驅魔龍族馬小玲｜「老闆仔」同Phoebus都係況復生 原裝殭屍仔去咗邊？
《驅魔龍族馬小玲》大小況復生曝光
《驅魔龍族馬小玲》日前拍攝另一重要組合之戲份，就係「同根生」的大小殭屍 ─ 飾演殭屍仔「況復生」的是人氣童星黃梓樂，早前他在ViuTV劇集《季前賽》飾演「老闆仔」演技備受讚賞，而P1X3L成員Phoebus吳啟洋就演在幻國中變大人版的況復生。該場戲講述長生不老的殭屍仔有令人產生幻覺的本領，他在生日時幻想自己食大餐、處身美女如云的場景開party，但旁人眼裏看到的小殭屍是Phoebus，當小殭屍醒覺時，才驚覺自己其實處於一個狹小空間，一不小心就撞親，所以Phoebus會行行下撼埋牆。
Phoebus首拍電影圓兒時夢
繼師兄MIRROR及ERROR各成員躍身大銀幕後，師弟[email protected]亦首次拍攝電影，其高佻靚仔外形極適合做新派吸血鬼，Phoebus表示能夠拍電影圓了他兒時夢想：「今次係我第一次拍電影，自己冇諗過咁快可以夢想成真，因為細個去戲院睇戲，會幻想如果有朝一日，自己喺大銀幕演戲畀公眾睇，感覺會係點呢？所以依家係好開心同好感恩。」片中他與飾演「況天佑」的黃宗澤會有多場對手戲。
曾反白眼扮殭屍
《我和殭屍有個約會》相隔24年跳上大銀幕回歸，雖然Phoebus只有26歲，但因為《殭屍》有三部曲，所以他細個亦有睇過這套電視劇，而且扮過殭屍，他笑說：「細細個喺公園玩嘅時候，同班friend好鍾意角色扮演，會扮《我和殭屍有個約會》入面嘅角色，我記得啲殭屍對眼係唔同顏色唔同level，有隻殭屍嘅眼係白色，所以細個同班friend一齊反白眼扮殭屍。」
黃宗澤為「老闆仔」慶生
至於飾演小殭屍的童星黃梓樂，早前在ViuTV劇《季前賽》飾演姜濤弟弟「老闆仔」大獲好評，今次扮殭屍仔「況復生」同樣令人期待。而梓樂在開工期間湊巧10歲生日，劇組特別買來小小的生日蛋糕慶祝，黃宗澤及台前幕後人員更為壽星仔齊唱生日歌。
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亞視經典神劇《我和殭屍有個約會》由1998年開始，在6年間拍了3輯，捧紅了尹天照（況天祐）與萬綺雯（馬小玲），同時亦是「殭屍仔」張國權（況復生）的代表作，當年作為童星，除了《我和殭屍有個約會》外，張國權還拍過電影《生命揸Fit人》、《山村老屍3惡靈纏身》， 以及亞視劇《精武門》、《劍嘯江湖》、《再見豔陽天》等，但早年況復生已離開了娛樂圈，轉行做名店Sales。早前傳出《我和殭屍有個約會》之電影版《驅魔龍族馬小玲》即將開拍，網上即熱議指陳十三的選角破壞了一代人的集體回憶，更有網民建議改搵當年的「殭屍仔」況復生去飾演況天佑，會適合得多！
為學業離開幕前 日本沖繩舉行婚禮
現年33歲的張國權（Daniel）曾在15、16歲讀書時期接受訪問，表示想以學業為重，所以選擇放棄演藝事業。2011年，已轉行做名店Sales的張國權，和從事美容化妝業的Freby開始拍拖，對日本情有獨鍾的他，2014年便和Freby在日本沖繩舉行婚禮。日前張國權在社交網高調放閃，慶祝和老婆的8周年陶婚：「8年嘅時間原來好快就會過，我每日都會同自己講要好好珍惜你，I love you！」
老婆更愛杜汶澤
張國權的社交網現在仍註明了「況復生」這個角色名字，他的老婆Freby透露兩人初認識時，朋友便是以「況復生」這個名字來介紹他，Freby又笑言雖然她細個都睇過《我和殭屍有個約會》，但都係鍾意睇《吸血新世紀》電影系列多點，而且比起「況復生」，她更鍾意當年杜汶澤飾演的「金正中」！據知Freby目前除了上班外，也兼職做美妝KOL，又和朋友經營了一間手工蠟燭店。兩公婆更不時拍片，在YouTube上分享兩人日常出遊的生活。
最難忘爆破戲
2014年，張國權曾為朱慧珊主持的節目《星動亞洲》擔任嘉賓，當時他指「況復生」這角色的確為他的人生帶來很大改變，他說：「直到依家仲有好多同事、朋友叫我『復生』，連我都習慣，呢個名將會陪伴我一生。」張國權又透露拍攝《我和殭屍有個約會》時，印象最深刻的是一場爆破戲：「嗰場戲我身上裝咗幾個爆破彈，要一Take過拍完，當時我好驚，真係好難得嘅經歷。」
為Miss Hunny拍片
2017年，張國權又曾為Miss Hunny拍攝短片《頂尖童星之對決 ft.東東、況復生、哪吒仔》，至今影片已有超過16萬人閱覽，網友都大讚張國權同細個一樣keep住咁靚仔，他在片中搞笑地話自己最近一次被媒體報道的內容，是指他化身「老婆奴」，幫老婆吹頭髮，Miss Hunny更取笑他細細個已同女神楊恭如有親熱戲！早前張國權更與《十二隻恐龍去野餐》的東東（張裕東）一齊進軍YouTube界，似乎有意復出幕前。
Miss Hunny《頂尖童星之對決 ft.東東、況復生、哪吒仔》影片：
仲有Daniel和老婆Freby的日常生活影片：
況復生孖住東東拍YouTube
「殭屍仔」況復生（張國權飾）與《十二隻恐龍去野餐》的東東（張裕東）同樣33歲，大家都脫離童星行列一段時間。況復生自從拍完《我和殭屍有個約會》後淡出娛樂圈；而東東就轉戰幕後做配音員，韓劇《來自星星的你》的主角都敏俊，以及動畫《我的英雄學院》的主角綠谷出久都是由他聲演。他們開設YouTube頻道「老未 Low May」，其中一條片況復生扮醉說：「之後我一定開套《我和殭屍有個約會復生傳》！《我和殭B有個約會》！」雖然目前只得四條影片，但都足夠佢哋過足戲癮。
復生太耐冇對鏡頭緊張？
除了扮醉，另一條片是復生與東東用不同形式介紹自己，片段一開始復生講完自己名就完咗，要東東再三追問先肯講多兩句，唔通係因為太耐冇上鏡緊張？明顯唔係啦，復生好戲就真，事關佢要扮一個零準備的角色。
https://youtu.be/jWE94kMdDf8
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