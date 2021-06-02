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驚變木偶鼻否認整容 黃翠如自誇天生「虎鼻」有福氣

東方新地 - 娛聞

今年將踏入40歲的黃翠如，近年經常被指「愈大愈靚女」，去年黃翠如她在IG貼出16歲時穿著格仔衫與現在的她做對比，即時引起網民熱烈討論，有人留言大讚她冇變過，不過，有讚當然亦有彈，也有人留言質疑翠如個鼻高咗疑似整容咁話⋯⋯

撰文、圖片：東方新地

黃翠如孖老公蕭正楠舉「呢個手勢」力挺自己有毅力

年近40的黃翠如近日為了強身健體，連續多日清晨起身跑步練氣，為了宣示自己的堅持，黃翠如在持續練跑的第4天在IG發布影片，喘住氣舉起手勢，夾埋旁邊的老公蕭正楠公布成積：

「今日係第四日，06起身，跑5k幾。」

06起身、連續4日，朝朝跑5K，呢啲堅持唔容易啊！（圖片來源：黃翠如IG自拍）
06起身、連續4日，朝朝跑5K，呢啲堅持唔容易啊！（圖片來源：黃翠如IG自拍）

早前有報導指黃翠如驚變「木偶鼻」，搞到翠如出席新劇宣傳活動都要急急澄清，強調自己天生「虎鼻」有福氣，絕冇整過，唔好屈佢咁話！不過現場所見，翠如蘋果肌飽滿，鼻樑高而畢直，愈大愈靚能夠得天獨厚，大家唔羡慕得咁多嘞！

驚變木偶鼻？ 黃翠如否認整容自誇天生「虎鼻」有福氣
去年黃翠如貼出她在16歲時穿著格仔衫與現在的她做對比的相片，即時引起唔少網民留言討論，有人讚佢冇變過，亦有人質疑佢整容！（圖片來源：黃翠如IG）

兩輯《使徒行者》黃翠如面容比拼

去年《使徒行者3》播出，黃翠如的戲份不少，還涉及2009 – 2019年間的轉變，有網民將兩輯「鄭淑梅」的面相做比拼，角色的氣質同演繹的確係唔同咗：

使徒行者3黃翠如
《使徒行者2》vs 《使徒行者3》黃翠如

使徒行者3黃翠如

黃翠如表示不想拖閨蜜唐詩詠落水

黃翠如、連詩雅（Shiga）、陳自瑤（YoYo）、黃嘉樂及蘇皓兒（Chloe）等，日前出席新劇《那些我愛過的人》的宣傳活動，對於被指與唐詩詠面貌同時進化，更指翠如驚變「木偶鼻」，她便強烈否認整容，更表示不想拖閨蜜唐詩詠落水。

驚變木偶鼻？ 黃翠如否認整容自誇天生「虎鼻」有福氣

99 年只得 17 歲仲係學生妹的黃翠如，拍攝《鏗鏘集》節目，仲係面圓圓！
1999年，只得 17 歲仲係學生妹的黃翠如，拍攝《鏗鏘集》節目，仲係面圓圓！

驚變木偶鼻？ 黃翠如否認整容自誇天生「虎鼻」有福氣

強調從來不是行鬥靚路線

翠如受訪時強調，自己從來不是行鬥靚路線，大家可以重溫以前有線節目：「媽咪由細到大都讚我『虎鼻』有福氣，我100%冇心虛答你哋，一定唔會郁我個鼻，唔好屈我！」

驚變木偶鼻？ 黃翠如否認整容自誇天生「虎鼻」有福氣
好姊妹連詩雅更為翠如做證，指曾介紹翠如做Facial，她拖了一年都沒去做，表示翠如根本不貪靚。

驚變木偶鼻？ 黃翠如否認整容自誇天生「虎鼻」有福氣

其他地方老咗我唔敢包

但當被問到會唔會整其他地方時，翠如就好老實咁話：「其他地方老咗我唔敢包，哈哈！」澄清一輪之後，翠如就表示未有因報導嬲怒，皆因自己在負面新聞中長大喎！仲話當幫劇集宣傳。

驚變木偶鼻？ 黃翠如否認整容自誇天生「虎鼻」有福氣
黃翠如否認整容，身旁的陳自瑤更出手摸她的鼻子，幫好姊妹澄清。

夫妻齊齊重手執靚吸客臉形五官再進化

早前，二人合體出席超市活動，被眼利網民發現 夫妻同時臉形五官再進化，逆齡生長容光煥發！本身係女神 BB的翠如，更是蘋果肌激凸，鼻樑筆挺兼驚見蝦餃下巴， BB女神變鬼妹女神，身旁42歲的蕭正楠亦回春有法，昔日闊面形緊緻提 升，由老蕭變嫩蕭，婦靚夫隨，夫妻齊齊重手執靚吸客！

