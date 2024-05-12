駐韓超富族 5位富豪IG及背景起底！新加坡「楊大衛」約會失敗成焦點
楊大衛 David Yong 約會失敗成熱搜
1987年出生的David Yong是來自新加坡的企業後代，接管了家族木材生意，並拓展出法律事務所、餐廳等15家多元企業。他懷著歌手夢想而到南韓出道，成為女團 MAMAM0.O的師弟。又曾因投資過千萬美元給女團Fifty Fifty的所屬經紀公司而登上新聞頭條，在K-POP界很活躍，節目中楊大衛成為丑角，約會遲到又失言，完全輸給意大利好友泰奧。
楊大衛IG：dynimm
節目播出後楊大衛收到唔少DM訊息，對此他在IG以英文公開作出回應，翻譯如下：
有幸節目上線僅一天後， 在Netflix超過 5 個國家躋身前十名！🔥🔥 我們不會停下腳步，直到登上前 1%！😂😂 感謝所有欣賞真人Show的觀眾 ❤️ 從首爾 Coex 的廣告牌到所有正面的私訊DM，我會盡量閱讀！真的非常感激所有的愛 🙌 特別感謝 @daraxxi 的支持 🫶 讓我們一起享受快樂吧
泰奧 Teodoro Marani義大利奢侈品牌繼承者
泰奧是義大利奢侈品牌帝國的繼承人，也是高級食品和飲料貿易公司創始人。不過他決定離開家族企業，隻身到南韓開設餐廳。這並不是他首次亮相於螢光幕前，他早在多個韓國節目中露面，如《歡迎SHOW》、《歡迎，首次來韓國？》。
泰奧IG：teo_lomino
柳稀羅/柳亞倫 Aren Yoo「韓版ParisHilton」
節目中第一個登場的柳稀羅/柳亞倫Aren Yoo是節目當中唯一韓國人，有「韓版ParisHilton」之稱，年紀輕輕已是韓國唯一的「高端客戶大便」，不但常出席各大時装展與時尚活動，更是眾多奢侈品牌的超級VIP，成為不少韓國女生的時尚指標。
柳希羅 IG： arenyoo
努爾納伊姆 NoorNaim 全球認證IG網紅
Noor Naim是來自阿拉伯的KOL，影響力驚人，不但IG坐擁千萬粉絲，YouTube頻道逾42萬訂閱，被封「阿拉伯版Kin Kardashian」。她曾登上「全球30歲以下富比世富豪榜排行榜」前30名，亦是去年阿拉伯女性獎「年度最佳內容創作者」得獎者，成阿拉伯女性的代表性人物！
努爾納伊姆 IG： noorstars
安娜 Anna Kim巴基斯坦王室成員
身為巴基斯坦王室成員的Anna Kim，從小在韓國長大，直到與丈夫結婚後才搬回巴基斯坦。她曾在韓國貿易公司當過CEO和廣播員，更特別的是，她在2020年代表巴基斯坦出席聯合國國際青年日和平高峰會，討論朝鮮半島和平統一的議題。