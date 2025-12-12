驅魔龍族馬小玲｜岑珈其角色被消失 取代杜汶澤「金正中」曾獲導演讚賞
陳十三作品《我和殭屍有個約會》1998年首，這部「亞視永恆」之作相隔多年將再次拍成電影版卻劣評如潮，原創編劇陳十三延續經典，身兼編劇及導演開拍電影版《驅魔龍族馬小玲》。3年前開拍時發放不少劇照，結果多人在完成品中被消失，令人睇到一頭霧水！
驅魔龍族馬小玲｜男女主角分別由黃宗澤及吳千語飾演
當年《殭屍》三部曲系列由尹天照飾演「況天佑」、萬綺雯飾演「馬小玲」、楊恭如飾演「王珍珍」，在全新電影版中，「況天佑」由黃宗澤飾演、「馬小玲」為吳千語、「王珍珍」為蔡潔。相關演員陣容名單早在3年前已公布，坊間討論度甚高，特別是吳千語做「馬小玲」更具爭議性。
岑珈其再度飾演「金正中」
其實電影版角色極多，除了上述三位演員外，另一重要角色「金正中」，由憑《緣路山旮旯》殺出千萬票房的岑珈其接棒電視版的杜汶澤演出，岑珈其2022年曾於《試當真》製作的《我和殭屍有個誤會》劇場版內，已曾扮過「金正中」一角，獲不少網民稱讚還原度高，陳十三亦覺得珈其非常脗合角色，決定邀請珈其參演。
岑珈其扮「玄武童子」呃神騙鬼
岑珈其日前剛在馬來西亞拍完電影返港，很快便投入《驅魔龍族馬小玲》的拍攝，岑珈其演的「金正中」與電視版的不相同，電影版的「金正中」是個不學無術的宅男，只想做網紅，謝雪心就飾演其母親，岑珈其說：「成日同阿媽 (心姐) 講諗到啲好主意，我哋拍條片就成功就會爆紅，成日唔想努力，阿媽就想佢搵啲嘢學下。」昨晚岑珈其以「玄武童子」造型拍戲，他笑說：「係講我好叻、識法術，但其實係扮，但過程我扮得好有自信好犀利，其實平時嘅『金正中』係冇乜自信，又懶，乜嘢都唔叻嘅一個𡃁仔，」
岑珈其在小時都有睇過《我和殭屍有個約會》，「係我兒時一套經典到爆嘅電視劇，黐線，覺得點解可以咁勁嘅。」在旁的謝雪心姐問他「你識睇嘅？」岑珈其說：「嗰時會追㗎，但嗰時唔識得細味成套劇，但都會諗點解識得諗呢啲題材嘅？殭屍喎，好型喎，好鍾意。」岑珈其最鍾意電視版《殭屍》的「馬小玲」，覺得這個角色很經典、很吸引。
