38歲高海寧入行20年感情空白 po長文質疑婚姻是等價交換？自爆遇上「這種人」即嫁！
高海寧深夜IG拋震撼彈 質疑婚姻只是等價交換
高海寧日前看完一套愛情電影後，似乎觸動了內心深處，在Instagram上載戲票照片並寫下長文。她感慨地寫道：「細個經常聽人說：『只要兩個人足夠相愛，就可以一起對抗全世界』」，但話鋒一轉，她對比現今的愛情觀：「現在很多人會嘗試說服我：『婚姻本質是一場價值交換，是情緒價值和物質價值的等價交換』」。高Ling不禁拋出疑問：「究竟是世界變了？還是人心變了？」，字裡行間充滿對現代婚姻觀的迷惘與反思，引發不少粉絲關注。
高海寧罕有公開擇偶條件 「他是安全感泉源」
在帖文的後半部份，一向被指「超級難追」的高海寧罕有地鬆口，公開了自己心目中可以付託終生的對象條件。她認為感情的基石是安全感，並深情寫道：「那個看過彼此最worst那一面依然選擇留低、你願意在他面前展露最脆弱一面、在你最無助的時候第一個想打給他的人，請好好珍惜！他是安全感的泉源！有他在，你會安心，而這份信任，無人可以取代」。這番話似乎道出了她對理想愛情的憧憬，不再是物質或外在條件，而是最純粹的信任與陪伴。
入行近20年事業得意 高海寧感情路一片空白
現年38歲的高海寧自2008年參選香港小姐入行，至今已接近20年。多年來她專注事業，由配角一步步攀上女主角之位，近年更在內地市場闖出名堂，劇集、廣告、商演接不停，成為電視台的當家花旦之一，事業如日中天。然而，在感情方面，高Ling卻顯得相當低調，近年一直維持單身狀態，鮮有緋聞傳出。她曾坦言自己「超級難追」，對感情事相當謹慎，如今事業有成，外界對她的感情生活也格外關注，這次罕有地抒發對婚姻的看法，也難怪引起熱議。
拍拖次數不多於5次自己「每次都被人搶」
對感情一直小心翼翼的高海寧，拍拖次數不多於5次，最長一段戀情維持了8年之久。高海寧入行20年，曾於2015年跟「音樂才子」鄧智偉傳緋聞，兩人的緋聞維持5年，更被爆出二人同居，即使二人並沒有公開戀情，但女方曾公開表示欣賞對方有才華。高海寧曾於節目《Tiger’s Talk》中透露自己過去的感情經驗充滿傷害，曾被前男友背叛，並在不知情下成為「第三者」，曾表示自己「每次都被人搶」。