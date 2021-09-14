隆胸模Naomi向Steven下最後通牒 若不還錢拳賽日見
早年因衰花心，種下一筆糊塗賬的前BOYZ成員張致恆（Steven），現時已為人夫人父，與粉絲老婆雯雯育有兩子，家庭生活尚算穏定。有債在身的Steven早前決定參加本周六（18日）的拳賽和YouTuber 大Ｊ對戰，又再觸動債主馮鎵瀠（Naomi）的神經，Naomi日前公開揚言若果在拳賽前仍未收到1萬元債項，會考慮在賽事當日現身向Steven追討，Naomi坦言不希望如此，因為只會「大家都核突。」
撰文：東方新地｜圖片來源：Naomi IG、Steven IG｜部份內容：New Monday
張致恆Steven欠債被指施「拖字訣」
欠下一身債的Steven，早前被Naomi出post鬧爆有錢搬屋，卻借錢不還。Steven老婆雯雯曾表示會在兩個月內還清Naomi的1萬元，而Steven為了賺錢，近月積極返內地登台。不過據Naomi所講，Steven對還錢一事繼續施以「拖字訣」。除了錢銀上處理不善，Steven感情上亦一塌糊塗，曾因一腳踏五船，連累拍檔Kenny差點開不成紅館騷。
遭對手大J質疑減磅失敗
自從應承參加拳賽後，Steven的負面新聞陸續有來，日前他被拳賽對手YouTuber大J(Jason)質疑減磅失敗，向主辦方要求將合約上的體重要求調高，同時將每回合打3分鐘改成2分鐘。不過Steven之後於IG出Post，表示沒有要求任何人遷就，又晒出練拳相，表示會於本月18日如期迎戰。