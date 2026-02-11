金牌監製為女歌手唱功評級 炎明熹A+僅次王菲憶蓮 陳凱詠排名惹爭議
馮翰銘地位舉足輕重
畢業於美國音樂名校Berklee College of Music的馮翰銘，在樂壇地位舉足輕重，曾2次奪得叱咤樂壇監製大獎，更是王菀之的御用監製。他在Threads發布的評級表顯示，Tier S級包括林憶蓮、王菲、王菀之、Gin Lee、Janice（衛蘭）及容祖兒等天后級人物，而炎明熹則與鄭欣宜同列A+級，地位僅次於頂級天后。這個評級立即在網上引起軒然大波，不少網民都對炎明熹能獲得如此高評價感到意外。
炎明熹唱功獲專業認可引熱議
馮翰銘在評級中特別提到「我監過我作過我編過」，強調這是基於他豐富的製作經驗得出的專業判斷。當有網民詢問他是否與炎明熹有合作計劃時，馮翰銘回覆表示暫時沒有，但「亦好期待有咁嘅機會」，這番話更加證實了他對炎明熹唱功的高度認可。自從炎明熹重新出發後，她的表現一直備受關注，如今獲得業界權威人士如此高的評價，無疑為她的音樂事業注入強心針。
陳凱詠評級引發爭議回應
有趣的是，當有網民將近年急速上位的Jace陳凱詠評為C級唱功時，馮翰銘立即在帖文中拉埋Gen Z至愛落水：「如果Jace Tier C，咁Nancy Kwai應該係…」，這句意味深長的回應瞬間引爆網民討論。馮翰銘將陳凱詠列入A級（Vibe）類別，與Moon Tang（鄧凱文）、Kiri T、Cloud（雲浩影）、Marf（邱彥筒）等歌手同級，顯然認為網民的C級評價過於苛刻。這個對比更凸顯了專業音樂人與一般聽眾在評價標準上的差異，也讓人重新思考如何客觀評價歌手的唱功水平。
網民熱烈討論專業評級標準
馮翰銘的評級一出，網民紛紛在各大討論區和社交平台發表意見。有網民笑言「你夠疆呀你」馮翰銘引用歌詞爆笑回應：「越過生死，無畏無懼」有支持者認為「專業人士講嘢當然有說服力」、「Alex做咗咁多年監製，佢嘅評價值得參考」，但也有質疑聲音指出「始終係主觀意見」、「每個人口味唔同」。不過，大部分網民都對炎明熹能獲得A+評級感到驚喜，認為這證明了她在唱功方面確實有實力，並非只靠話題性重新出發。這次評級事件也再次證明，專業音樂人的意見在樂壇仍然具有重要影響力。
馮翰銘女歌手唱功Tier List
- Tier S: 林憶蓮,王菲, 王菀之,Gin Lee, Janice & Joey
- Tier A+: 欣宜,炎明熹
- Tier A ( Vibe ) Moontang, Kiri, Jace, Cloud, Marf