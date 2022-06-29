63歲高志森赴英國出席女兒婚禮 搭地鐵三大連環投訴惹爭議
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63歲的知名導演高志森近日飛抵英國倫敦出席女兒婚禮，嫁女就當然開心啦，不過英國嘅生活似乎就唔多令到佢有好多不滿，搭一程地鐵都感受良多！
高志森搭地鐵三大不滿：沒網絡、防疫意識低、乞衣橫行
日前，高志森在個人Facebook出Post批評倫敦的地鐵，更將自己標注在英國倫敦，以表示自己的的確確身處當地。他寫道：「倫敦地鐵感受『自由的空氣』」，但此「自由」似乎有弦外之音。他的帖文中寫道：「疫情仍然擴散中，但眼見兩卡車內只有兩位乘客戴口罩（其中一個是我）好有染疫的自由⋯自由的空氣中沒有網絡電訊「污染 」 ～ 倫敦地鐵除咗行地面段，是完全沒有網的 ，手機享有「與世隔絕」的自由⋯；什麼年代了？乞丐在車廂中有赤腳行乞的自由，站台也很常見⋯」
高志森言論惹爭議，寸返網民轉頭
在該帖文下的留言區有不少人附和，稱「搭地鐵無網絡？係香港發生一定反枱，真係接受唔到咁落後」、「怪唔知要針對中國 中國每個城鄉、公共交通工具都有網絡中國勁」、「我搭過，有五好 : 好熱、好臭、好舊、好污糟、好驚」；
另一返面，有網民反對高志森的意見，支持地鐵上沒有網絡是好事：
英國文化很喜歡擁有自己的寧靜，坐地鐵來可以看書或者看報紙。其實由倫敦最後一個站坐車去倫敦市中心大約1小時，那麼一天之內1小時不用手機上網有何旗難？不如俾機會自己及其他人休息瞓覺看書看報紙….如果真係大生意人沒有電話唔得的話唯有可以坐地面的巴士或者的士吧
不過卻遭高志森突然寸嘴反駁：
駛唔駛地鐵禁言？
留言區爭議不斷！
高志森於直播又批評倫敦地鐵兼揶揄乞衣
原來除了Facebook 的帖文之外，據知高志森在直播期間亦有提及過關於對倫敦地鐵的批評，他強調自己在地鐵上的三大投訴，寸嘴認為如有人欣賞地鐵內沒訊號更應發起地鐵禁言的要求，又揶揄地鐵中乞衣橫行向途人攞錢「幾好搵」收入不錯。雖然高志森喪踩倫敦的地鐵，但其實亦有欣賞的地方，他表示看了《少年PI奇幻漂流》的舞台劇後十分佩服。