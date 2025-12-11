驅魔龍族馬小玲｜萬綺雯僅現身一秒 網民怒轟詐騙宣傳

電影《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》今日正式在愛奇藝上架，這部改編自亞視經典劇集的作品本來備受期待，但上線後卻引來網民一面倒狂轟。最令粉絲憤怒的是，宣傳時大力推廣萬綺雯會友情演出，結果她在正片中只出現短短一秒，僅露出一雙眼睛，被網民怒斥為「詐騙級別」的宣傳手法。