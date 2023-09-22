駱達華22歲女Natalie獲讚勁似一90年代女神 讀英國名牌大學考慮參選港姐

曾是無綫御用奸角的駱達華早年已到內地發展，並娶妻成家立室，女兒駱欣言（Natalie）眨吓眼已22歲大，日前駱達華就在社交網分享了一段短片，原來駱欣言近日已放完暑假，要飛返英國繼續留學，令駱達華直言好唔捨得！