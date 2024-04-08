馮素波

79歲馮素爆曾被TVB要求表演Hip Hop 有長者藝員跳到入院

最新娛聞
東方新地

廣告

今年3月，馮素波（波姐）宣布不再與TVB續約，結束了與這家電視台30多年的合作關係。在最近的一次媒體專訪中，她透露了自己選擇離巢的原因，其中包括有次台慶被要求表演Hip Hop，有長者藝員更因此跳到入醫院。

馮素波 拒絕台慶跳Hip Hop

馮素波在接受傳媒專訪時回憶與TVB的合作歲月，她直指TVB現有的制度不太適合年長藝人，並提到曾在某年的台慶被要求表演Hip Hop，當時波姐自知年紀大骨頭脆，堅決拒絕了這個要求，但她目睹一位年長的同事硬著頭皮上陣，結果表演完畢後關節位受損，不得不住院休養。

波姐表示已不記得是哪一年的台慶，只記得當時有輪好興跳Hip Hop，TVB就點名叫她去跳，波姐直言唔識跳亦拍要排兩日太辛苦，所以堅決拒絕，並表示：「綜合性節目唔關我事，因為我係簽拍戲劇。」

她還提到當年其妹夫余子明也被要求參與，跳完後他形容自己「成個人散晒咁滯」，此外她記得當年韓馬利、李麗麗、李海生等長者藝人都有份去跳。波姐今次爆料引來不少網民狠批TVB：「一D尊重都無」、「真係衰到貼地無朋友」、「遲早會叫班老戲骨去心口碎大石」、「諗條橋出嚟嗰位應該係孤兒」等。

馮素波 波姐今年3月宣告離巢TVB。（圖片來源：IG@borjer_alice）
波姐今年3月宣告離巢TVB。（圖片來源：IG@borjer_alice）
馮素波 余子明已在前年11月離世，其太太馮素雲（圖左）是馮素波妹妹，余子明曾在訪問中透露當年與馮素波到印尼登台，因而認識其妹妹馮素雲，從而展開一段美好姻緣。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
余子明已在前年11月離世，其太太馮素雲（圖左）是馮素波妹妹，余子明曾在訪問中透露當年與馮素波到印尼登台，因而認識其妹妹馮素雲，從而展開一段美好姻緣。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
馮素波 2022年11月萬千星輝賀台慶，打頭陣環節，跨年代「唱得」藝員包括修哥、Joe Junior及心姐等帶領《中年好聲音》參賽者攜手合唱，又 Rap 又跳歌頌無綫影響力 。（圖片來源：TVB）
2022年11月萬千星輝賀台慶，打頭陣環節，跨年代「唱得」藝員包括修哥、Joe Junior及心姐等帶領《中年好聲音》參賽者攜手合唱，又 Rap 又跳歌頌無綫影響力 。（圖片來源：TVB
馮素波 最後出席表演女藝人包括當時57歲黎燕珊，67歲韓馬利 、68歲謝雪心、62歲林漪娸及最年輕嘅54歲馬蹄露。（圖片來源：TVB）
最後出席表演女藝人包括當時57歲黎燕珊，67歲韓馬利 、68歲謝雪心、62歲林漪娸及最年輕嘅54歲馬蹄露。（圖片來源：TVB
馮素波 當時已有媒體型容為「最高齡表演」 。（圖片來源：TVB）
當時已有媒體型容為「最高齡表演」 。（圖片來源：TVB）
馮素波 一眾老戲骨包括胡楓、謝雪心、韓馬利等又Rap又跳舞，令高層都睇到呆晒！（圖片來源：TVB）
一眾老戲骨包括胡楓、謝雪心、韓馬利等又Rap又跳舞，令高層都睇到呆晒！（圖片來源：TVB）
馮素波 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

