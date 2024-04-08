79歲馮素爆曾被TVB要求表演Hip Hop 有長者藝員跳到入院

今年3月，馮素波（波姐）宣布不再與TVB續約，結束了與這家電視台30多年的合作關係。在最近的一次媒體專訪中，她透露了自己選擇離巢的原因，其中包括有次台慶被要求表演Hip Hop，有長者藝員更因此跳到入醫院。