隆胸模Naomi向Steven下最後通牒 若不還錢拳賽日見

早年因衰花心，種下一筆糊塗賬的前BOYZ成員張致恆（Steven），現時已為人夫人父，與粉絲老婆雯雯育有兩子，家庭生活尚算穏定。有債在身的Steven早前決定參加本周六（18日）的拳賽和YouTuber 大Ｊ對戰，又再觸動債主馮鎵瀠（Naomi）的神經，Naomi日前公開揚言若果在拳賽前仍未收到1萬元債項，會考慮在賽事當日現身向Steven追討，Naomi坦言不希望如此，因為只會「大家都核突。」

撰文：東方新地｜圖片來源：Naomi IG、Steven IG｜部份內容：New Monday