERROR自肥企画》陳海寧出現換走Dee哥，因為拍攝當日Dee哥要出席電影首映禮。（圖片來源： 《ERROR自肥企画》截圖）
大叔的愛 ERROR自肥企画｜陳海寧撞樣Dee哥何啟華代替玩遊戲 娛樂圈17對撞樣藝人大公開 網民：睇到好L亂啊！
陳海寧被爆原來是ERROR193的女友。（圖片來源： 《ERROR自肥企画》截圖）

2) 陳庭欣被認錯係吳若希

前港姐冠軍陳庭欣（Toby）曾喺個人社交網上載自己同表弟嘅合照，留言：「有心唔怕遲！前晚先食開年飯#表姊弟#帥氣」，點知有網友就即刻留言話以為係吳若希同老公Alex！事後，Toby再次留言：「我同我表弟似，我明呀，因為我哋係一家人！我同Jinny似，我都明呀，因為Facebook都認錯過！我表弟同Jinny老公似，我唔明噃？典(點)解嘅？」，連語氣都學足Jinny，唔通Toby 真係想百分百似Jinny？

大叔的愛 娛樂圈17對撞樣藝人大公開 網民：睇到好L亂啊！
陳庭欣晒與表弟合照，卻被網民誤以為吳若希。（圖片來源：陳庭欣IG）
大叔的愛 娛樂圈17對撞樣藝人大公開 網民：睇到好L亂啊！
(圖片來源:吳若希IG)

3）張曦雯 鄭裕玲

最近就有網民發現張曦雯同Dodo姐鄭裕玲越來越似樣，事關二人都面瘦瘦，下巴尖尖，鼻高高，而且連笑起上來都一樣樣。不過就有網民話張曦雯「個樣唔同晒」、「鼻同下巴假得好離譜」，但呢啲嘢就見仁見智啦！

4）糖妹 陳慧嫻

糖妹自出道以來，就一直被指外貌酷似陳慧嫻，而她亦常常演唱陳慧嫻的歌曲。外貌甜美的糖妹，的確樣子與陳慧嫻十分相似，甚至陳慧嫻本人都曾表示，糖妹有她年輕時候的影子。

大叔的愛 如果陳慧嫻與糖妹一起走在外國街頭上
如果陳慧嫻與糖妹一起走在外國街頭上
大叔的愛 分分鐘被人認錯是母女亦不意外
分分鐘被人認錯是母女亦不意外

5）蔡思貝 達哥

如果要數最多人關注的撞樣組合，就一定要數蔡思貝同達哥，事關前者更因此獲得「蔡思達」的稱號。雖然以往蔡思貝提起此事都會黑面，不過最近佢好似睇開咗了。

大叔的愛 娛樂圈17對撞樣藝人大公開 網民：睇到好L亂啊！

大叔的愛 同達哥似樣，咁肯定同木村都似樣，就連杜汶澤都認同。
同達哥似樣，咁肯定同木村都似樣，就連杜汶澤都認同。

6）陳奕迅 林子琦

不講不知，原來運動界中亦有著不少明星臉的出現，例如2014年在仁川亞運參與舉重項目的林子琦便被不少網民指她酷似Eason。

大叔的愛 原來運動界中亦有著不少明星臉的出現
原來運動界中亦有著不少明星臉的出現
大叔的愛 2014年在仁川亞運參與舉重項目的林子琦便被不少網民指她酷似Eason。
2014年在仁川亞運參與舉重項目的林子琦便被不少網民指她酷似Eason。

7）湯洛雯 倪晨曦

叫得女神有幾靚就唔需要多講，但原來女神都可以打孖來你又有冇諗過，湯洛雯同倪晨曦呢對孖公仔就在愚人節喺ig 用對方的照片出post整蠱粉絲，連上節目時即場換樣，都可以毫無違和感！

