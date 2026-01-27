骰界｜Ivy So算命師預言沒偏財運 嘲笑Jason澳門口音全場爆笑

ViuTV遊戲節目《骰界》第二集今晚（27日）播出，六位Dicers為爭奪「月骰」展開激烈競技！當中蘇雅琳（Ivy So）慘遭「黑氣石」上身，不但在遊戲中接連失利，更爆出自己算命師曾預言「沒有偏財運」，令她笑指在節目中注定空手而回，自嘲功力十足令觀眾爆笑！