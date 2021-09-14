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隆胸模Naomi向Steven下最後通牒 若不還錢拳賽日見

東方新地

早年因衰花心，種下一筆糊塗賬的前BOYZ成員張致恆（Steven），現時已為人夫人父，與粉絲老婆雯雯育有兩子，家庭生活尚算穏定。有債在身的Steven早前決定參加本周六（18日）的拳賽和YouTuber 大Ｊ對戰，又再觸動債主馮鎵瀠（Naomi）的神經，Naomi日前公開揚言若果在拳賽前仍未收到1萬元債項，會考慮在賽事當日現身向Steven追討，Naomi坦言不希望如此，因為只會「大家都核突。」

撰文：東方新地｜圖片來源：Naomi IG、Steven IG｜部份內容：New Monday

張致恆Steven欠債被指施「拖字訣」

欠下一身債的Steven，早前被Naomi出post鬧爆有錢搬屋，卻借錢不還。Steven老婆雯雯曾表示會在兩個月內還清Naomi的1萬元，而Steven為了賺錢，近月積極返內地登台。不過據Naomi所講，Steven對還錢一事繼續施以「拖字訣」。除了錢銀上處理不善，Steven感情上亦一塌糊塗，曾因一腳踏五船，連累拍檔Kenny差點開不成紅館騷。

Naomi指希望在拳賽前Steven會還錢。（圖片來源：Naomi IG）
Naomi指希望Steven會在拳賽前還錢。（圖片來源：Naomi IG）
Naomi和Steven一度是好朋友。（圖片來源：Naomi IG）
Naomi和Steven曾經是好朋友。（圖片來源：Naomi IG）
（圖片來源：Naomi IG）
Naomi𡃁模出身，出過寫真集。（圖片來源：Naomi IG）

遭對手大J質疑減磅失敗

自從應承參加拳賽後，Steven的負面新聞陸續有來，日前他被拳賽對手YouTuber大J(Jason)質疑減磅失敗，向主辦方要求將合約上的體重要求調高，同時將每回合打3分鐘改成2分鐘。不過Steven之後於IG出Post，表示沒有要求任何人遷就，又晒出練拳相，表示會於本月18日如期迎戰。

馮鎵瀠Naomi向Steven下最後通牒 若不還錢拳賽日見
Steven在社交網出po，表示會如期應戰。（圖片來源：Steven IG）
Steven否認要求人遷就自己，又說會積極備戰。（圖片來源：Steven IG）
Steven否認要求人遷就自己，又說會積極備戰。（圖片來源：Steven IG）
為了養妻活兒，Steven早前到內地登台賺錢。（圖片來源：Steven IG）
為了養妻活兒，Steven早前到內地登台賺錢。（圖片來源：Steven IG）

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