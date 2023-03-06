36歲「咪神」高海寧打鼓側拍上圍貼晒身成焦點 期間曾一度搖晃好震撼

36歲的高海寧（高Ling）向來被封「無綫咪神」，火辣身形有看頭就毋庸置疑！每次高海寧喺IG派福利圖，都會成為網民嘅熱話！前日（4日）高海寧在社交網絡大騷自己打鼓嘅片，穿着亦非常正經，包到實一實咁，但其驕人嘅上圍依然澎湃，就算有衣裳都蓋不住，而網民都放錯重點，集中討論高海寧多年不變的身材…