79歲馮素爆曾被TVB要求表演Hip Hop 有長者藝員跳到入院

今年3月，馮素波（波姐）宣布不再與TVB續約，結束了與這家電視台30多年的合作關係。在最近的一次媒體專訪中，她透露了自己選擇離巢的原因，其中包括有次台慶被要求表演Hip Hop，有長者藝員更因此跳到入醫院。
馮素波 拒絕台慶跳Hip Hop
馮素波在接受傳媒專訪時回憶與TVB的合作歲月，她直指TVB現有的制度不太適合年長藝人，並提到曾在某年的台慶被要求表演Hip Hop，當時波姐自知年紀大骨頭脆，堅決拒絕了這個要求，但她目睹一位年長的同事硬著頭皮上陣，結果表演完畢後關節位受損，不得不住院休養。
波姐表示已不記得是哪一年的台慶，只記得當時有輪好興跳Hip Hop，TVB就點名叫她去跳，波姐直言唔識跳亦拍要排兩日太辛苦，所以堅決拒絕，並表示：「綜合性節目唔關我事，因為我係簽拍戲劇。」
她還提到當年其妹夫余子明也被要求參與，跳完後他形容自己「成個人散晒咁滯」，此外她記得當年韓馬利、李麗麗、李海生等長者藝人都有份去跳。波姐今次爆料引來不少網民狠批TVB：「一D尊重都無」、「真係衰到貼地無朋友」、「遲早會叫班老戲骨去心口碎大石」、「諗條橋出嚟嗰位應該係孤兒」等。
雖然波姐抗拒在直播節目中跳Hip Hop，但係佢都唔介意突破演出，在同一年佢就拍攝醫療廣告，著粉紅西裝扮AnsonLo，咬住玫瑰跳扭腰舞。
馮素波曾自爆切5分之1大腸 被主持賴彥妤笑問︰有冇咩秘訣呀？
現年已79歲的馮素波去年曾在訪問中自爆：「前年我做咗個大腸手術，切咗5分1條腸，而家更需要健康，我而家好健康㗎！」此時，主持賴彥妤竟笑住追問：「咁你有冇咩秘訣呀？」馮素波即被嚇呆：「吓？秘訣？」主播賴彥妤即補充：「食清啲？定係⋯⋯」馮素波此時才懂反應：「我不嬲都食得好清，唔知點解清極都清唔到，你哋要小心。」反觀，鄧月平及林耀聲得知馮素波曾大病一場，都收起笑容表示慰問。
馮素波大腸內有腫瘤 膽已失功效
翻查資料，馮素波為注射疫苗進行身體檢查，一查之下發現大腸內有腫瘤，膽塞滿膽石已失去功效，起初以為是大腸癌，後來發現腸內的腫塊是腺瘤，幸好及時察覺，手術後休息4個星期已經可以復工拍劇。
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