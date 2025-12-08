《驅魔龍族馬小玲》棄院線改串流 萬綺雯為老公客串 郭柏妍大銀幕夢碎

經典亞視神劇《我和殭屍有個約會》翻拍電影《驅魔龍族馬小玲》終於有新消息，原定院線上映的計劃突然生變，改為12月11日在愛奇藝等串流平台首播。這部由原創作人陳十三親自操刀的作品，從2022年開拍至今歷經波折，如今棄戲院改網播的決定令影迷議論紛紛。海報更意外曝光萬綺雯將為老公客串演出，讓殭屍迷終於等到心中期待。