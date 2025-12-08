《驅魔龍族馬小玲》棄院線改串流 萬綺雯為老公客串 郭柏妍大銀幕夢碎

經典亞視神劇《我和殭屍有個約會》翻拍電影《驅魔龍族馬小玲》終於有新消息，原定院線上映的計劃突然生變，改為12月11日在愛奇藝等串流平台首播。這部由原創作人陳十三親自操刀的作品，從2022年開拍至今歷經波折，如今棄戲院改網播的決定令影迷議論紛紛。海報更意外曝光萬綺雯將為老公客串演出，讓殭屍迷終於等到心中期待。

《驅魔龍族馬小玲》棄院線改串流首播

《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》正式宣布於12月11日在優酷、愛奇藝和騰訊視頻首播，放棄原定的院線上映計劃。這部翻拍電影早在2022年已開拍，由原創作人兼萬綺雯老公陳十三擔任監製、編劇及導演，原計劃於2023年上映。網民推測可能是近年電影票房不景氣，投資方計算後認為賣予串流平台更為划算，才作出這個改變。2022年10月5日畫質數位修復後在Disney+上架，現改為優酷、愛奇藝和騰訊視頻首播不少觀眾感到意外。

陳十三拍攝進度嚴重落後傳超支

電影拍攝過程並非一帆風順，有消息指陳十三首次執導電影要求極為嚴謹，對每個鏡頭都一絲不苟，一幕戲要拍足20次，結果令拍攝進度大為落後、殺青無期。除了面對超支問題，演員檔期亦無法配合，一度令外界質疑這個項目是否已胎死腹中，成為「都市傳說」。不過電影公司曾否認停拍傳聞，如今終於敲定播映日期，證實作品確實完成。

2023年初傳出停拍

有報導指該片於2023年面臨超時停拍，因此特別發出新聞稿澄清電影已進入CG階段，吳千語黃宗澤分別因為手臂受傷及戴上特製隱影眼鏡而有異物感，但二人毫無怨言堅持下來，負傷開工。

萬綺雯友情客串為老公撐場

最新版海報終於揭曉各位殭屍迷最關心的問題，明確寫上「友情出演 萬綺雯」字樣，確認這位原版馬小玲會在翻拍版中客串演出。雖然戲名叫「驅魔龍族馬小玲」，但海報上大灣區視帝黃宗澤卻被放在最中間位置，令網民戲謔留言「黃宗澤做馬小玲？」演員陣容方面，黃宗澤飾演況天佑、吳千語飾演馬小玲、蔡潔飾演王珍珍，還有呂良偉、劉心悠、廖子妤等實力派演員加盟。

郭柏妍首次拍電影登大銀幕失敗

TVB人氣小花郭柏妍在電影中飾演「初春」一角，陪伴在劉心悠飾演的「妙善」身邊。首次拍電影的她當時表示好開心「因為由細到大都有睇電影，完全冇諗過會出現喺大銀幕，所以好興奮同好開心。」她飾演的初春是虛幻世界內的圖書館管理員，擁有年輕外貌但實際年齡已經60歲，20多歲時被咬變成殭屍後被妙善所救。不過隨著電影改為串流平台播出，郭柏妍原本期待的大銀幕首秀夢想也隨之落空。

網民熱議選角及播放平台轉變

網民對於電影改為網播的決定反應不一，有人認為「始終唔係戲院睇少咗啲feel」，亦有人表示「喺屋企睇都OK，最緊要有得睇」。對於吳千語飾演馬小玲的選角，網民意見更是兩極化，有人質疑「佢夠唔夠霸氣做馬小玲」，但也有支持者認為「新人新氣象，畀個機會佢啦」。萬綺雯確認客串的消息則獲得一致好評，不少殭屍迷留言「終於等到原版馬小玲回歸」「萬綺雯客串已經值得入場費」。

《驅魔龍族馬小玲》棄院線改串流首播（圖片來源：愛奇藝微博）
《驅魔龍族馬小玲》棄院線改串流首播（圖片來源：愛奇藝微博）
《驅魔龍族馬小玲》的原編劇陳十三帶領各主要演員出席開鏡拜神。（圖片來源：大會提供）
驅魔龍族馬小玲 萬綺雯 驅魔龍族馬小玲 《驅魔龍族馬小玲》的原編劇陳十三帶領各主要演員出席開鏡拜神。（圖片來源：大會提供）
2022年《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》海報（圖片來源：小紅書）
2022年《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》海報（圖片來源：小紅書）
萬綺雯友情客串為老公撐場（圖片來源：資料圖片）
萬綺雯友情客串為老公撐場（圖片來源：資料圖片）
陳十三帶領大家上香,祈求拍攝順利。（圖片來源：大會提供）
驅魔龍族馬小玲 陳十三帶領大家上香，祈求拍攝順利。（圖片來源：大會提供）
陳十三透露片中有多個驚喜。（圖片來源：大會提供）
陳十三透露片中有多個驚喜。（圖片來源：大會提供）
的「元祖馬小玲」萬綺雯,一雙長腿真係冇得輸！（圖片來源：東方新地資料庫）
的「元祖馬小玲」萬綺雯，一雙長腿真係冇得輸！（圖片來源：東方新地資料庫）

吳千語複製「馬小玲」長腿

吳千語飾演馬小玲，原版由萬綺雯飾演，賣點騷長腿，驅魔龍族傳人，同況天佑經歷多年生死戀⋯⋯ 網民得知由吳千語演馬小玲後失望，高呼童年被毀：「樣同腳差太遠！」吳千語受訪時表示造型仍是短裙為主，問她怕不怕比較？吳千語說：「好多人問我怕唔怕比較，其實只係一個名嚟，而且冇得比！佢嗰個經典形象，永遠係最深入民心，不過我都好期待導演點樣安排我哋相遇。」