大叔的愛 湯洛雯 倪晨曦

大叔的愛 兩位女神早前喺愚人節都喺Instagram上傳圖片，都呃咗唔少人㗎！

8）盧覓雪 阮兆祥

二人臉型和身形都相近，最緊要都又標誌性的厚嘴唇，話係兩兄妹我都信。而阮兆祥更試過和Michelle在綜藝節目扮姊妹合唱風箏與風，節目中二人真係一樣樣，但唔知Michelle女扮男裝又點呢？ 大叔的愛 娛樂圈17對撞樣藝人大公開 網民：睇到好L亂啊！

大叔的愛 娛樂圈17對撞樣藝人大公開 網民：睇到好L亂啊！

9）黃心穎 蔡一智

曾經又網民指心穎BB和蔡一智是「妝前和妝後」的分別，其後心穎BB就在社交平台大方留言話：「哈哈！竟然俾人識穿我哋『兄妹』嘅身份！」而「哥哥」蔡一智亦搞笑回應：「阿妹你好！」二人更一併受邀合作拍廣告呢！

大叔的愛 娛樂圈17對撞樣藝人大公開 網民：睇到好L亂啊！

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10）魯芬 PSY

因病逝世的「烈火奶奶」魯芬，是娛樂圈中出名的開心果，而她笑上來竟與韓國紅星PSY極其相似。二人最大的共通點，便是那對狹長的單眼皮眼睛，如果單單看二人的雙眼，或者真的能以假亂真。

大叔的愛 二人最大的共通點，便是那對狹長的單眼皮眼睛
二人最大的共通點，便是那對狹長的單眼皮眼睛
大叔的愛 撞樣明星
她笑上來竟與韓國紅星PSY極其相似。

11）張智霖 張振朗

驟眼睇張振朗同張智霖外表的確有幾分相似，當張振朗著起飛機師制服時十足十《衝上雲宵2》入面嘅張智霖cool 魔，不過最似嘅係都佢把聲，連戲中拍檔陳法拉都被張振朗呃到！

大叔的愛 娛樂圈17對撞樣藝人大公開 網民：睇到好L亂啊！

大叔的愛 張振朗 張智霖

12）森美 Otto 王大陸 小肥

起初大家都只會話森美同Otto似樣，但後來網民就發現事情並不是如此簡單，原來森美、Otto、王大陸、小肥四人都一樣樣，唔講仲以為係四兄弟！

大叔的愛 娛樂圈17對撞樣藝人大公開 網民：睇到好L亂啊！

大叔的愛 娛樂圈17對撞樣藝人大公開 網民：睇到好L亂啊！

13）曹永廉 張衛健

可能經歷歲月洗禮，二人的臉型都有所變化，現在看上去可能不太像，但只要找回20歲的曹永廉和超級學校霸王時期的張衛健一對比，你就會發覺，根本係同一個人呢！

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曹永廉
大叔的愛 張衛健
張衛健

14）方力申 石修

二人經常俾人認錯係父子，但其實方力申係運動員時期就有「少年石修」之稱！

大叔的愛 撞樣明星

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15）王祖藍 黃光亮

佢哋兩個都有濃眉大鼻，難怪早些年有人曾傳出王祖藍是黃光亮的私生子，不過戲中二人的確有過一段父子緣。

大叔的愛 娛樂圈17對撞樣藝人大公開 網民：睇到好L亂啊！

16）劉嘉玲 那英

年輕時看起來還不太像，不過隨著年齡增長，劉嘉玲臉開始變得修長，現在看到二人的確又幾分神似，而且二人私底下交情很好。

大叔的愛 娛樂圈17對撞樣藝人大公開 網民：睇到好L亂啊！

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17）劉亦菲 劉詩詩

劉詩詩剛出道時一直又「小劉亦菲」，畢竟當時劉亦菲先走紅，不過現在看來劉亦菲是靈動美麗，劉詩詩是端莊大方，還是有所不同的。

大叔的愛 娛樂圈17對撞樣藝人大公開 網民：睇到好L亂啊！
（圖片來源：劉詩詩微博）
大叔的愛 娛樂圈17對撞樣藝人大公開 網民：睇到好L亂啊！
（圖片來源：劉亦菲微博）

