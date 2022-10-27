藝人好易呃？陶大宇遇「呃錢黨」陳自瑤被索500美元贖金 謝安琪疑捲過億騙案

日前鍾鎮濤和章小蕙的大女鍾嘉晴在倫敦遇上詐騙集團，被對方電騙套取個人資料，仲未知有冇手尾跟。其實近年圈中藝人都遇過不少騙案，騙徒手法層出不窮，當中陶大宇曾遇「呃錢黨」，陳自瑤就被黑客勒索要錢，而謝安琪與張繼聰更曾捲入金融騙案！