雖然波姐抗拒在直播節目中跳Hip Hop，但係佢都唔介意突破演出，在同一年佢就拍攝醫療廣告，著粉紅西裝扮AnsonLo，咬住玫瑰跳扭腰舞。

馮素波 玩得的波姐曾以Anson Lo造型接拍廣告。（圖片來源：廣告截圖）
玩得的波姐曾以Anson Lo造型接拍廣告。（圖片來源：廣告截圖）
馮素波 2022年11月，馮素波創下了一個罕見的紀錄：她參演的TVB劇集《超能使者》和ViuTV劇集《繩角》同時播出，讓她同時在兩個電視台現身。（圖片來源：TVB）
2022年11月，馮素波創下了一個罕見的紀錄：她參演的TVB劇集《超能使者》和ViuTV劇集《繩角》同時播出，讓她同時在兩個電視台現身。（圖片來源：TVB）
馮素波 網民都大讚馮素波配Lokman、AK等新人都起到化學作用，更封她做「貼地嫲嫲」。（圖片來源：IG@borjer_alice）
網民都大讚馮素波配Lokman、AK等新人都起到化學作用，更封她做「貼地嫲嫲」。（圖片來源：IG@borjer_alice）
馮素波 波姐年輕時曾做歌手，唱得又演得，卻被質問有咩才華。（圖片來源：TVB）
波姐年輕時曾做歌手，唱得又演得，卻被質問有咩才華。（圖片來源：TVB）
馮素波 波姐表示只願拍劇，不願拍綜藝節目玩遊戲。（圖片來源：IG@borjer_alice）
波姐表示只願拍劇，不願拍綜藝節目玩遊戲。（圖片來源：IG@borjer_alice）
馮素波 波姐育有一子，不過對方目前已與太太移居英國，未有生小孩。（圖片來源：FB@馮素波 - 波姐喺大廳）
波姐育有一子，不過對方目前已與太太移居英國，未有生小孩。（圖片來源：FB@馮素波 – 波姐喺大廳）
馮素波 已入行70幾年的波姐，近年嘗試玩社交網，開設IG和YouTube帳戶。（圖片來源：IG@borjer_alice）
已入行70幾年的波姐，近年嘗試玩社交網，開設IG和YouTube帳戶。（圖片來源：IG@borjer_alice）
馮素波 回復自由身的波姐，透露近日做義工探訪患有柏金遜症嘅老人家。（圖片來源：IG@borjer_alice）
回復自由身的波姐，透露近日做義工探訪患有柏金遜症嘅老人家。（圖片來源：IG@borjer_alice）
馮素波 波姐近年活躍社交網，對於被指同Anson Lo撞樣，波姐不但唔介意，仲扮成Anson Lo造型去拍廣告。（圖片來源：網上圖片）
波姐近年活躍社交網，對於被指同Anson Lo撞樣，波姐不但唔介意，仲扮成Anson Lo造型去拍廣告。（圖片來源：網上圖片）
馮素波 在電影首映活動，波姐與兩位鏡仔也有合照！（圖片來源：IG@borjer_alice）
在電影首映活動，波姐與兩位鏡仔也有合照！（圖片來源：IG@borjer_alice）

馮素波曾自爆切5分之1大腸　被主持賴彥妤笑問︰有冇咩秘訣呀？

現年已79歲的馮素波去年曾在訪問中自爆：「前年我做咗個大腸手術，切咗5分1條腸，而家更需要健康，我而家好健康㗎！」此時，主持賴彥妤竟笑住追問：「咁你有冇咩秘訣呀？」馮素波即被嚇呆：「吓？秘訣？」主播賴彥妤即補充：「食清啲？定係⋯⋯」馮素波此時才懂反應：「我不嬲都食得好清，唔知點解清極都清唔到，你哋要小心。」反觀，鄧月平及林耀聲得知馮素波曾大病一場，都收起笑容表示慰問。

馮素波 TVB主持賴彥妤竟笑住追問：「咁你有冇咩秘訣呀？」馮素波即被嚇呆。（圖片來源：TVB）
TVB主持賴彥妤竟笑住追問：「咁你有冇咩秘訣呀？」馮素波即被嚇呆。（圖片來源：TVB）

馮素波大腸內有腫瘤 膽已失功效

翻查資料，馮素波為注射疫苗進行身體檢查，一查之下發現大腸內有腫瘤，膽塞滿膽石已失去功效，起初以為是大腸癌，後來發現腸內的腫塊是腺瘤，幸好及時察覺，手術後休息4個星期已經可以復工拍劇。

馮素波 鄧月平及林耀聲得知馮素波曾大病一場，都收起笑容表示慰問，得賴彥妤仍笑笑口。（圖片來源：TVB）
鄧月平及林耀聲得知馮素波曾大病一場，都收起笑容表示慰問，得賴彥妤仍笑笑口。（圖片來源：TVB）

《繩角》大結局師徒大戰邊個會贏？

大師兄戰死擂台後，Lokman和AK各自態度大轉變，到最後一集兩師徒將一齊上擂台對戰，二人都無因為對方而手下留情，到最後關頭⋯⋯按此大結局劇情劇透

Mirror仲有邊套劇即將播出？

由《大叔的愛》班底製作的《百萬同居計劃》即將接檔於12月5日首播，由於Edan呂爵安檔期不合而辭演，其角色由魏浚笙頂上⋯⋯按此看劇集及角色介紹

撰文：東方新地圖片來源：IG@borjer_alice、FB@馮素波 - 波姐喺大廳、TVB

熱門文章

 