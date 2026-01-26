骰界｜Ivy So自爆玩遊戲曾嬲到掟手機 溫和女神勝負欲強顛覆形象

ViuTV全新競技遊戲綜藝節目《骰界》今晚首播，6位勢均力敵的Dicers包括李駿傑、郭嘉駿、蘇雅琳、雷濠權、吳冰、吳肇軒齊聚一堂，準備展開一場鬥智鬥力的大冒險。節目尚未正式開始，各位參賽者已經率先自爆遊戲性格，當中最令人意外的是向來給人溫和印象的Ivy So蘇雅琳，竟然承認自己玩遊戲時勝負欲極強，更爆出曾經因為太嬲而掟手機的驚人往事，瞬間顛覆大眾對她的既有印象。