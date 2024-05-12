駐韓超富族 5位富豪IG及背景起底！新加坡「楊大衛」約會失敗成焦點

Netflix實境真人騷 《駐韓超富族》第一季全6集在5月7日上線，這是個無劇本節目，觀察社會1%頂級富翁的奢華生活。這些富豪們包括新加坡財閥、義大利奢侈品牌後代、巴基斯坦名門望族、擁有 5000 萬名追蹤者的阿拉伯網路名媛。他們財富自由，可以隨心所欲地住在世界任何地方，卻選擇定居南韓，一起來認識這些「韓國富豪」吧！

