高海寧扮小龍女被指買打手呃like 親自落場隔空寸爆網民

高海寧（高Ling）近日曝光率甚高，除了主演的劇集《童時愛上你》正在無綫翡翠台播出外，她在內地參加的節目《無限訓練班》也引起了網民熱討，其中她日前扮演的小龍女造型，更獲得不少讚賞，但同時也有網民不滿她的小龍女扮相，認定高Ling必然是買了打手呃like，對此高Ling竟親自下場反駁，隔空寸爆這位網民！