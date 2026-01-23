骰界｜Ivy So台上公開「申冤」被兩高佬蝦 吳肇軒被指「Bully」澳門人

最新娛聞
東方新地

廣告

ViuTV全新競技遊戲節目《骰界》將於下周一（26日）晚上10點半首播，昨日（22日）記者會上五位Dicers現身，但獨缺193郭嘉駿引起關注。現場氣氛熱鬧，Ivy So蘇雅琳就在台上「投訴」被兩位高佬欺負，Jeremy李駿傑更當場認罪「蝦唔喺度嗰個」，笑聲不斷！

Ivy So自爆被兩高佬欺負

宣傳片中Ivy So被形容為勝負欲超強，但她在記者會上不好意思地澄清「呢個係我第一集對自己嘅誤解嚟，我發現喺佢哋入面，我係比較唔好勝嘅，後尾仲俾佢哋蝦」。她表示有兩位身形較高的男士欺負她，兩男即時爭認自己矮，Jeremy更蹲下由182變成152，雖然Ivy So其後補充「其實我亂講㗎，對唔住呀」，不過Jeremy都直認有蝦人，「我有蝦唔喺度嗰個囉（三爺），哈哈，大家係咪好surprise呢？我蝦到佢呀！」引起現場哄堂大笑。

吳肇軒被指Bully澳門人 Jason溫馨回應

吳肇軒被冠以惡霸人設，他表示經常被Ivy欺騙。吳冰卻指著他笑說「你有bully澳門人（Jason）呀！」吳肇軒立即否認，Jason則溫馨回應「大家唔好為咗我嗌交，大家都冇bully我，我係好enjoy同大家相處」。Ivy笑著補充「通常被bully嘅人先會咁樣講」，而訪問期間Ivy再次重提澳門人被欺負一事，「問心嗰句，我覺得俾人蝦得最多嘅係澳門人」。Jason堅持「其實冇人蝦澳門人，因為佢哋對我做嘅每一樣嘢都係愛錫嚟嘅」，吳肇軒更開玩笑說「如果佢哋綁架咗你屋企人，單眼」。

數學題考起男子組魚有幾多隻腳成難題

記者會現場進行小遊戲，Ivy與吳冰一組對戰男子組計數，題目包括要計蜘蛛、獅子和魚有幾多隻腳。Ivy一組很快計好答案，事後她自首稱有用計數機，吳冰笑說「因為冇話唔畀用吖嘛！」Jeremy憶述當時男子組「hang機」，「魚冇腳我哋係知嘅，但我哋load唔到蜘蛛有幾多隻腳，load咗好耐。我就計咗獅子先，因為我知獅子有四隻腳！」期間Ivy又爆料指吳肇軒今天穿了紅色底底，眾人嘩然，「Joke智雙雄」成員Jason震驚問「點解我唔知嘅！」

Jeremy日本滑雪邱士縉變司機巨龍與豬仔

談到節目黃金畫面，Jeremy表示每人都有獲綜藝之神眷顧，而他本人的黃金畫面更是「自己創造嘅」。早前Jeremy隨大表哥邱士縉到日本滑雪，笑言製造了不少黃金畫面，「我份人真係唔鍾意運動，但滑雪係難得令我鍾意嘅運動，好開心」。不過他港女mode全開表示「我好多謝Stanley帶我去，但我唔多謝佢唔理我。佢完全係淨係帶咗我去，完全冇理過我，我自己搵教練」，更笑說「我find out到唯一好重要嘅point係，佢係我嘅司機，我冇佢呢，我係去唔到雪場。我識揸車但唔敢揸」，最後更得意地說「我而家（滑雪）水準超過佢㗎喇！」

Jeremy回應姜濤轉會傳聞合約仍有三年

Jeremy是MIRROR中第七位被要求回應姜濤轉會傳聞的成員，他大笑說「你哋係咪諗住集齊11個人？其實我覺得呢啲都係網絡上唔知邊度傳出嚟嘅消息，我哋合約仲有三年，仲有好長時間，大家唔需要咁心急、咁緊張呢件事，因為我哋都默默同公司溝通緊」。他強調一切以大家講出來的實話為主，不要相信網上不知哪裡來的傳言。至於Jeremy本人與公司傾約進展，他形容「so far so good，keep住有傾嘅，之前都有講，公司一路都溝通緊」。

骰界 jeremy李駿傑 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
骰界 jeremy李駿傑 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
骰界 jeremy李駿傑 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
骰界 jeremy李駿傑 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
骰界 jeremy李駿傑 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
骰界 jeremy李駿傑 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
骰界 jeremy李駿傑 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
骰界 jeremy李駿傑 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
骰界 jeremy李駿傑 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
骰界 jeremy李駿傑 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 