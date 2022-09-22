駱達華女大女世界放手唔管 21歲獨女駱欣言性感慶生舉香檳豪飲

曾是無綫御用奸角的駱達華，早年撤出香港返國內發展，娶妻成家立室，眨吓眼女兒駱欣言已變21歲初熟女，不止是學霸，更多才多藝仙氣十足。現身處倫敦留學的駱欣言，日前以性感打扮慶生，拎住枝香檳豪飲，正所謂女大女世界，心肝寶貝長大成人，駱達華學識放手，拍片留言唔會再管束囡囡。