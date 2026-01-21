骰界｜Ivy So化身「勝利女神」造型超吸睛 網民直呼：太犯規

ViuTV全新競技遊戲節目《骰界》即將於1月26日晚上10:30首播，6位參賽者各有特色，當中COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）在節目宣傳片段中展現出驚人的勝負慾，更直言好勝心高達9分，甚至放狠話「如果你騙我，你下集看著你」，令人好奇這位平日陽光甜美的音樂才女，會否在遊戲中展現出截然不同的一面。