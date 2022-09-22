駱達華女大女世界放手唔管 21歲獨女駱欣言性感慶生舉香檳豪飲

曾是無綫御用奸角的駱達華，早年撤出香港返國內發展，娶妻成家立室，眨吓眼女兒駱欣言已變21歲初熟女，不止是學霸，更多才多藝仙氣十足。現身處倫敦留學的駱欣言，日前以性感打扮慶生，拎住枝香檳豪飲，正所謂女大女世界，心肝寶貝長大成人，駱達華學識放手，拍片留言唔會再管束囡囡。
駱達華父女相隔兩地
駱達華在無綫劇《陀槍師姐》系列中，以變態連環殺手「鮑國平」一角彈起，成為不少80及90後的「童年陰影」，現實生活中他卻是廿四孝好老公、好爸爸，與內地女星盧燕結婚後誕下愛女駱欣言（Natalie），近年不時見駱達華與囡囡在社交網同框，可見父女感情要好，不過自駱欣言遠赴英國留學後，駱達華因為工作未能陪伴左右，父女要相隔兩地生活。
囡囡倫敦過成人禮
剛踏入21歲的駱欣言，由母親陪住在倫敦過成人禮，近日她把慶生照放上社交網，見她急不及待拎住枝香檳作狀豪飲，非常盡興，她更寫上：「感恩贰拾一切的温暖和可愛的你們。期待來年的精彩，想你和家啦爸爸！ 」照片中更可見駱欣言打扮愈趨性感，愈來愈有星味，今次以黑色DeepV裝示人，仲飲到面紅紅，真係大個女。
駱達華自製愛的短片
女兒不在身邊，駱達華愛女之情未減，親手剪輯祝賀短片，除了囡囡的最新性感慶生照，更有大量二人的溫馨合照，不過重點就是駱達華的留言：「你長大了，喝酒爸爸不管你了，生日快樂，今年就媽媽陪你了，愛你！」對女兒嚴厲管教多年，看來駱達華終於學識放手。
駱達華 女兒駱欣言倫敦留學
駱達華女兒駱欣言自小得到父母栽培，外型秀麗而且才華洋溢。現於英國留學的駱欣言，不時在社交網分享留生生活日常，近日身穿低胸背心賞櫻花，被網民大讚外貌出眾﹗駱達華女兒駱欣言一頭鬈曲長髮，身穿吊帶低胸碎花裙，在櫻花及草地上擺出不同甫士，眼神及舉手投足都甚有模特兒風範，被網民追問是否為時裝雜誌拍攝封面？又追問她何時出道？問她是否會隨父母加入娛樂圈？等等﹗
駱達華女兒氣質盡現
之前駱達華在微博上載了囡囡在家中拉大提琴的短片，慈父上身。片中的駱欣言不施脂粉氣質盡現，一身家居服像極鄰家女孩，已定居在上海多年的駱達華，充當攝影師拍攝囡囡練大彈琴的片段，意外把家居曝光，屋內有樓梯供上落，囡囡練琴的位置背後的雜物有點凌亂，但可見空間非常寬敞。
音樂造詣高
有指駱欣言顏值高，有學歷又有才藝，條件不輸女星歐陽娜娜，絕對有夠晒資格入行做明星。據知駱欣言除了識得拉大提琴，仲識彈古箏、玩Beat-box同打籃球等等，動靜佳宜，難怪爸爸駱達華如此引以為傲。
駱達華亞視出身、TVB御用二線奸角
講到最奸的無線角色，第一個想起的未必是駱達華，但他當年絕對是8、90後心中最可怕的角色！當年在劇集《陀槍師姐》中，駱達華飾演患有人格分裂的變態連環殺手「鮑國平」（另一人格為翁文成），除了姦殺了多名女子外，鮑國平還強姦了滕麗名所飾演的「陳三元」。