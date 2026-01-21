骰界｜Ivy So化身「勝利女神」造型超吸睛 網民直呼：太犯規
Ivy So化身「勝利女神」 服裝造型超吸睛
在《骰界》的訪問片段中，蘇雅琳坦承自己是個好勝心極強的人，當被問及以10分為滿分的勝負慾有多少分時，她毫不猶豫地回答「我的好勝心大概是九分」。更令人意外的是，她在鏡頭前直接向其他參賽者發出警告：「如果你騙我，你下集看著你」，展現出與平日溫柔形象截然不同的強硬態度。
Ivy So在節目中更以露肩背心配搭校服短裙亮相，造型清新之中帶點小性感，線條利落又不失少女感，一出場已成功吸走觀眾目光，成為節目宣傳片中的焦點之一。
音樂才女日常靠作歌抒發情感
除了展現驚人好勝心外，蘇雅琳也在訪問中分享了一個鮮為人知的個人習慣。她透露自己每天回家後，無論心情好壞或疲累程度如何，都會即興作歌來表達當下感受。「我覺得我是一個很喜歡用音樂表達自己的人」，她解釋道，不需要電腦或任何樂器，純粹用歌聲將內心情感直接抒發出來。
桌遊經驗豐富 最愛解碼類遊戲
談到遊戲經驗，蘇雅琳表示自己從小就喜歡玩桌上遊戲，經常與朋友到桌遊咖啡店消磨時間。她特別提到自己喜歡解碼類遊戲，「有一個是把紙放進去後會看到一個字，那個叫甚麼解碼，我挺喜歡那些」。不過她也坦承自己有個弱點，就是「很害怕抽東西」，最怕需要靠運氣的環節。儘管如此，她仍然對《骰界》充滿期待，希望「幸運之神會降臨在我們的桌子上」。
《骰界》集結6位主持玩家激戰
《骰界》由6位主持包括吳冰、Jeremy、Jason、吳肇謙、Ivy So和193主持，同時亦有6位玩家李駿傑、郭嘉駿、蘇雅琳、雷濠權、吳肇軒和吳冰參與競技。節目設定在神秘的次元空間中，參賽者需要透過一連串充滿策略、推理與心理戰的遊戲挑戰，爭奪關鍵道具骰子。骰子不僅是貨幣與勝負象徵，更牽繫著遊戲的資源、優勢與最終獎勵，勢必掀起激烈競爭。
網民期待Ivy So遊戲表現
蘇雅琳在訪問中展現的強烈好勝心和威脅性發言，已經在網上引起熱烈討論。不少網民表示期待看到這位平日溫柔的COLLAR成員在遊戲中的真實一面，有粉絲留言「想睇Ivy So點樣鬥智鬥力」、「9分好勝心真係好驚人」。也有網民好奇她會否在節目中與其他參賽者發生衝突，特別是面對同樣具有競爭意識的對手時，會如何運用她的音樂天賦和解碼能力在遊戲中取得優勢。