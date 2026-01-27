骰界｜Ivy So算命師預言沒偏財運 嘲笑Jason澳門口音全場爆笑

ViuTV遊戲節目《骰界》第二集今晚（27日）播出，六位Dicers為爭奪「月骰」展開激烈競技！當中蘇雅琳（Ivy So）慘遭「黑氣石」上身，不但在遊戲中接連失利，更爆出自己算命師曾預言「沒有偏財運」，令她笑指在節目中注定空手而回，自嘲功力十足令觀眾爆笑！

Ivy So算命師預言沒偏財運自嘲注定輸光

Ivy So在今集可謂衰運連連，繼上集忍不住「Do姐」後，今集玩遊戲又不斷輸錢。最慘烈的一幕是當她快要講出姓陳歌手名字時，因為與吳肇軒同時舉手而被判失敗，令她當場黑面。事後Ivy So更爆出驚人內幕，原來她小時候曾經算命，算命師預言她20歲會成功，於是她就參加了《造星3》。不過算命師同時預言她沒有偏財運，所以Ivy So笑指自己應該在此節目不會奪得任何獎品，自嘲功力令全場爆笑！

Jason澳門口音被Ivy So當場嘲笑

節目尾段更出現搞笑一幕，當Jason在念出李克勤《紅日》歌詞時，竟然將「命運就算曲折離奇」講成「命運就算曲啜離奇」，澳門口音暴露無遺。Ivy So即時捕捉到這個笑點，當場嘲笑「啲澳門人嘅口音」，令全場包括其他Dicers都忍不住爆笑。這個突發搞笑時刻亦呼應了一班Dicers在記者會時曾經提及的「Bully澳門人Jason」話題，為節目增添不少娛樂性。

193出矛招偷骰子獲雙糧卡被抓包

第二集中最具爆點的莫過於193在道具商店時「順手牽羊」，趁製作組不為意時偷走兩個骰子，令自己能夠購買更多道具，最終更成功獲得雙糧卡賺取更多金幣。雖然製作組事後承認有疏忽，但建議雙方各讓一步，將雙糧卡改為1.5糧卡，193亦大方接受這個折衷方案。主持人Jason更在節目中表示，從一開始就已經講明193會不惜用一切手法去勝利，果然名不虛傳！

網民激讚Ivy So搞笑擔當

節目播出後，網民紛紛留言大讚Ivy So的搞笑功力，有觀眾表示「Ivy So真係好搞笑，算命嗰段笑死我」、「佢嘲笑Jason口音嗰下真係經典」。亦有網民認為「Ivy So放得開，唔介意自嘲，呢種性格好適合做綜藝」。不少粉絲更期待她在接下來的集數中會有更多精彩表現，看看這位「沒有偏財運」的Dicer能否打破算命師的預言，成功奪得力量骰子。

骰界 ivyso Ivy So同吳肇軒同時舉手而被判失敗（圖片來源： ViuTV）
Ivy So同吳肇軒同時舉手而被判失敗（圖片來源： ViuTV）
骰界 ivyso 激動到當場黑面（圖片來源：ViuTV）
激動到當場黑面（圖片來源：ViuTV）
骰界 ivyso Ivy So自嘲沒有偏財運注定空手而回（圖片來源：ViuTV）
Ivy So自嘲沒有偏財運注定空手而回（圖片來源：ViuTV）
骰界 ivyso （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
骰界 ivyso 193偷骰子被抓包仍獲得1.5糧卡（圖片來源：ViuTV）
193偷骰子被抓包仍獲得1.5糧卡（圖片來源：ViuTV）
骰界 ivyso Jason澳門口音被Ivy So當場嘲笑（圖片來源：ViuTV）
Jason澳門口音被Ivy So當場嘲笑（圖片來源：ViuTV）
骰界 ivyso （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

