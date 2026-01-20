《骰界》未播先燒腦！ 各大大玩家性格全面起底 阿冰自封迪迦超人
Jeremy自比墮天地獄獸 坦承勝負慾只有五六分
Jeremy在介紹短片中展現出複雜的性格層面，他形容自己「可以有純真的一面，也可以有很脆弱的一面」，認為《骰界》這個遊戲很適合自己。作為狼人殺愛好者，Jeremy表示喜歡需要角色扮演和欺騙元素的遊戲，享受大家爭論討論的過程。談到勝負慾時，他坦言以10分為滿分的話，自己只有五六分，強調「我不一定要贏，但我希望過程是開心的」。製作單位為Jeremy冠上「墮天地獄獸」的稱號，暗示這位外表純真的俊男可能暗藏不可告人的惡意。
吳肇軒自稱冷血殺手 三句形容自己遊戲哲學
吳肇軒在短片中以「冷血殺手」身份登場，自我介紹時提到自己是「英雄聯盟手機版宗師玩家」和「開心鬥一番20萬銀幣持有者」。他更爆料曾經在某個遊戲中「殺死所有參加者」，聲稱「跟我玩過遊戲的人，都沒有一刻懷疑」自己的實力。雖然承認自己不算是忠實的桌上遊戲玩家，但吳肇軒展現出強烈的競爭意識，引用「與天鬥其樂無窮，與地鬥其樂無窮，與人鬥其樂無窮」來形容自己的遊戲哲學。製作單位形容他平時較少玩桌上遊戲，今次加入《骰界》不知道是否夠人鬥。
阿冰比作超人迪迦 承認遇困難會求救
阿冰選擇以超人迪迦來形容自己，解釋原因時表示「因為他經常打到最後都會求救，就沒事了」。當被問及在遊戲中應付不來時會否求救，阿冰坦承「我很少求救，我會想求救，如果應付不來會想求救」。作為心理戰愛好者，阿冰認為連包剪鎚都是心理戰，需要猜測對手的想法和判斷對方說話的真偽。她形容自己的勝負慾有7分，表示「我會想贏，我不會很有好勝心，但最好是贏」。製作單位稱她為《骰界》唯一的超人迪迦，提醒觀眾要小心這位自稱心理戰愛好者可能設下的陷阱。
網民熱議三人特色 期待正式開播較量
三位參賽者的介紹短片推出後，網民紛紛在社交平台討論他們的遊戲風格和策略。有網民表示「Jeremy運氣之子」、「期待運氣之子Jeremy點樣贏其他Dicers」，對他的表現充滿信心。吳肇軒的「冷血殺手」形象同樣引起關注，網民好奇他在實際遊戲中能否展現出所說的實力。阿冰的「求救戰術」則被網民形容為可愛中帶有心機，認為她的心理戰技巧可能會成為節目的一大看點。隨著更多參賽者介紹短片陸續推出，網民對1月26日的正式首播愈來愈期待。