骰界｜Ivy So算命師預言沒偏財運 嘲笑Jason澳門口音全場爆笑
廣告
ViuTV遊戲節目《骰界》第二集今晚（27日）播出，六位Dicers為爭奪「月骰」展開激烈競技！當中蘇雅琳（Ivy So）慘遭「黑氣石」上身，不但在遊戲中接連失利，更爆出自己算命師曾預言「沒有偏財運」，令她笑指在節目中注定空手而回，自嘲功力十足令觀眾爆笑！
Ivy So算命師預言沒偏財運自嘲注定輸光
Ivy So在今集可謂衰運連連，繼上集忍不住「Do姐」後，今集玩遊戲又不斷輸錢。最慘烈的一幕是當她快要講出姓陳歌手名字時，因為與吳肇軒同時舉手而被判失敗，令她當場黑面。事後Ivy So更爆出驚人內幕，原來她小時候曾經算命，算命師預言她20歲會成功，於是她就參加了《造星3》。不過算命師同時預言她沒有偏財運，所以Ivy So笑指自己應該在此節目不會奪得任何獎品，自嘲功力令全場爆笑！
Jason澳門口音被Ivy So當場嘲笑
節目尾段更出現搞笑一幕，當Jason在念出李克勤《紅日》歌詞時，竟然將「命運就算曲折離奇」講成「命運就算曲啜離奇」，澳門口音暴露無遺。Ivy So即時捕捉到這個笑點，當場嘲笑「啲澳門人嘅口音」，令全場包括其他Dicers都忍不住爆笑。這個突發搞笑時刻亦呼應了一班Dicers在記者會時曾經提及的「Bully澳門人Jason」話題，為節目增添不少娛樂性。
193出矛招偷骰子獲雙糧卡被抓包
第二集中最具爆點的莫過於193在道具商店時「順手牽羊」，趁製作組不為意時偷走兩個骰子，令自己能夠購買更多道具，最終更成功獲得雙糧卡賺取更多金幣。雖然製作組事後承認有疏忽，但建議雙方各讓一步，將雙糧卡改為1.5糧卡，193亦大方接受這個折衷方案。主持人Jason更在節目中表示，從一開始就已經講明193會不惜用一切手法去勝利，果然名不虛傳！
網民激讚Ivy So搞笑擔當
節目播出後，網民紛紛留言大讚Ivy So的搞笑功力，有觀眾表示「Ivy So真係好搞笑，算命嗰段笑死我」、「佢嘲笑Jason口音嗰下真係經典」。亦有網民認為「Ivy So放得開，唔介意自嘲，呢種性格好適合做綜藝」。不少粉絲更期待她在接下來的集數中會有更多精彩表現，看看這位「沒有偏財運」的Dicer能否打破算命師的預言，成功奪得力量骰子。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期