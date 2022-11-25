驅魔龍族馬小玲｜岑珈其取代杜文澤做「金在中」　導演大讚還原度高

陳十三作品《我和殭屍有個約會》三部曲系列，首部曲於1998年播出，這部亞視永恆之作相隔24年將再次登場，並由陳十三延續經典，身兼編劇及導演開拍電影版《驅魔龍族馬小玲》。《驅》片會沿用《殭屍》原有角色人物及都市奇幻題材，但配上更強之全新演員陣容以及全新創作的故事。