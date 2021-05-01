駱應鈞為任職律師胞弟戒酒 慨嘆因病被逼淡出螢幕：人走茶涼
撰文：東方新地｜圖片：新傳媒圖片庫、駱應鈞微博
駱應鈞為家人戒酒：我不想影響他
駱應鈞於1973年加入邵氏，其後因參加無綫的藝員訓練班而成為旗下藝員，多年來曾參演劇集無數，如《律政新人王》、《歲月風雲》、《碧血鹽梟》等，相信大家對他並不陌生！駱應鈞出身書香世家，父親駱存斌為一名校長，大姊駱友梅為《信報》創辦人、弟為駱應淦為資深大律師。駱應鈞受訪指現時已戒酒，主要是因為家人，尤其是不想影響任職大狀的胞弟。駱應鈞指自己非常檢點，不希望做出錯事令胞弟丟架，絕對非常疼愛家人。
駱應鈞結婚31年 夫妻共識不生小孩
駱應鈞與妻子於1990年結婚，婚後二人未有生小孩。駱應鈞曾受訪指，二人主要因經濟問題而有不生小孩此共識，同時亦有很多擔憂，擔心未能勝任父親一職。當年結婚事業未算起飛，不希望有太大經濟負擔，要一家為錢而捱辛勞。
駱應鈞2019年因病被逼淡出螢幕
駱應鈞於2019年1月的一次心臟檢查中，發現有腎石問題，更因腎石分布問題而需進行兩次繁複手術，歷時40幾日。最令其猜想不到的，是出院後的他驚覺失去本身已有的工作機會，故想趁機休息，但日後的工作卻自此減少，被迫淡出螢幕！
駱應鈞現時已變成自由工作者，久不久才有機會接拍電影工作的他亦曾不禁慨嘆：「人走茶涼」，而較近年有份參演的作品則只有電影《無雙》、《大師兄》及《廉政風雲》。經歷人生高低潮的他，未知觀眾們何時才有機會再見駱應鈞出現於公仔箱。
駱應鈞入行48年 經典角色大騷演技
駱應鈞於1973年加入邵氏，其後因參加無綫的藝員訓練班而成為旗下藝員，多年來曾參演劇集無數，如《律政新人王》、《歲月風雲》、《碧血鹽梟》等，相信大家對他並不陌生！
然而，即使多年來演盡無數不同角色，但只擔演配角的他始終仍未能一嘗做男主角的味。縱然其演技之好大家是不用置疑，但他卻曾表示男主角是有男主角的命及能力，若做得不好便會有很大壓力，故寧願安天命。
旁人為其不值，他卻不曾恨做男主角，反而認為工作收入足夠應付日常生活所需便一切足已。而為無綫效力多年，駱應鈞決定於2011年離開無綫，之後曾於香港電視發展，可惜最終因香港電視不獲發牌而頓時令他失業。