驅魔龍族馬小玲｜岑珈其角色被消失 取代杜汶澤「金正中」曾獲導演讚賞

陳十三作品《我和殭屍有個約會》1998年首，這部「亞視永恆」之作相隔多年將再次拍成電影版卻劣評如潮，原創編劇陳十三延續經典，身兼編劇及導演開拍電影版《驅魔龍族馬小玲》。3年前開拍時發放不少劇照，結果多人在完成品中被消失，令人睇到一頭霧水！