況天祐、王珍珍及馬小玲是原版的三大主角,電影版由黃宗澤、蔡潔及吳千語擔演。（圖片來源：《驅魔龍族馬小玲》發相）
況天祐、王珍珍及馬小玲是原版的三大主角，電影版由黃宗澤、蔡潔及吳千語擔演。（圖片來源：《驅魔龍族馬小玲》發相）
吳千語演馬小玲,冇比較冇傷害,壓力都幾大。（圖片來源：《驅魔龍族馬小玲》發相）
吳千語演馬小玲，冇比較冇傷害，壓力都幾大。（圖片來源：《驅魔龍族馬小玲》發相）

黃宗澤首次戴Con演「況天祐」

黃宗澤飾演況天祐，原版由尹天照飾演，況天祐為人正直，在中國抗日戰爭時受槍傷，命危中傳說的殭屍王將臣突然出現，使他變成不老不死、以血為生的吸血殭屍，與馬小玲、王珍珍陷入了兩難的三角情霧之中。有網民笑指試當真的Locker比黃宗澤更似況天祐。黃宗澤就話今次最辛苦係為演殭屍而首次戴隱形眼鏡演出。

黃宗澤演況天佑,網民一致希望由尹天照扮演最原汁原味！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
黃宗澤演況天佑，網民一致希望由尹天照扮演最原汁原味！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
黃宗澤、吳千語與近期人氣非常旺的「老闆仔」黃梓樂合照,拍完呢套電影,「老闆仔」要改名「殭屍仔」。（圖片來源：《驅魔龍族馬小玲》發相）
黃宗澤、吳千語與近期人氣非常旺的「老闆仔」黃梓樂合照，拍完呢套電影，「老闆仔」要改名「殭屍仔」。（圖片來源：《驅魔龍族馬小玲》發相）
尹天照和萬綺雯這個組合可一不可再！（圖片來源：《我和殭屍有個約會》劇照）
尹天照和萬綺雯這個組合可一不可再！（圖片來源：《我和殭屍有個約會》劇照）

「金正中」由岑珈其飾-原版由杜文澤飾演

謝雪與岑珈其在片中飾演金正中與金姐，岑珈其月前於《試當真》製作的《我和殭屍有個誤會》劇場版內曾扮過「金正中」一角，獲不少網民稱讚還原度高；原裝版的「金正中」母親由吳浣儀演出，電影版就由心姐飾演，心姐稱其角色太過溺愛兒子。

謝雪心與岑珈其在片中飾演金正中與金姐,獲不少網民稱讚還原度高。（圖片來源：《驅魔龍族馬小玲》劇照）
謝雪心與岑珈其在片中飾演金正中與金姐，獲不少網民稱讚還原度高。（圖片來源：《驅魔龍族馬小玲》劇照）
杜汶澤在原版演金正中,當時他26歲！（圖片來源：《我和殭屍有個約會》劇照）
杜汶澤在原版演金正中，當時他26歲！（圖片來源：《我和殭屍有個約會》劇照）

蔡潔「王珍珍」獲讚文青界女神

蔡潔飾演王珍珍，原版由楊恭如飾演，單純善良的小學教師，前生是山本雪，而遠古時的前生則是天勇者的未婚妻聖女，遇上況天祐被其堅毅正直吸引，因為一度瀕死而被況天祐咬成殭屍…蔡潔在電影中的造型，被黃宗澤形容為「文青界女神」。

蔡潔戴上眼鏡演王珍珍,一身打扮甚有文青feel。（圖片來源：《驅魔龍族馬小玲》劇照）
蔡潔戴上眼鏡演王珍珍，一身打扮甚有文青feel。（圖片來源：《驅魔龍族馬小玲》劇照）
楊恭如是演原版王珍珍。（圖片來源：《我和殭屍有個約會》劇照）
楊恭如是演原版王珍珍。（圖片來源：《我和殭屍有個約會》劇照）

劉心悠飾「妙善」會有緣人

劉心悠飾演妙善，原版由陳煒飾演，傳說中為觀音升天流下之紅塵淚所化，用33年時間走訪世界不同角落，到每個地方只與33人見面，並回答有緣人3個問題。曾經嘗試協助況天祐，馬小玲及山本一夫回到六十年前改變歷史但失敗，並和山本未來跌入不知名空間。

劉心悠飾演妙善。（圖片來源：《驅魔龍族馬小玲》發相）
劉心悠飾演妙善。（圖片來源：《驅魔龍族馬小玲》發相）

郭柏妍飾60歲「初春」

郭柏妍飾演的初春，原版由梁碧芝飾演，第一次拍電影的郭柏妍，在片中要陪伴在「妙善」劉心悠身邊，她笑言最想吊威吔，而片中的她真實年齡是六十幾歲。

郭柏妍成為無綫上位花旦後機會不斷,估唔到咁快就登上大銀幕。（圖片來源：《驅魔龍族馬小玲》發相）
郭柏妍成為無綫上位花旦後機會不斷，估唔到咁快就登上大銀幕。（圖片來源：《驅魔龍族馬小玲》發相）

圖片來源：愛奇藝微博、小紅書、資料圖片、《驅魔龍族馬小玲》發相、新傳媒圖片庫、《我和殭屍有個約會》劇照、《驅魔龍族馬小玲》劇照

