驅魔龍族馬小玲｜岑珈其取代杜文澤做「金在中」 導演大讚還原度高
男女主角分別由黃宗澤及吳千語飾演
當年《殭屍》三部曲系列由尹天照飾演「況天佑」、萬綺雯飾演「馬小玲」、楊恭如飾演「王珍珍」，在全新電影版中，「況天佑」由黃宗澤飾演、「馬小玲」為吳千語、「王珍珍」為蔡潔。相關演員陣容名單早前傳出後，坊間討論度甚高，特別是吳千語做「馬小玲」更具爭議性。其實電影版角色極多，除了上述三位演員外，另一重要角色「金正中」，由憑《緣路山旮旯》殺出千萬票房的岑珈其接棒電視版的杜汶澤演出，岑珈其月前於《試當真》製作的《我和殭屍有個誤會》劇場版內，已曾扮過「金正中」一角，獲不少網民稱讚還原度高，陳十三亦覺得珈其非常脗合角色，決定邀請珈其參演。
吳千語都有長腿，不過就唔夠萬綺雯咁養眼。（圖片來源：[email protected]_ngs）
岑珈其扮「玄武童子」呃神騙鬼
岑珈其日前剛在馬來西亞拍完電影返港，很快便投入《驅魔龍族馬小玲》的拍攝，岑珈其演的「金正中」與電視版的不相同，電影版的「金正中」是個不學無術的宅男，只想做網紅，謝雪心就飾演其母親，岑珈其說：「成日同阿媽 (心姐) 講諗到啲好主意，我哋拍條片就成功就會爆紅，成日唔想努力，阿媽就想佢搵啲嘢學下。」昨晚岑珈其以「玄武童子」造型拍戲，他笑說：「係講我好叻、識法術，但其實係扮，但過程我扮得好有自信好犀利，其實平時嘅『金正中』係冇乜自信，又懶，乜嘢都唔叻嘅一個𡃁仔，」
岑珈其在小時都有睇過《我和殭屍有個約會》，「係我兒時一套經典到爆嘅電視劇，黐線，覺得點解可以咁勁嘅。」在旁的謝雪心姐問他「你識睇嘅？」岑珈其說：「嗰時會追㗎，但嗰時唔識得細味成套劇，但都會諗點解識得諗呢啲題材嘅？殭屍喎，好型喎，好鍾意。」岑珈其最鍾意電視版《殭屍》的「馬小玲」，覺得這個角色很經典、很吸引。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV包攬世界盃賽事播放，即睇緊湊嘅賽程表，仲有熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看劇集&角色介紹
2022到2023上半年度演唱會多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
本地歌手/組合包括：ERROR日前終於宣布12月中開show，門票於11月24日公開發售，按此看購票詳情；許廷鏗成立個人公司後開首個個人音樂會，門票將分為三個階段進行，於11月24日進行優先購票，按此看詳情；仲有闊別三年終於回歸嘅Clockenflap，將於2023年3月於中環海濱舉行，即睇場地及售票詳情；另外，疫情逐漸緩和，不少外國歌手/組合亦陸續宣布來港開Show與一眾粉絲久別重逢，包括：女團MAMAMOO舉行世界巡迴，香港站定於2023年1月7日，即睇票價及搶飛攻略；出道25周年的愛爾蘭男子天團Westlife都來香港開Show，仲要定於情人節2月14日亞博館Arena舉行，將於11月28日優先購票，按此看售票詳情