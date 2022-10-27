騙徒

藝人好易呃？陶大宇遇「呃錢黨」陳自瑤被索500美元贖金 謝安琪疑捲過億騙案

最新娛聞
東方新地

廣告

日前鍾鎮濤和章小蕙的大女鍾嘉晴在倫敦遇上詐騙集團，被對方電騙套取個人資料，仲未知有冇手尾跟。其實近年圈中藝人都遇過不少騙案，騙徒手法層出不窮，當中陶大宇曾遇「呃錢黨」，陳自瑤就被黑客勒索要錢，而謝安琪與張繼聰更曾捲入金融騙案！

騙徒 陶大宇 日前鍾鎮濤大女鍾嘉晴在英國倫敦被詐騙集團成功套取個人資料，仲嚇到喊。
日前鍾鎮濤大女鍾嘉晴在英國倫敦被詐騙集團套取個人資料，仲嚇到喊。（圖片來源：[email protected]

1.陶大宇遇上內地騙徒 (2018年)

陶大宇當年在內地工作後返港，收到聲稱是其香港時裝設計師友人黃梓維（Harrison Wong）的微博私信，指自己身在內地未能開通國際電話，但急住要買機票飛往北京，叫大宇致電其旅行社朋友。陶大宇於是吩咐助手致電旅行社，對方指Harrison向來跟他買機票，但舊數未清要先付3 ,000元人民幣才能買新機票，機警的陶大宇意識到可能是騙案即嗌停助手，其後與Harrison取得聯絡，知道對方正身在巴黎工幹，陶大宇再登入微博識穿是一個騙案，他發現接觸他的Harrison帳號並未取得V字身份認證，並非真正的Harrison帳號，相信是騙徒的假戶口。

騙徒 陶大宇 陶大宇遇內地「呃錢黨」，他表示因為舟車勞頓致精神不夠險墮圈套，幸及時發現才不致損失。「
陶大宇遇內地「呃錢黨」，他表示因為舟車勞頓致精神不夠險墮圈套，幸及時發現才不致損失。「（圖片來源：微博@陶大宇）
騙徒 陶大宇 出名係義氣仔女的陶大宇，遇上好友要幫手真係會義不容辭。
出名係義氣仔女的陶大宇，遇上好友要幫手真係會義不容辭。（圖片來源：微博@陶大宇）

2.陳自瑤被黑客勒索 (2020年)

近年在社交網非常活躍的陳自瑤突然在Facebook作緊急呼籲：「緊急通知，想告訴大家，今晚我的被黑客入侵，拿走我的戶口，或勒索我要錢，才能拿回戶口 ，我的戶口，已經被換上了那個男人的頭像，如果他用我的戶口向你們做任何事不當的事 ，請小心，那個不是我！所以我要在這裏緊急通知大家，請大家注意！我正在找方法處理！」陳自瑤所指的戶口就是她的IG帳號。

陶大宇 陳自瑤兩年前曾被騙徒盜去IG帳號。
陳自瑤兩年前曾被騙徒盜去IG帳號。（圖片來源：[email protected]
騙徒 陶大宇 真實版《迷網》 陳自瑤社交網被駭客入侵直播吸毒
陳自瑤兩年前在Facebook宣布其IG帳號被黑客入侵。（圖片來源：[email protected]陳自瑤yoyo）
騙徒 陶大宇 真實版《迷網》 陳自瑤社交網被駭客入侵直播吸毒
陳自瑤更上載與該名駭客男子的對話。（圖片來源：[email protected]陳自瑤yoyo）
騙徒 陶大宇 真實版《迷網》 陳自瑤社交網被駭客入侵直播吸毒
黑客透過whatsapp與陳自瑤聯繫上，提出以500美元勒索陳自瑤取回她的IG帳號。（圖片來源：[email protected]陳自瑤yoyo）
騙徒 陶大宇 真實版《迷網》 陳自瑤社交網被駭客入侵直播吸毒
陳自瑤當時的IG戶口已被改頭換面，照片資料全失，並被換上男性頭像。（圖片來源：[email protected]陳自瑤yoyo）

曾接觸假社交網職員

陳自瑤當時接受報章訪問時表示對方更在她的IG戶口直播吸毒，而且戶口有齊YoYo的所有資料如相、手提電話、電郵等，經理解後，她認為黑客早前偽裝社交網職員sent email叫YoYo按link以重新認證帳號，且要在24 小時內進行，否則戶口會被封鎖，YoYo不虞有詐，估計是按link後便被hack！

騙徒 陶大宇 真實版《迷網》 陳自瑤社交網被駭客入侵直播吸毒
陳自瑤公開事件，提示大家不要上當。（圖片來源：[email protected]陳自瑤yoyo）

3.謝安琪疑捲入大埔比華利山金融騙案(2020年)

謝安琪兩年前疑似捲入大埔比華利山一宗金融投資騙案，有傳損失達1千萬！事源當年有一名「富豪」鄰居用益「自己人」作借口，向多個星級鄰居推銷投資藥品可得每月8厘高息回報，即每投資100萬，每月可得8萬利息，不少投資者見每月有息收，因此放下戒心不停加碼，令騙案涉及的總金額高達1億元，但其後每月派息開始出問題，直至「L先生」失蹤並被人貼大字報追債，一眾投資者才驚悉被騙，有傳謝安琪與老公張繼聰亦被騙投資了約1千萬元，不過謝安琪就否認被騙財，仲話自己無被騙係因為在對方眼中是窮人，所以唔想呃佢錢。

