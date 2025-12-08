《驅魔龍族馬小玲》棄院線改串流 萬綺雯為老公客串 郭柏妍大銀幕夢碎
《驅魔龍族馬小玲》棄院線改串流首播
《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》正式宣布於12月11日在優酷、愛奇藝和騰訊視頻首播，放棄原定的院線上映計劃。這部翻拍電影早在2022年已開拍，由原創作人兼萬綺雯老公陳十三擔任監製、編劇及導演，原計劃於2023年上映。網民推測可能是近年電影票房不景氣，投資方計算後認為賣予串流平台更為划算，才作出這個改變。2022年10月5日畫質數位修復後在Disney+上架，現改為優酷、愛奇藝和騰訊視頻首播不少觀眾感到意外。
陳十三拍攝進度嚴重落後傳超支
電影拍攝過程並非一帆風順，有消息指陳十三首次執導電影要求極為嚴謹，對每個鏡頭都一絲不苟，一幕戲要拍足20次，結果令拍攝進度大為落後、殺青無期。除了面對超支問題，演員檔期亦無法配合，一度令外界質疑這個項目是否已胎死腹中，成為「都市傳說」。不過電影公司曾否認停拍傳聞，如今終於敲定播映日期，證實作品確實完成。
2023年初傳出停拍
有報導指該片於2023年面臨超時停拍，因此特別發出新聞稿澄清電影已進入CG階段，吳千語黃宗澤分別因為手臂受傷及戴上特製隱影眼鏡而有異物感，但二人毫無怨言堅持下來，負傷開工。
萬綺雯友情客串為老公撐場
最新版海報終於揭曉各位殭屍迷最關心的問題，明確寫上「友情出演 萬綺雯」字樣，確認這位原版馬小玲會在翻拍版中客串演出。雖然戲名叫「驅魔龍族馬小玲」，但海報上大灣區視帝黃宗澤卻被放在最中間位置，令網民戲謔留言「黃宗澤做馬小玲？」演員陣容方面，黃宗澤飾演況天佑、吳千語飾演馬小玲、蔡潔飾演王珍珍，還有呂良偉、劉心悠、廖子妤等實力派演員加盟。
郭柏妍首次拍電影登大銀幕失敗
TVB人氣小花郭柏妍在電影中飾演「初春」一角，陪伴在劉心悠飾演的「妙善」身邊。首次拍電影的她當時表示好開心「因為由細到大都有睇電影，完全冇諗過會出現喺大銀幕，所以好興奮同好開心。」她飾演的初春是虛幻世界內的圖書館管理員，擁有年輕外貌但實際年齡已經60歲，20多歲時被咬變成殭屍後被妙善所救。不過隨著電影改為串流平台播出，郭柏妍原本期待的大銀幕首秀夢想也隨之落空。
網民熱議選角及播放平台轉變
網民對於電影改為網播的決定反應不一，有人認為「始終唔係戲院睇少咗啲feel」，亦有人表示「喺屋企睇都OK，最緊要有得睇」。對於吳千語飾演馬小玲的選角，網民意見更是兩極化，有人質疑「佢夠唔夠霸氣做馬小玲」，但也有支持者認為「新人新氣象，畀個機會佢啦」。萬綺雯確認客串的消息則獲得一致好評，不少殭屍迷留言「終於等到原版馬小玲回歸」「萬綺雯客串已經值得入場費」。
吳千語複製「馬小玲」長腿
吳千語飾演馬小玲，原版由萬綺雯飾演，賣點騷長腿，驅魔龍族傳人，同況天佑經歷多年生死戀⋯⋯ 網民得知由吳千語演馬小玲後失望，高呼童年被毀：「樣同腳差太遠！」吳千語受訪時表示造型仍是短裙為主，問她怕不怕比較？吳千語說：「好多人問我怕唔怕比較，其實只係一個名嚟，而且冇得比！佢嗰個經典形象，永遠係最深入民心，不過我都好期待導演點樣安排我哋相遇。」
黃宗澤首次戴Con演「況天祐」
黃宗澤飾演況天祐，原版由尹天照飾演，況天祐為人正直，在中國抗日戰爭時受槍傷，命危中傳說的殭屍王將臣突然出現，使他變成不老不死、以血為生的吸血殭屍，與馬小玲、王珍珍陷入了兩難的三角情霧之中。有網民笑指試當真的Locker比黃宗澤更似況天祐。黃宗澤就話今次最辛苦係為演殭屍而首次戴隱形眼鏡演出。
「金正中」由岑珈其飾-原版由杜文澤飾演
謝雪與岑珈其在片中飾演金正中與金姐，岑珈其月前於《試當真》製作的《我和殭屍有個誤會》劇場版內曾扮過「金正中」一角，獲不少網民稱讚還原度高；原裝版的「金正中」母親由吳浣儀演出，電影版就由心姐飾演，心姐稱其角色太過溺愛兒子。
蔡潔「王珍珍」獲讚文青界女神
蔡潔飾演王珍珍，原版由楊恭如飾演，單純善良的小學教師，前生是山本雪，而遠古時的前生則是天勇者的未婚妻聖女，遇上況天祐被其堅毅正直吸引，因為一度瀕死而被況天祐咬成殭屍…蔡潔在電影中的造型，被黃宗澤形容為「文青界女神」。
劉心悠飾「妙善」會有緣人
劉心悠飾演妙善，原版由陳煒飾演，傳說中為觀音升天流下之紅塵淚所化，用33年時間走訪世界不同角落，到每個地方只與33人見面，並回答有緣人3個問題。曾經嘗試協助況天祐，馬小玲及山本一夫回到六十年前改變歷史但失敗，並和山本未來跌入不知名空間。
郭柏妍飾60歲「初春」
郭柏妍飾演的初春，原版由梁碧芝飾演，第一次拍電影的郭柏妍，在片中要陪伴在「妙善」劉心悠身邊，她笑言最想吊威吔，而片中的她真實年齡是六十幾歲。