高海寧扮小龍女被指買打手呃like 親自落場隔空寸爆網民
高海寧：每人心中都有一位不可取代的姑姑
高海寧（高Ling）近日在內地節目《無限訓練班》中扮演「小龍女」，並由張振朗扮演「楊過」，一同演出《神鵰俠侶》經典重逢場面，網民對高Ling的「小龍女」造型十分感興趣，有不少網民大讚她是「最爱笑的小龍女」、「另一版本小龍女，有被驚艷」、「古裝扮相真的好美」、「另一種味道嘅小龍女」等等，而第一次挑戰古裝造型的高Ling自己就謙虛表示：「斗膽嘗試了小龍女這個角色，每個人心中都有一位不可取代的姑姑吧！」
高海寧寸爆網民：我的評論區都超真實
但這些讚賞卻引來一名網民留言質問高Ling：「你這買了多少評論，居然都昧著良心說好看，你這還不如孔連順那個。」所指的是曾在一起2014年網絡劇《萬萬沒想到》第二季中反串扮演小龍女的內地演員孔連順。對此高Ling在相隔數小時後，竟親自下場隔空回應：「我的評論區都超真實的！好嗎？從來不買粉絲和評論，大家對我的讚美是帶著愛的，你不愛沒關係呀～反正我又不缺！」
被問哪来的自信？高海寧回答：我媽給的
此外也有部分網民不喜歡高Ling小龍女扮相，狠批她「臉太大了」、「没仙氣」、「改為大龍女就可以」、「古裝不適合你」等，有網民更留言問高Ling：「哪来的自信？」高Ling亦有落場回答：「我媽給的。」又講到自己「新年隔離的時候，胖了」間接回答「臉大」的批評。亦有網民力撐她說：「不用理這些刷存在感的鍵盤戰士。」
即睇高海寧扮小龍女情節：（由8:23開始）
重溫高海寧挑戰評審當眾發難句句有骨
由王祖藍帶隊北上的交流團，成員高海寧、張振朗與王浩信都已完成任務陸續返港，眾人在幾個月間參與了多個內地節目，當中演技真人騷《開播！情景喜劇》仍未播完，他們組成的「無限訓練班」，加埋客串的吳啟華，在早前一集演出的短劇竟用上配音，由於被觀眾踩台狂噓，高海寧在節目中被指發難，表示因為被配音令「演員之間少了感情交流」，非常敢言。
高海寧等人被要求配音
內地真人騷《開播！情景喜劇》的香港代表有的王浩信、張振朗及高海寧，早前加埋客串助陣的吳啟華，全部是好戲之人，對於要用普遍話演戲，講流利普通話的高海寧當然冇難度，不過王浩信與張振朗都幾頭痕，因為他們都是講純正港普，返到內地被逼入鄉隨俗，在最新一集的演出竟然要用配音，節目播出後不少觀眾都要求播回原聲，而高海寧甚至在即場睇片時發難。
觀眾噓聲一片
睇慣內地劇的觀眾都知慣性有專業配音，但香港觀眾卻嫌配音不夠原汁原味，近日播出的《開播！情景喜劇》，講王浩信、張振朗及高海寧在短劇內被安排到無綫的兒童組試鏡，由於他們不想被定型，一齊搞事而令自己落選，而吳啟華就住進他們的家，白吃白住非常搞笑，劇中幾位演員全部用配音，該段短劇播出後觀眾噓聲一片，原來是因為節目評審李誠儒聽不明白他們的港普，才會有此安排。
高海寧當眾爆Seed
雖然短劇用了專業配音，所以眾人的對白咬字清晰，但觀眾是想睇到原聲版本，為此高海寧似乎感到不滿，她更在台上說：「少了演員之間感情的交流，即使再專業的配音員都無法產生，這是我們之間的一個化學反應。」其後節目再播出一短他們的原聲版本，現場的嘉賓竟讚好，還說只要加上字幕就明白，雖然高海寧的言論等於直接打評審李誠儒臉，更當場面露不悅之色，但高海寧的一番敢言卻獲得觀眾的支持與掌聲。
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