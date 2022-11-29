驅魔龍族馬小玲｜吳千語騷長腿自認冇得比 「元祖馬小玲」萬綺雯客串送驚喜？
《驅魔龍族馬小玲》有冇萬綺雯？
這日《驅魔龍族馬小玲》開鏡，導演陳十三表示電影全部演員都經過精挑細選：「電影一眾幕前新成員由投資方與我精心挑選，電影將會邁進新方向、有『新馬小玲』，並發生於某時空、某世界，是一個獨立的世界。」至於「新馬小玲」由吳千語擔演最具爭議性，更被指新不如舊，外界都強烈要求陳十三的太太萬綺雯能客串，陳十三回應時故弄玄虛：「電影裡會有驚喜，而且驚喜不止一個！」此話一出即引來萬綺雯將現身電影的揣測。
吳千語複製「馬小玲」長腿
吳千語飾演馬小玲，原版由萬綺雯飾演，賣點騷長腿，驅魔龍族傳人，同況天佑經歷多年生死戀⋯⋯ 網民得知由吳千語演馬小玲後失望，高呼童年被毀。吳千語受訪時表示造型仍是短裙為主，問她怕不怕比較？吳千語說：「好多人問我怕唔怕比較，其實只係一個名嚟，而且冇得比！佢嗰個經典形象，永遠係最深入民心，不過我都好期待導演點樣安排我哋相遇。」
黃宗澤首次戴Con演「況天祐」
黃宗澤飾演況天祐，原版由尹天照飾演，況天祐為人正直，在中國抗日戰爭時受槍傷，命危中傳說的殭屍王將臣突然出現，使他變成不老不死、以血為生的吸血殭屍，與馬小玲、王珍珍陷入了兩難的三角情霧之中。有網民笑指試當真的Locker比黃宗澤更似況天祐。黃宗澤就話今次最辛苦係為演殭屍而首次戴隱形眼鏡演出。
蔡潔「王珍珍」獲讚文青界女神
蔡潔飾演王珍珍，原版由楊恭如飾演，單純善良的小學教師，前生是山本雪，而遠古時的前生則是天勇者的未婚妻聖女，遇上況天祐被其堅毅正直吸引，因為一度瀕死而被況天祐咬成殭屍…蔡潔在電影中的造型，被黃宗澤形容為「文青界女神」。
劉心悠飾「妙善」會有緣人
劉心悠飾演妙善，原版由陳煒飾演，傳說中為觀音升天流下之紅塵淚所化，用33年時間走訪世界不同角落，到每個地方只與33人見面，並回答有緣人3個問題。曾經嘗試協助況天祐，馬小玲及山本一夫回到六十年前改變歷史但失敗，並和山本未來跌入不知名空間。
郭柏妍飾60歲「初春」
郭柏妍飾演的初春，原版由梁碧芝飾演，第一次拍電影的郭柏妍，在片中要陪伴在「妙善」劉心悠身邊，她笑言最想吊威吔，而片中的她真實年齡是六十幾歲。
廖子妤「山本未來」
金像獎最佳女配角廖子妤飾演的山本未來，原裝由張文慈飾演，是山本一夫和山本雪之女兒，後來變成殭屍，在開鏡拜神中未見廖子妤現身，角色造型仍未曝光，但令人十分期待廖子妤會如何演出角色。
「小魅」由蘇麗珊飾
蘇麗珊飾演的小魅，原裝並未見有這個角色，相信是新加入的角色，最近蘇麗珊在ViuTV劇集《繩角》中被指演技強差人意，且看在新片中有冇驚喜。
「求嫂」黃文慧飾
黃文慧飾演的求嫂，角色原本是「求叔」，原版由黃樹棠飾，不過他已在去年4月病逝，電影公司逐決定將「求叔」變成「求嫂」，並邀請棠哥親妹黃文慧 (Bonnie姐) 演出。Bonnie姐得悉電影版由陳十三做導演及編劇後，二話不說便答應演出。
其他角色
「金正中」由岑珈其飾-原版由杜文澤飾演
「金姐」由謝雪心飾-原版由吳浣儀飾演
少年版「況復生」由Phoebus吳啟洋飾(原版沒有此角色)
童年版「況復生」由黃梓樂飾-原版由張國權飾演
「藍波」由朱柏康飾(原版沒有此角色)
「山本一夫」由呂良偉飾-原版由陳啟泰飾演
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同場加映-《法證先鋒5》殭屍面
黃宗澤最近曝光率勁高，無綫的《法證先鋒5》仍在熱播，轉頭佢已經走去拍電影《驅魔龍族馬小玲》做男主角況天祐，早前有份演《法證先鋒5》的江欣燕在抖音放了一條入廠開工的視頻，拍片時開著濾鏡的她，令路過入鏡的黃宗澤變成紅唇白臉，網民笑指他似足殭屍，看來陳十三沒有選錯角，黃宗澤早有潛質演殭屍。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV包攬世界盃賽事播放，即睇緊湊嘅賽程表，仲有熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看劇集&角色介紹
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