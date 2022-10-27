藝人好易呃？陶大宇遇「呃錢黨」陳自瑤被索500美元贖金 謝安琪疑捲過億騙案
1.陶大宇遇上內地騙徒 (2018年)
陶大宇當年在內地工作後返港，收到聲稱是其香港時裝設計師友人黃梓維（Harrison Wong）的微博私信，指自己身在內地未能開通國際電話，但急住要買機票飛往北京，叫大宇致電其旅行社朋友。陶大宇於是吩咐助手致電旅行社，對方指Harrison向來跟他買機票，但舊數未清要先付3 ,000元人民幣才能買新機票，機警的陶大宇意識到可能是騙案即嗌停助手，其後與Harrison取得聯絡，知道對方正身在巴黎工幹，陶大宇再登入微博識穿是一個騙案，他發現接觸他的Harrison帳號並未取得V字身份認證，並非真正的Harrison帳號，相信是騙徒的假戶口。
2.陳自瑤被黑客勒索 (2020年)
近年在社交網非常活躍的陳自瑤突然在Facebook作緊急呼籲：「緊急通知，想告訴大家，今晚我的被黑客入侵，拿走我的戶口，或勒索我要錢，才能拿回戶口 ，我的戶口，已經被換上了那個男人的頭像，如果他用我的戶口向你們做任何事不當的事 ，請小心，那個不是我！所以我要在這裏緊急通知大家，請大家注意！我正在找方法處理！」陳自瑤所指的戶口就是她的IG帳號。
曾接觸假社交網職員
陳自瑤當時接受報章訪問時表示對方更在她的IG戶口直播吸毒，而且戶口有齊YoYo的所有資料如相、手提電話、電郵等，經理解後，她認為黑客早前偽裝社交網職員sent email叫YoYo按link以重新認證帳號，且要在24 小時內進行，否則戶口會被封鎖，YoYo不虞有詐，估計是按link後便被hack！
3.謝安琪疑捲入大埔比華利山金融騙案(2020年)
謝安琪兩年前疑似捲入大埔比華利山一宗金融投資騙案，有傳損失達1千萬！事源當年有一名「富豪」鄰居用益「自己人」作借口，向多個星級鄰居推銷投資藥品可得每月8厘高息回報，即每投資100萬，每月可得8萬利息，不少投資者見每月有息收，因此放下戒心不停加碼，令騙案涉及的總金額高達1億元，但其後每月派息開始出問題，直至「L先生」失蹤並被人貼大字報追債，一眾投資者才驚悉被騙，有傳謝安琪與老公張繼聰亦被騙投資了約1千萬元，不過謝安琪就否認被騙財，仲話自己無被騙係因為在對方眼中是窮人，所以唔想呃佢錢。
4.陳彥行買下3千萬金額保單(2018年)
陳彥行在《東張西望》哭訴75歲母親認識了銀行理財主管，投百分之二百信任，委託對方投資，因為母親年紀大，需陳彥行出面開聯名戶口，仲簽下多個簽名，點知演變成一單疑似騙案，陳彥行在3年間已付出1,300萬保費，完全唔知理財主管為她買下了6份涉3千萬金額的保單。陳彥行再指原來她之所以能買到如此巨款的保單，原來是因為銀行理財主管虛報她的入息及資產，更把其母的物業也寫成是她100%擁有，陳彥行更公開透露自己每月做電台只有3萬人工，銀行存摺都畀大家睇晒！
5.麥長青誤墮iPhone炒賣騙案(2014年)
麥長青（麥包）的人生如坐過山車，其妻林孜8年前誤墮iPhone炒賣騙案而被騙逾400萬元，騙徒最終向麥包支付其中一名受騙客戶發出的118萬元支票當是償還部分金額，點知該支票簽發人為追債到無綫及當時麥包擔任代言人的海味店滋擾，令他工作量大減並造成精神損失，最後鬧上法庭，麥包向對方索償七位數的金額。原來當年麥包老婆透過友人介紹認識從事iPhone買賣生意的騙徒，於是開始與家人及朋友一起炒賣iPhone賺錢，後來才知道自己受騙，麥包更是損失慘重。
6.阮德鏘被誤導投保(2020年)
阮德鏘與太太Ciwi上無綫節目《東張西望》大爆好友兼前藝人透過轉職保險業騙財，原本該份保險是為囡囡作儲蓄保，對方卻誤導阮德鏘夫婦指投保兩年即可自動滾存，但他們於今年3月收到斷保消息，Ciwi更公開與對方的錄音對話，雖然對方多次道歉，但明顯地對當日購買保單內容不清楚，更曾冒充阮德鏘打去保險公司熱線查詢，最後他們發現保單供款要長達30年。阮德鏘仲好心介紹了約20位朋友幫對方買保險，涉事藝人包括戴耀明及霍健邦，後者更被騙數萬元。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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