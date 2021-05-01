駱應鈞

駱應鈞為任職律師胞弟戒酒 慨嘆因病被逼淡出螢幕：人走茶涼

東方新地 - 娛聞

駱應鈞現年68歲，1973年加入藝訓班，效力無綫達30多年才離巢。駱應鈞入行多年，參演劇集無數，《富貴榮華》、《壹號皇庭》、《法證先鋒》等均是其代表作品。駱應鈞身為資深綠葉演員，演技非常精湛，大量經典角色都令觀眾留下深刻印象，可惜近年因身體轉差而無奈淡出螢幕。

撰文：東方新地｜圖片：新傳媒圖片庫、駱應鈞微博

駱應鈞為家人戒酒：我不想影響他

駱應鈞於1973年加入邵氏，其後因參加無綫的藝員訓練班而成為旗下藝員，多年來曾參演劇集無數，如《律政新人王》、《歲月風雲》、《碧血鹽梟》等，相信大家對他並不陌生！駱應鈞出身書香世家，父親駱存斌為一名校長，大姊駱友梅為《信報》創辦人、弟為駱應淦為資深大律師。駱應鈞受訪指現時已戒酒，主要是因為家人，尤其是不想影響任職大狀的胞弟。駱應鈞指自己非常檢點，不希望做出錯事令胞弟丟架，絕對非常疼愛家人。

駱應鈞現為自由身演員。（圖片來源：駱應鈞微博）
駱應鈞現為自由身演員。（圖片來源：駱應鈞微博）
駱應鈞
年輕時的駱應鈞。
駱應鈞近年甚少參演港劇。（圖片來源：駱應鈞微博）
駱應鈞近年甚少參演港劇。（圖片來源：駱應鈞微博）

駱應鈞結婚31年 夫妻共識不生小孩

駱應鈞與妻子於1990年結婚，婚後二人未有生小孩。駱應鈞曾受訪指，二人主要因經濟問題而有不生小孩此共識，同時亦有很多擔憂，擔心未能勝任父親一職。當年結婚事業未算起飛，不希望有太大經濟負擔，要一家為錢而捱辛勞。

駱應鈞2019年出席好友婚禮，已見兩鬚斑白。（圖片來源：駱應鈞微博）
駱應鈞2019年出席好友婚禮，已見兩鬚斑白。（圖片來源：駱應鈞微博）

駱應鈞為任職律師胞弟戒酒 慨嘆因病被逼淡出螢幕：人走茶涼

駱應鈞2019年因病被逼淡出螢幕

駱應鈞於2019年1月的一次心臟檢查中，發現有腎石問題，更因腎石分布問題而需進行兩次繁複手術，歷時40幾日。最令其猜想不到的，是出院後的他驚覺失去本身已有的工作機會，故想趁機休息，但日後的工作卻自此減少，被迫淡出螢幕！

 

駱應鈞為任職律師胞弟戒酒 慨嘆因病被逼淡出螢幕：人走茶涼

 

駱應鈞現時已變成自由工作者，久不久才有機會接拍電影工作的他亦曾不禁慨嘆：「人走茶涼」，而較近年有份參演的作品則只有電影《無雙》、《大師兄》及《廉政風雲》。經歷人生高低潮的他，未知觀眾們何時才有機會再見駱應鈞出現於公仔箱。

駱應鈞曾與當年有份拍攝電視劇《神鵰俠侶》的台前幕後重聚，令24年後黃藥師重遇古天樂！
駱應鈞曾與當年有份拍攝電視劇《神鵰俠侶》的台前幕後重聚，令24年後黃藥師重遇古天樂！

駱應鈞為任職律師胞弟戒酒 慨嘆因病被逼淡出螢幕：人走茶涼

駱應鈞入行48年 經典角色大騷演技

駱應鈞於1973年加入邵氏，其後因參加無綫的藝員訓練班而成為旗下藝員，多年來曾參演劇集無數，如《律政新人王》、《歲月風雲》、《碧血鹽梟》等，相信大家對他並不陌生！

駱應鈞
電視劇《律政新人王》

然而，即使多年來演盡無數不同角色，但只擔演配角的他始終仍未能一嘗做男主角的味。縱然其演技之好大家是不用置疑，但他卻曾表示男主角是有男主角的命及能力，若做得不好便會有很大壓力，故寧願安天命。

電視劇《碧血鹽梟》
電視劇《碧血鹽梟》
電視劇《讀心神探》
電視劇《讀心神探》

旁人為其不值，他卻不曾恨做男主角，反而認為工作收入足夠應付日常生活所需便一切足已。而為無綫效力多年，駱應鈞決定於2011年離開無綫，之後曾於香港電視發展，可惜最終因香港電視不獲發牌而頓時令他失業。

電視劇《歲月風雲》
電視劇《歲月風雲》

駱應鈞為任職律師胞弟戒酒 慨嘆因病被逼淡出螢幕：人走茶涼

事實上，駱應鈞曾多次力拒無綫邀請回巢，皆因他早已厭惓大台的拍攝通告太緊湊及太辛苦，因此即使有好劇本或角色，駱應鈞一概無動於衷，堅拒重回無綫！

駱應鈞為任職律師胞弟戒酒 慨嘆因病被逼淡出螢幕：人走茶涼

駱應鈞為任職律師胞弟戒酒 慨嘆因病被逼淡出螢幕：人走茶涼

幸好，駱應鈞的太太一直從旁支持，亦未有因老公收入不穩而埋怨。駱應鈞曾指自己十分慶幸及感激太太於生活上的遷就及體諒，據知二人結婚29年，但其太太從不會在老公拍攝時監場，可見太太對其的信任程度！

駱應鈞為任職律師胞弟戒酒 慨嘆因病被逼淡出螢幕：人走茶涼

駱應鈞為任職律師胞弟戒酒 慨嘆因病被逼淡出螢幕：人走茶涼

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