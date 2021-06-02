驚變木偶鼻否認整容 黃翠如自誇天生「虎鼻」有福氣
撰文、圖片：東方新地
黃翠如孖老公蕭正楠舉「呢個手勢」力挺自己有毅力
年近40的黃翠如近日為了強身健體，連續多日清晨起身跑步練氣，為了宣示自己的堅持，黃翠如在持續練跑的第4天在IG發布影片，喘住氣舉起手勢，夾埋旁邊的老公蕭正楠公布成積：
「今日係第四日，06起身，跑5k幾。」
早前有報導指黃翠如驚變「木偶鼻」，搞到翠如出席新劇宣傳活動都要急急澄清，強調自己天生「虎鼻」有福氣，絕冇整過，唔好屈佢咁話！不過現場所見，翠如蘋果肌飽滿，鼻樑高而畢直，愈大愈靚能夠得天獨厚，大家唔羡慕得咁多嘞！
黃翠如表示不想拖閨蜜唐詩詠落水
黃翠如、連詩雅（Shiga）、陳自瑤（YoYo）、黃嘉樂及蘇皓兒（Chloe）等，日前出席新劇《那些我愛過的人》的宣傳活動，對於被指與唐詩詠面貌同時進化，更指翠如驚變「木偶鼻」，她便強烈否認整容，更表示不想拖閨蜜唐詩詠落水。
夫妻齊齊重手執靚吸客臉形五官再進化
早前，二人合體出席超市活動，被眼利網民發現 夫妻同時臉形五官再進化，逆齡生長容光煥發！本身係女神 BB的翠如，更是蘋果肌激凸，鼻樑筆挺兼驚見蝦餃下巴， BB女神變鬼妹女神，身旁42歲的蕭正楠亦回春有法，昔日闊面形緊緻提 升，由老蕭變嫩蕭，婦靚夫隨，夫妻齊齊重手執靚吸客！
翠如驚見木偶鼻 BB進化女神5.0
早前度過38歲生日的黃翠如，在阿Bob（林盛斌）的九龍塘寓所搞party， 同大班朋友一齊慶祝，連過氣情侶唐詩詠、洪永城亦激罕同場，加埋馬國明鐵 三角非常耀眼，不過點搶都唔及逆齡再進化的壽星女翠如搶眼，當翠如拉隊同 好友們吹蠟燭時，就輪廓鮮明五官精緻，似足鬼妹仔，在眾星之中特別有光芒，非常吸睛。
旱前，夫妻檔孖住出席超市活動，兩人緊緻臉容令人眼前一 亮，瞬間成為焦點，翠如靚樣加倍突出，蘋果肌變激凸，更多埋個 蝦餃下巴，連鼻樑亦升高，不過，翠蕭重手執靚 樣，好快便引起網民熱烈討論，甚至有網民覺得翠如側面個鼻好突 出，似足之前被指有木偶鼻的楊怡！
蕭正楠返老還童 齊齊變靚吸金
老婆愈變愈索， 43歲的蕭正楠當然要跟住學，夫妻同心其利斷金，兩人近期逆市成為廣告客戶搶手貨，除咗單拖演出及拍廣告，合體賺錢工作亦愈來愈多。
知情者爆料指：「其實阿蕭同翠如從來都唔介意一齊做嘢搵錢，結婚之後，就更加啱價就接，咁夫妻檔市場層面好闊，佢哋真 係多咗好多嘢做，為咗令客戶滿意，佢哋都好落力執靚樣吸客，唔敢再求求其其，以前阿蕭唔著重打扮，牛記笠記好隨便就出街，但家陣要保住形象，翠如都捉埋老公一齊扮靚！呢排都見阿蕭成個後生晒！」 蕭生蕭太咁有市場，當然緊張執靚樣把握時機賺定多啲奶粉錢啦！夫妻回春有法，生B應該冇難度！