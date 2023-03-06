高海寧

36歲「咪神」高海寧打鼓側拍上圍貼晒身成焦點 期間曾一度搖晃好震撼

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36歲的高海寧（高Ling）向來被封「無綫咪神」，火辣身形有看頭就毋庸置疑！每次高海寧喺IG派福利圖，都會成為網民嘅熱話！前日（4日）高海寧在社交網絡大騷自己打鼓嘅片，穿着亦非常正經，包到實一實咁，但其驕人嘅上圍依然澎湃，就算有衣裳都蓋不住，而網民都放錯重點，集中討論高海寧多年不變的身材…

高海寧 高海寧向來被封「無綫咪神」，34D火辣身材有看頭！
高海寧向來被封「無綫咪神」，火辣身材有看頭！（圖片來源：[email protected]
高海寧
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高海寧 高海寧多年不變的身材成網民熱話！
高海寧多年不變的身材成網民熱話！（圖片來源：[email protected]

高海寧打鼓拍片騷才華 貼身衫出賣好身形顯上圍線條

36歲的高海寧向來被封「無綫咪神」，多年來寶刀未老，經常獲得網民高度稱讚…

前日（4日）高海寧喺IG釋出自己打鼓嘅影片，片中播放住陳奕迅嘅歌曲《單車》，着住杏色貼身衫的高海寧包到實一實，拎住鼓棍跟隨節奏拍打，表情相當認真！由於影片拍攝角度係側面，加上高海寧嘅衣服非常貼身，完全將其驕人嘅身材表露無遺，就算衣服包得密實，依然清楚見到高海寧上圍非常豐滿！高海寧打鼓節奏有快有慢，當手勢變快時，其傲人的上圍亦隨之擺動，場面非常吸睛，有網民更頂唔住，表示想睇埋正面Shot添！

高海寧 着住杏色貼身衫的高海寧包到實一實！
着住杏色貼身衫的高海寧包到實一實！（圖片來源：[email protected]
高海寧 但高海寧嘅衣服非常貼身，將其驕人嘅身材表露無遺！
但高海寧嘅衣服非常貼身，將其驕人嘅身材表露無遺！（圖片來源：[email protected]
高海寧 高海寧其他的側拍相。
高海寧其他的側拍相。（圖片來源：[email protected]
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高海寧澎湃身材致網民睇錯重點

高海寧雖然拍片目的係同大家分享自己打鼓，但似乎拍攝角度就令佢澎湃上圍若隱若現，搞到網民完全放錯重點，粉絲仲留言話：「好大對」、「高Ling拍嘅片好多時個拍攝角度都好特別」、「重點錯左」、「呢個鏡頭不得了」、「則面巧震撼」、「我都唔知望邊度好」、「呢個角度睇正呀！」

高海寧 網民留言。
網民留言。（圖片來源：[email protected]
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高海寧 有網民頂唔住表示想睇埋正面Shot！
有網民頂唔住表示想睇埋正面Shot！（圖片來源：[email protected]

高海寧著瑜伽服展示完美身段 好身材包都包唔住！

一向擁有好身材的高海寧就算著咩衫都難以遮掩佢嘅好身材，高海寧曾在IG上分享自己做瑜伽的動作，睇得出高海寧都訓練有素，高難度動作都一一做得到，唔少Fans都大讚：「好勁呀」、「Headstand 真的好難做到，你和Hilda都得咁好，I am so proud of you both！」。

高海寧 高海寧就算著咩衫都難以遮掩佢嘅身材！
高海寧就算著咩衫都難以遮掩佢嘅身材！（圖片來源：[email protected]
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完美身段展身材

而穿上貼身瑜伽衫褲的高海寧，其身材都相當好，高挑的身高比列完美地展現出一對長腿，而上圍則同樣「有料」，就算係著住包到實一實都難掩突出的「事業線」。縱使高海寧已經36歲，但她仍十分積極於做運動，身材仍Keep得十分好！

高海寧 穿上貼身瑜伽衫褲的高海寧，高挑的身高比列完美地展現出一對長腿，上圍同樣「有料」！
穿上貼身瑜伽衫褲的高海寧，高挑的身高比列完美地展現出一對長腿，上圍同樣「有料」！（圖片來源：[email protected]
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高海寧曾高調大晒巨胸 出水盪奶派福利

擁有無敵身材的高海寧（高Ling），曾喺Instagram度分享咗一段游水片段，佢由水面彈出時清晰見到上圍，難怪網友大叫流鼻血！

高海寧 水面彈出時清晰見到高海寧34D噴血上圍！
水面彈出時清晰見到高海寧34D噴血上圍！（圖片來源：[email protected]
高海寧 網友大叫流鼻血！
網友大叫流鼻血！（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]
高海寧 其他高海寧的泳衣相！
其他高海寧的泳衣相！（圖片來源：新傳媒照片庫）
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（圖片來源：新傳媒照片庫）

高海寧經常乳勢難遮好鬼澎湃

身材好嘅高海寧，經常都會在公開活動穿上低胸裙，但其34D澎湃的身材都會在無意間遮唔住！

高海寧 高海寧澎湃的身材都會在無意間遮唔住
高海寧澎湃的身材都會在無意間遮唔住（圖片來源：新傳媒照片庫）
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（圖片來源：新傳媒照片庫）
高海寧 側面泳衣相。
側面泳衣相。（圖片來源：新傳媒照片庫）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、新傳媒照片庫資料或影片來源：新傳媒照片庫

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