骰界｜Ivy So自爆玩遊戲曾嬲到掟手機 溫和女神勝負欲強顛覆形象
廣告
ViuTV全新競技遊戲綜藝節目《骰界》今晚首播，6位勢均力敵的Dicers包括李駿傑、郭嘉駿、蘇雅琳、雷濠權、吳冰、吳肇軒齊聚一堂，準備展開一場鬥智鬥力的大冒險。節目尚未正式開始，各位參賽者已經率先自爆遊戲性格，當中最令人意外的是向來給人溫和印象的Ivy So蘇雅琳，竟然承認自己玩遊戲時勝負欲極強，更爆出曾經因為太嬲而掟手機的驚人往事，瞬間顛覆大眾對她的既有印象。
Ivy So自爆玩遊戲勝負欲強曾掟手機
在節目開始前的訪問環節中，Ivy So首先表示自己一向沒甚麼好勝心，但話鋒一轉卻坦承如果是玩遊戲的話，會突然變得很想贏。她更進一步透露自己曾經玩電競遊戲時，因為玩到太嬲而做出掟手機的激烈行為，這個爆料立即成為節目開播前的最大話題。這種反差極大的性格轉變，讓觀眾對向來予人斯文印象的Ivy So有了全新認識，也為她在《骰界》中的表現增添更多期待和懸念。
吳肇軒金句連發直言不可以輸
除了Ivy So的驚人自爆外，吳肇軒在訪問中的金句表現同樣搶眼。他直接表明自己的遊戲態度：「我唔係一定要贏，但係我唔可以輸囉。友誼？形象？Who cares？」這番毫不掩飾的真心話，展現出他在遊戲中絕不手軟的決心，也預告了節目中可能出現的激烈競爭場面。吳肇軒這種直率的性格表達，與其他參賽者相對含蓄的回應形成鮮明對比，為節目增添了更多戲劇張力。
各路Dicers性格大不同策略各異
其他參賽者也各自展現出不同的遊戲風格和策略思維。阿冰預測自己的智力只在吳肇軒之下，顯示出對自身實力的自信評估。Jeremy則謙虛地認為自己智力未必及得上其他Dicers，但可以靠運氣搭救，展現出隨遇而安的樂觀態度。Jason完全相反，憑以往經驗判斷自己「運氣係差少少」，似乎準備以實力取勝。193則坦言自己不是實力派，所以會動腦筋去研究「法律罅」，亦無懼在遊戲中耍無賴，這種策略性思維可能成為節目中的變數。
首場競技賽探險者爭奪秘寶
《骰界》的核心玩法圍繞著節目的重要道具「骰子」展開，每顆骰子不僅能當作貨幣使用，還可以觸發特殊能力、獲取重要提示等，成為參賽者在節目中的致勝關鍵。第一場競技賽中，6位Dicers將化身成探險者，透過挑戰不同的遊戲與任務，爭奪各種秘寶及金幣，從而贏取更多骰子。這種結合角色扮演和策略遊戲的設計，為觀眾帶來全新的綜藝節目體驗，也考驗著參賽者的智慧、運氣和心理素質。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期