18）衛蘭 盧宛茵

衛蘭Janice經常被指與68歲的盧宛茵撞樣，連盧宛茵都覺得大家似樣，盧宛茵話自細眼大、頭髮啡經常被指似鬼妹仔，所以都覺得自己同有韓國及菲律賓血統的衛蘭頗為相似，盧宛茵有兩子一女中，女兒跟自己最似樣，她透露女兒曾被誤以為是衛蘭，有歌迷當追星咁跟住阿女，相當搞笑﹗

大叔的愛 衛蘭圓碌碌有肉地，身形同樣貌都同盧宛茵好相似。
衛蘭圓碌碌有肉地，身形同樣貌都同盧宛茵好相似。
大叔的愛 衛蘭母女合照，不過衛蘭同盧宛茵更似兩母女。
衛蘭母女合照，不過衛蘭同盧宛茵更似兩母女。
大叔的愛 68歲的盧宛茵演阿媽角色，多到可以申請健力士紀錄。
68歲的盧宛茵演阿媽角色，多到可以申請健力士紀錄。
大叔的愛 盧宛茵曾大讚衛蘭歌藝，表示相當欣賞對方。
盧宛茵曾大讚衛蘭歌藝，表示相當欣賞對方。

19）明道 阮經天

明道與阮經天二人同為台灣藝人，當紅的時間又差距不遠，自然容易被傳媒比較。可能因為二人都是濃眉大眼的關係吧，不過現在一人在大陸發展，一人在台灣留守。否則二人同台，畫面應該相當有趣。

大叔的愛 撞樣明星
明道與阮經天二人同為台灣藝人
大叔的愛 撞樣明星
當紅的時間又差距不遠，自然容易被傳媒比較

撞樣明星同場加映

劉德華 VS墨子

作為型佬的華仔劉德華，原來亦與人撞樣，不過那人卻是活在古代，正是先秦諸子百家之中墨家的創始人──墨子。

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作為型佬的華仔劉德華，原來亦與人撞樣
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先秦諸子百家之中墨家的創始人──墨子

陳豪 VS 土著哥哥

香港的陳豪卻沒有那麼好運，有網民發現與他撞樣的對象，是一位非洲的土著。雖然如此，相信依然難以動搖陳豪的型佬地位。

大叔的愛 撞樣明星
香港的陳豪卻沒有那麼好運。
大叔的愛 撞樣明星
與他撞樣的對象，是一位非洲的土著。

薛凱琪 VS 土著姐姐

除了陳豪外，有網民發現與他撞樣的對象，是一位非洲的土著姐姐。

大叔的愛 她拍攝《學警雄心》因飾演女學警而剪短髮，被網民指出她頸長的缺點。
她拍攝《學警雄心》因飾演女學警而剪短髮，被網民指出她頸長的缺點。
大叔的愛 土著姐姐某些角度也有點像短髮的Fiona。
土著姐姐某些角度也有點像短髮的Fiona。

薛凱琪 VS 長頸鹿

不止似土著姐姐，還與可愛的長頸鹿撞樣，她自己也在IG上PO了長頸鹿出來。

大叔的愛 被網民惡搞拉長了她的頸。
被網民惡搞拉長了她的頸。
大叔的愛 她自己也在IG上PO了長頸鹿出來。
她自己也在IG上PO了長頸鹿出來。

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：五堅情香港演唱會（12月20日公開發售）、MC張天賦演唱會（12月20日公開發售），更有Twins演唱會鄭秀文演唱會Clockenflap梁詠琪演唱會鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

除了演唱會外，還有什麼節日好去處？

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圖片來源：廣告截圖、網上圖片、[email protected]

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