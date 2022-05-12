駱達華21歲女兒駱欣言英國留學低胸賞花 網民讚星味出眾追問何時出道

前無綫御用奸角駱達華 在《陀槍師姐》系列中，以變態連環殺手「鮑國平」一角彈起，成為不少80及90後的「童年陰影」。早年駱達華撤出香港返國內發展，娶妻成家立室，眨吓眼女兒駱欣言已變21歲初熟女，不止是學霸，更是才多藝仙氣十足！