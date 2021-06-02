驚變木偶鼻否認整容 黃翠如自誇天生「虎鼻」有福氣

今年將踏入40歲的黃翠如，近年經常被指「愈大愈靚女」，去年黃翠如她在IG貼出16歲時穿著格仔衫與現在的她做對比，即時引起網民熱烈討論，有人留言大讚她冇變過，不過，有讚當然亦有彈，也有人留言質疑翠如個鼻高咗疑似整容咁話⋯⋯

撰文、圖片：東方新地