謝安琪捲億元騙案疑損失達千萬 江美儀傳同騙徒相熟 即劃清界線
有指涉及億元投資騙案的「L先生」被貼大字報追債，他自稱擁有七間上市公司、三幢比華利山別墅，創立過逾140間不同類型的公司，生意涉及金融、科技、文化、餐飲、珠寶等多個行業，亦參與過不少慈善工作，結識了不少圈中人，據「L先生」朋友所說，他曾對友人表示過自己與謝安琪相熟。（圖片來源：新傳媒資料庫）
謝安琪捲億元騙案疑損失達千萬 江美儀傳同騙徒相熟 即劃清界線
謝安琪和張繼聰在08年以逆市價1,200萬搬入4,000呎比華利山明星熱愛豪宅居住，與「L先生」成為鄰居。（圖片來源：[email protected]謝安琪）
謝安琪捲億元騙案疑損失達千萬 江美儀傳同騙徒相熟 即劃清界線
謝安琪否認被騙近千萬，原因係自己太窮！而張繼聰就承認見過「L先生」，但指無同對方合作過，他說：「坦白講真係唔熟，同佢冇投資上嘅嘢，亦冇留意到任何大字報，所以唔係好清楚。」（圖片來源：[email protected]謝安琪）
謝安琪捲億元騙案疑損失達千萬 江美儀傳同騙徒相熟 即劃清界線
江美儀、陳浚霆曾與「L先生」合作主持節目，被問到是否與「L先生」相熟，江美儀透過經理人表示曾跟對方在工作上見過數面，但強調無投資，她表示：「見到比華利山附近有大字報，所以知佢畀人追債，希望佢快啲出嚟，還番啲錢畀人啦！」（圖片來源：微博@江美儀）

4.陳彥行買下3千萬金額保單(2018年)

陳彥行在《東張西望》哭訴75歲母親認識了銀行理財主管，投百分之二百信任，委託對方投資，因為母親年紀大，需陳彥行出面開聯名戶口，仲簽下多個簽名，點知演變成一單疑似騙案，陳彥行在3年間已付出1,300萬保費，完全唔知理財主管為她買下了6份涉3千萬金額的保單。陳彥行再指原來她之所以能買到如此巨款的保單，原來是因為銀行理財主管虛報她的入息及資產，更把其母的物業也寫成是她100%擁有，陳彥行更公開透露自己每月做電台只有3萬人工，銀行存摺都畀大家睇晒！

騙徒 陶大宇 陳彥行連自己簽了名買6份保單都唔知，當她知道時當中5份已經失效冇再供款。
陳彥行連自己簽了名買6份保單都唔知，當她知道時當中5份已經失效冇再供款。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
騙徒 陶大宇 陳彥行做受保人的6份保單。
陳彥行做受保人的6份保單。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
騙徒 陶大宇 陳彥行曾作最懷打算，與母親賣掉物業。
陳彥行喊住話曾作最懷打算，與母親賣掉物業。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）

5.麥長青誤墮iPhone炒賣騙案(2014年)

麥長青（麥包）的人生如坐過山車，其妻林孜8年前誤墮iPhone炒賣騙案而被騙逾400萬元，騙徒最終向麥包支付其中一名受騙客戶發出的118萬元支票當是償還部分金額，點知該支票簽發人為追債到無綫及當時麥包擔任代言人的海味店滋擾，令他工作量大減並造成精神損失，最後鬧上法庭，麥包向對方索償七位數的金額。原來當年麥包老婆透過友人介紹認識從事iPhone買賣生意的騙徒，於是開始與家人及朋友一起炒賣iPhone賺錢，後來才知道自己受騙，麥包更是損失慘重。

陶大宇 麥包近年投資多項生意都損手爛腳，仲遇上騙徒，真是頭頭碰著黑。
麥包近年投資多項生意都損手爛腳，仲遇上騙徒，真是頭頭碰著黑。（圖片來源：新傳媒資料庫）
騙徒 陶大宇 麥包與太太8年前墮入iPhone騙案反被追數過百萬。
麥包與太太8年前墮入iPhone騙案反被追數過百萬。（圖片來源：新傳媒資料庫）

6.阮德鏘被誤導投保(2020年)

阮德鏘與太太Ciwi上無綫節目《東張西望》大爆好友兼前藝人透過轉職保險業騙財，原本該份保險是為囡囡作儲蓄保，對方卻誤導阮德鏘夫婦指投保兩年即可自動滾存，但他們於今年3月收到斷保消息，Ciwi更公開與對方的錄音對話，雖然對方多次道歉，但明顯地對當日購買保單內容不清楚，更曾冒充阮德鏘打去保險公司熱線查詢，最後他們發現保單供款要長達30年。阮德鏘仲好心介紹了約20位朋友幫對方買保險，涉事藝人包括戴耀明及霍健邦，後者更被騙數萬元。

騙徒 阮德鏘疑被好友呃買保險。
阮德鏘疑被好友呃買保險。（圖片來源：[email protected]_johnson）
騙徒 阮德鏘太太Ciwi因被騙而上《東張西望》大爆該名前藝人的所作所為。
阮德鏘太太Ciwi因被騙而上《東張西望》大爆該名前藝人的所作所為。（圖片來源：無綫電視截圖）

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、微博@陶大宇、《東張西望》影片截圖、[email protected]陳彥行、[email protected]梁思浩、新傳媒資料庫、[email protected]謝安琪、[email protected]張繼聰、[email protected]陳浚霆、[email protected]江美儀、微博@黃文標

讀者留言

熱門文章

 