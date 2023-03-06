36歲「咪神」高海寧打鼓側拍上圍貼晒身成焦點 期間曾一度搖晃好震撼
高海寧打鼓拍片騷才華 貼身衫出賣好身形顯上圍線條
36歲的高海寧向來被封「無綫咪神」，多年來寶刀未老，經常獲得網民高度稱讚…
前日（4日）高海寧喺IG釋出自己打鼓嘅影片，片中播放住陳奕迅嘅歌曲《單車》，着住杏色貼身衫的高海寧包到實一實，拎住鼓棍跟隨節奏拍打，表情相當認真！由於影片拍攝角度係側面，加上高海寧嘅衣服非常貼身，完全將其驕人嘅身材表露無遺，就算衣服包得密實，依然清楚見到高海寧上圍非常豐滿！高海寧打鼓節奏有快有慢，當手勢變快時，其傲人的上圍亦隨之擺動，場面非常吸睛，有網民更頂唔住，表示想睇埋正面Shot添！
高海寧澎湃身材致網民睇錯重點
高海寧雖然拍片目的係同大家分享自己打鼓，但似乎拍攝角度就令佢澎湃上圍若隱若現，搞到網民完全放錯重點，粉絲仲留言話：「好大對」、「高Ling拍嘅片好多時個拍攝角度都好特別」、「重點錯左」、「呢個鏡頭不得了」、「則面巧震撼」、「我都唔知望邊度好」、「呢個角度睇正呀！」
高海寧著瑜伽服展示完美身段 好身材包都包唔住！
一向擁有好身材的高海寧就算著咩衫都難以遮掩佢嘅好身材，高海寧曾在IG上分享自己做瑜伽的動作，睇得出高海寧都訓練有素，高難度動作都一一做得到，唔少Fans都大讚：「好勁呀」、「Headstand 真的好難做到，你和Hilda都得咁好，I am so proud of you both！」。
完美身段展身材
而穿上貼身瑜伽衫褲的高海寧，其身材都相當好，高挑的身高比列完美地展現出一對長腿，而上圍則同樣「有料」，就算係著住包到實一實都難掩突出的「事業線」。縱使高海寧已經36歲，但她仍十分積極於做運動，身材仍Keep得十分好！
高海寧曾高調大晒巨胸 出水盪奶派福利
擁有無敵身材的高海寧（高Ling），曾喺Instagram度分享咗一段游水片段，佢由水面彈出時清晰見到上圍，難怪網友大叫流鼻血！
高海寧經常乳勢難遮好鬼澎湃
身材好嘅高海寧，經常都會在公開活動穿上低胸裙，但其34D澎湃的身材都會在無意間遮唔住！
常見問題
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