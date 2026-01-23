骰界｜Ivy So台上公開「申冤」被兩高佬蝦 吳肇軒被指「Bully」澳門人
Ivy So自爆被兩高佬欺負
宣傳片中Ivy So被形容為勝負欲超強，但她在記者會上不好意思地澄清「呢個係我第一集對自己嘅誤解嚟，我發現喺佢哋入面，我係比較唔好勝嘅，後尾仲俾佢哋蝦」。她表示有兩位身形較高的男士欺負她，兩男即時爭認自己矮，Jeremy更蹲下由182變成152，雖然Ivy So其後補充「其實我亂講㗎，對唔住呀」，不過Jeremy都直認有蝦人，「我有蝦唔喺度嗰個囉（三爺），哈哈，大家係咪好surprise呢？我蝦到佢呀！」引起現場哄堂大笑。
吳肇軒被指Bully澳門人 Jason溫馨回應
吳肇軒被冠以惡霸人設，他表示經常被Ivy欺騙。吳冰卻指著他笑說「你有bully澳門人（Jason）呀！」吳肇軒立即否認，Jason則溫馨回應「大家唔好為咗我嗌交，大家都冇bully我，我係好enjoy同大家相處」。Ivy笑著補充「通常被bully嘅人先會咁樣講」，而訪問期間Ivy再次重提澳門人被欺負一事，「問心嗰句，我覺得俾人蝦得最多嘅係澳門人」。Jason堅持「其實冇人蝦澳門人，因為佢哋對我做嘅每一樣嘢都係愛錫嚟嘅」，吳肇軒更開玩笑說「如果佢哋綁架咗你屋企人，單眼」。
數學題考起男子組魚有幾多隻腳成難題
記者會現場進行小遊戲，Ivy與吳冰一組對戰男子組計數，題目包括要計蜘蛛、獅子和魚有幾多隻腳。Ivy一組很快計好答案，事後她自首稱有用計數機，吳冰笑說「因為冇話唔畀用吖嘛！」Jeremy憶述當時男子組「hang機」，「魚冇腳我哋係知嘅，但我哋load唔到蜘蛛有幾多隻腳，load咗好耐。我就計咗獅子先，因為我知獅子有四隻腳！」期間Ivy又爆料指吳肇軒今天穿了紅色底底，眾人嘩然，「Joke智雙雄」成員Jason震驚問「點解我唔知嘅！」
Jeremy日本滑雪邱士縉變司機巨龍與豬仔
談到節目黃金畫面，Jeremy表示每人都有獲綜藝之神眷顧，而他本人的黃金畫面更是「自己創造嘅」。早前Jeremy隨大表哥邱士縉到日本滑雪，笑言製造了不少黃金畫面，「我份人真係唔鍾意運動，但滑雪係難得令我鍾意嘅運動，好開心」。不過他港女mode全開表示「我好多謝Stanley帶我去，但我唔多謝佢唔理我。佢完全係淨係帶咗我去，完全冇理過我，我自己搵教練」，更笑說「我find out到唯一好重要嘅point係，佢係我嘅司機，我冇佢呢，我係去唔到雪場。我識揸車但唔敢揸」，最後更得意地說「我而家（滑雪）水準超過佢㗎喇！」
Jeremy回應姜濤轉會傳聞合約仍有三年
Jeremy是MIRROR中第七位被要求回應姜濤轉會傳聞的成員，他大笑說「你哋係咪諗住集齊11個人？其實我覺得呢啲都係網絡上唔知邊度傳出嚟嘅消息，我哋合約仲有三年，仲有好長時間，大家唔需要咁心急、咁緊張呢件事，因為我哋都默默同公司溝通緊」。他強調一切以大家講出來的實話為主，不要相信網上不知哪裡來的傳言。至於Jeremy本人與公司傾約進展，他形容「so far so good，keep住有傾嘅，之前都有講，公司一路都溝通緊」。