驅魔龍族馬小玲｜萬綺雯僅現身一秒 網民怒轟詐騙宣傳
萬綺雯僅現身一秒 網民怒轟詐騙宣傳
電影上線後，大批觀眾發現萬綺雯的戲份與宣傳嚴重不符。有網民在社交平台憤怒留言：「完全是詐騙的程度，萬綺雯在預告裡出現的時間就是在正片裡的時間，一秒鐘都不誇張！只露出眼睛！」另一位失望的粉絲更詳細描述觀影過程：「剛開始看的時候還抱著希望能看到萬綺雯登場，後面越來越不對勁，著急的心情促成我不斷快轉，最後發現原來只有一秒鏡頭！就是宣傳片那個鏡頭！」不少網民質疑這種宣傳手法是否構成欺騙，紛紛表示「這算不算欺騙我們這群老粉？」
《驅魔龍族馬小玲》劇情特效遭全面批評
除了萬綺雯戲份問題，電影本身的質素也被網民嚴厲批評。有觀眾直言：「劇情白開水，人物扁平化，演技特別可怕」，更有人發現電影竟然使用AI製作片段，「將臣與姑婆的故事看得出很濃烈的AI味，這真的是一個2025年科技後期發達的正常的電影做得出的嗎？」網民普遍認為電影製作粗糙，劇情銜接差劣，「看得出一個鐘想講完這麼多劇情，銜接很差，還不如只拍故事篇」。有長期粉絲更痛心表示：「好難睇，好似食左啖屎」，認為電影完全糟蹋了經典作品。
吳千語版馬小玲造型被狂嘲
由吳千語接棒飾演的新版馬小玲同樣未能獲得認同，網民對她的造型和演技都不滿意。有觀眾在社交平台留言：「佢條腿同萬綺雯差天共地喎」，更有人批評：「佢真係做唔到小玲個格出嚟，講啲經典對白講到好似夾硬嚟咁」。不少粉絲認為吳千語無法重現萬綺雯版馬小玲的經典魅力，紛紛留言「馬小玲只得一個」表達不滿。電影中大量的低角度鏡頭也被網民批評為「低炒裙底shot」，認為製作方向有問題。
網民集體懷念原版經典
面對電影版的失望表現，網民紛紛懷念起1998年的原版劇集。有觀眾表示：「我需要看原版洗洗受傷的心靈」，認為這部電影完全無法與經典相提並論。更有網民擔心其他經典作品的翻拍，留言：「望就望尋秦記唔會令我失望」。不少長期粉絲都認為這次翻拍是對童年回憶的褻瀆，「毁我童年到癲」成為普遍心聲。有網民總結：「明明我殭個宇宙咁大一定好多故仔出到嚟，偏偏要做個電影版嘅平行時空，濃縮又濃縮唔晒又唔夠精彩」，認為製作方向根本錯誤。