14年拍《師奶Madam》擦出愛火，不過當時兩人塊面都有肉 地，笑起來雙眼有自然的表情紋，人愈大反而全消。
14年拍《師奶Madam》擦出愛火，不過當時兩人塊面都有肉 地，笑起來雙眼有自然的表情紋，人愈大反而全消。
42 歲的蕭正楠，同老婆一樣逆齡生長。
43 歲的蕭正楠，同老婆一樣逆齡生長。

翠如驚見木偶鼻 BB進化女神5.0

早前度過38歲生日的黃翠如，在阿Bob（林盛斌）的九龍塘寓所搞party， 同大班朋友一齊慶祝，連過氣情侶唐詩詠、洪永城亦激罕同場，加埋馬國明鐵 三角非常耀眼，不過點搶都唔及逆齡再進化的壽星女翠如搶眼，當翠如拉隊同 好友們吹蠟燭時，就輪廓鮮明五官精緻，似足鬼妹仔，在眾星之中特別有光芒，非常吸睛。

女神吹蠟燭時，五官輪廓分明非常搶 眼， 38 歲比以前更索！
女神吹蠟燭時，五官輪廓分明非常搶 眼， 38 歲比以前更索！

旱前，夫妻檔孖住出席超市活動，兩人緊緻臉容令人眼前一 亮，瞬間成為焦點，翠如靚樣加倍突出，蘋果肌變激凸，更多埋個 蝦餃下巴，連鼻樑亦升高，不過，翠蕭重手執靚 樣，好快便引起網民熱烈討論，甚至有網民覺得翠如側面個鼻好突 出，似足之前被指有木偶鼻的楊怡！

2 年由有線轉投無綫旗下開始受重用，黃翠如同洪永城拍檔做旅 遊節目，當時向來纖瘦的翠如仍然有啲包包面。
12年由有線轉投無綫旗下開始受重用，黃翠如同洪永城拍檔做旅 遊節目，當時向來纖瘦的翠如仍然有啲包包面。
在無綫劇接劇， 15 年輪廓開始鮮明， 女神路正式開始，被網民封為翠如BB 。但畢竟年過三十，眼肚眼紋明顯。
在無綫劇接劇， 15 年輪廓開始鮮明， 女神路正式開始，被網民封為翠如BB 。但畢竟年過三十，眼肚眼紋明顯。
去年黃翠如容貌又有變化， 18 年中 秘嫁做人妻的她，蘋果肌飽滿，眼 袋眼紋消失，成為逆齡生長新娘子。
去年黃翠如容貌又有變化， 18 年中 秘嫁做人妻的她，蘋果肌飽滿，眼 袋眼紋消失，成為逆齡生長新娘子。
翠如近期便重手執靚，連鼻樑亦升高，網民指翠如驚變楊恰的木偶鼻！
翠如近期便重手執靚，連鼻樑亦升高，網民指翠如驚變楊恰的木偶鼻！

蕭正楠返老還童 齊齊變靚吸金

老婆愈變愈索， 43歲的蕭正楠當然要跟住學，夫妻同心其利斷金，兩人近期逆市成為廣告客戶搶手貨，除咗單拖演出及拍廣告，合體賺錢工作亦愈來愈多。

拍《公公出宮》時仲係闊面的蕭正楠。
拍《公公出宮》時仲係闊面的蕭正楠。
16 年做《巨輪 2 》亦多咗眼紋，唔似依家成個後生晒！
16 年做《巨輪 2 》亦多咗眼紋，唔似依家成個後生晒！
▼ 近日忙於趕拍新劇《愛美 麗狂想曲》的蕭正楠，日前在中環開工，不時要在樓梯跑上跑落，不單冇喘氣體能甚fit，近睇仲皮光肉滑兼輪廓分明，回春有法！
▼ 上年拍新劇《愛美 麗狂想曲》的蕭正楠，在中環開工，不時要在樓梯跑上跑落，不單冇喘氣體能甚fit，近睇仲皮光肉滑兼輪廓分明，回春有法！

知情者爆料指：「其實阿蕭同翠如從來都唔介意一齊做嘢搵錢，結婚之後，就更加啱價就接，咁夫妻檔市場層面好闊，佢哋真 係多咗好多嘢做，為咗令客戶滿意，佢哋都好落力執靚樣吸客，唔敢再求求其其，以前阿蕭唔著重打扮，牛記笠記好隨便就出街，但家陣要保住形象，翠如都捉埋老公一齊扮靚！呢排都見阿蕭成個後生晒！」 蕭生蕭太咁有市場，當然緊張執靚樣把握時機賺定多啲奶粉錢啦！夫妻回春有法，生B應該冇難度！

由於形象健康正氣，翠蕭婚後更受歡迎，已經坐穩成為無綫首席賺錢夫妻檔。
由於形象健康正氣，翠蕭婚後更受歡迎，已經坐穩成為無綫首席賺錢夫妻檔。

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