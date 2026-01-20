《骰界》未播先燒腦！ 各大大玩家性格全面起底 阿冰自封迪迦超人

ViuTV全新遊戲節目《骰界》即將於1月26日晚上10時30分首播，節目集結6位主持展開心理與策略並重的激烈對決，包括吳冰、Jeremy、Jason、吳肇軒、Ivy So及193。不過製作單位暫時只率先公開Jeremy、吳肇軒及吳冰三位參賽者的介紹短片，三人風格南轅北轍，從「墮天地獄獸」、「冷血殺手」到「超人迪迦」，人設一曝光已引起網民熱議，亦成功為節目正式開播提前升溫。