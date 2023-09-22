駱達華22歲女Natalie獲讚勁似一90年代女神 讀英國名牌大學考慮參選港姐
駱達華 被網民狂嗌岳父
現年59歲的駱達華在影片中與太太盧燕及女兒Natalie一同坐在車廂內，表示：「明天要離開我去上學了，捨不得你們，愛你們！」仲配上一個爆喊的emoji，透露太太要陪女兒一起飛去英國。不過後座上的囡囡就開心舉V，仲笑住對鏡頭揮手打招呼，獲網民大讚她有氣質又有顏值，星味十足，更狂嗌駱達華做「岳父」，希望能夠入贅做上門女婿！
Natalie被指撞樣鍾麗緹
有不少網民都指Natalie的靚樣勁似年輕時的鍾麗緹，又大讚Natalie是現今最美的星二代，提議她去參選港姐：「女兒太漂亮了，去参加港姐，一定是冠軍！！」、「氣質顏值碾壓任何一個港姐」、「今年怎麼不參選港姐呢，一定入到最後三強」、「叫囡囡去参加明年港姐啦，一定支持」等等，駱達華就對此回答會考慮，看來並不排斥女兒入行。
22歲駱欣言讀英國名牌大學 多才多藝仲識彈古箏
駱達華在內地發展多年，撈得風山水起，更與內地女星盧燕結婚並育有女兒駱欣言（Natalie）。轉眼女兒駱欣言已經22歲了，不但入讀了英國名牌學府倫敦大學學院（UCL），更識得拉大提琴，仲識彈古箏、玩Beat-box同打籃球等等，動靜佳宜。原來她當年畢業於上海最貴的國際學校「上海惠靈頓國際學校」，之後獲兩間英國著名學府倫敦大學學院（UCL）及倫敦政治經濟學院（LSE）取錄，最後她揀選了到倫敦大學學院升學，有美貌有學歷又有才藝，夠晒資格選港姐入行！
曾以搖滾Look上台表演望跟爸爸一起演戲
早在2016年，當時只有15歲的Natalie曾參加內地「搖滾愛保護地球」國際青少年公益演唱會，Natalie一身搖滾的打扮，唱出一首又一首搖滾歌曲，令全場觀眾都熱血沸騰！對於未來會否加入娛樂圈，Natalie接受訪問時就話有機會的話，想跟爸爸駱達華一起演戲：「有時候會去探爸爸班，如果有機會的話，就肯定想跟爸爸一起演戲。在我心裏，藝術的小鹿一直在跳。」不過Natalie坦言這只是興趣，未來並不想當演戲為終身事業。
駱達華父女相隔兩地
駱達華在無綫劇《陀槍師姐》系列中，以變態連環殺手「鮑國平」一角彈起，成為不少80及90後的「童年陰影」，現實生活中他卻是廿四孝好老公、好爸爸，與內地女星盧燕結婚後誕下愛女駱欣言（Natalie），近年不時見駱達華與囡囡在社交網同框，可見父女感情要好，不過自駱欣言遠赴英國留學後，駱達華因為工作未能陪伴左右，父女要相隔兩地生活。
囡囡倫敦過成人禮
去年踏入21歲的駱欣言，由母親陪住在倫敦過成人禮，並把慶生照放上社交網，見她急不及待拎住枝香檳作狀豪飲，非常盡興，她更寫上：「感恩贰拾一切的温暖和可愛的你們。期待來年的精彩，想你和家啦爸爸！ 」照片中更可見駱欣言打扮愈趨性感，愈來愈有星味，今次以黑色DeepV裝示人，仲飲到面紅紅，真係大個女。
駱達華自製愛的短片
女兒不在身邊，駱達華愛女之情未減，親手剪輯祝賀短片，除了囡囡的最新性感慶生照，更有大量二人的溫馨合照，不過重點就是駱達華的留言：「你長大了，喝酒爸爸不管你了，生日快樂，今年就媽媽陪你了，愛你！」對女兒嚴厲管教多年，看來駱達華終於學識放手。
駱達華 女兒駱欣言倫敦留學
駱達華女兒駱欣言自小得到父母栽培，外型秀麗而且才華洋溢。現於英國留學的駱欣言，不時在社交網分享留生生活日常，曾身穿低胸背心賞櫻花，被網民大讚外貌出眾﹗駱達華女兒駱欣言一頭鬈曲長髮，身穿吊帶低胸碎花裙，在櫻花及草地上擺出不同甫士，眼神及舉手投足都甚有模特兒風範，被網民追問是否為時裝雜誌拍攝封面？又追問她何時出道？問她是否會隨父母加入娛樂圈？等等﹗
駱達華女兒氣質盡現
之前駱達華在微博上載了囡囡在家中拉大提琴的短片，慈父上身。片中的駱欣言不施脂粉氣質盡現，一身家居服像極鄰家女孩，已定居在上海多年的駱達華，充當攝影師拍攝囡囡練大彈琴的片段，意外把家居曝光，屋內有樓梯供上落，囡囡練琴的位置背後的雜物有點凌亂，但可見空間非常寬敞。
音樂造詣高
有指駱欣言顏值高，有學歷又有才藝，條件不輸女星歐陽娜娜，絕對有夠晒資格入行做明星。據知駱欣言除了識得拉大提琴，仲識彈古箏、玩Beat-box同打籃球等等，動靜佳宜，難怪爸爸駱達華如此引以為傲。
駱達華亞視出身、TVB御用二線奸角
講到無綫最奸角色，第一個想起的未必是駱達華，但他當年飾演的「鮑國平」和「翁文成」，絕對是80、90後心中最可怕的角色！當年在劇集《陀槍師姐II》中，駱達華飾演患有人格分裂的變態連環殺手「鮑國平」（另一人格為翁文成），除了姦殺了多名女子外，鮑國平還強姦了滕麗名所飾演的「陳三元」，角色更橫跨《陀槍師姐》第2、3兩輯，成為了不少80及90後的「童年陰影」。
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