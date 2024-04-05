高海寧自拍身體有硬塊：最近真的太拼了 急向網民求救
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TVB花旦高海寧（高Ling）憑劇集《新聞女王》奪得「最佳女配角」，正值入行以來人氣最高企的時刻，在內地更加知名度急升，早前更獲邀上到真人騷《無限超越班2》展現出其精湛演技，獲觀眾大讚！高海寧忙於工作外，早前（3日）發現身體有硬塊，令不少網民擔心！
高海寧自拍身體有硬塊
高海寧於IG限時動態分享照片，透露頸上疑有硬塊，急急向網民求救，稱突現身體生了兩粒嘢：「今朝突然摸到頸部有兩粒嘢突咗出嚟，一粒大一粒細，唔痕唔痛﹗頭皮接近頸部嘅位置，也有兩個大硬塊，都集中喺左面臉，請問睇醫生我應該睇咩科？」
高海寧晒針灸照：會好好照顧自己啦
高Ling收到大家慰問，昨晚再更新動態分享一張針灸照，更進行了刮痧。她再寫道：「最近真的太拼了，要注意身體。」「知道啦～身體響警號啦～會好好照顧自己啦～」粉絲紛紛向高Ling表示加油，藝人廖子妤亦叫她小心身體。
高海寧上真人騷《無限超越班2》展現精湛演技獲讚
儘管在儲物櫃的分配上感到被冷落，高海寧的工作機會卻是源源不絕。她不僅參與了多個內地綜藝節目，還即將開始為TVB的新劇《武林》開工，從這些機會來看，公司對她的賞識和支持是有目共睹的。
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圖片來源：IG@sammkoling