驅魔龍族馬小玲｜「老闆仔」同Phoebus都係況復生 原裝殭屍仔去咗邊？

導演陳十三編劇及執導、延續其經典作《我和殭屍有個約會》之電影版《驅魔龍族馬小玲》，近期已在開拍。片中其中一個重要角色殭屍仔況復生由《季前賽》的「老闆仔」擔演，而P1X3L成員Phoebus吳啟洋就演在幻國中變大人版的況復生。至於原裝版況復生張國權，原來已經33歲，本來在名店做售貨員的他，早前亦戲癮大發。