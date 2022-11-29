驅魔龍族馬小玲｜吳千語騷長腿自認冇得比 「元祖馬小玲」萬綺雯客串送驚喜？

當年亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》開拍電影版《驅魔龍族馬小玲》，雖然唔係原班人馬，一樣令人期待，終於等到舉行開鏡拜神儀式，公布片中主要角色。《驅魔龍族馬小玲》由原編劇陳十三執導，由吳千語、黃宗澤、蔡潔、郭柏妍、劉心悠、蘇麗珊等主演，一睇戲名就知馬小玲是女主角，對於太太萬綺雯會否在片中現身，陳十三暗示會有驚喜喎，咁即係會啦！