骰界｜Ivy So台上公開「申冤」被兩高佬蝦 吳肇軒被指「Bully」澳門人

ViuTV全新競技遊戲節目《骰界》將於下周一（26日）晚上10點半首播，昨日（22日）記者會上五位Dicers現身，但獨缺193郭嘉駿引起關注。現場氣氛熱鬧，Ivy So蘇雅琳就在台上「投訴」被兩位高佬欺負，Jeremy李駿傑更當場認罪「蝦唔喺度嗰個」，笑聲不斷！