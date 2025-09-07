38歲高海寧單人遊峇里罕有素顏示人｜IG連發金句暗示內心巨變？
38歲高海寧日前（5日）突然單人飛往峇里島叉電，更罕有地在IG大派福利，以多款小背心素顏示人，狀態極佳！相中高Ling悠閒地睇書歎世界，似乎非常享受一個人的時光，但她連發多個帖文大歎人生，引發網民熱議，究竟女神內心經歷了甚麼轉變？
高海寧峇里島大解放 泳池邊素顏照震撼流出
高海寧在IG分享多張在峇里島度假的美照，相中可見她身處充滿綠意的園林景致中，換上多套清涼小背心，一時在泳池暢泳，一時慵懶地躺在椅上看書，完全放下藝人包袱，大方以素顏示人。陽光下的她皮膚白滑緊緻，即使沒有化妝依然容光煥發，與平時幕前的形象截然不同，展現出最真實自然的一面。她在帖文中寫道：「今天想放空腦袋，隨心所欲地發呆。只做想做的事，見想見的人。夏天、大海、陽光、汽水、書籍、音樂、夢想、自由、慵懶… 觸手可及！」，字裡行間流露出對這種慢活節奏的嚮往和滿足。
高海寧IG連發金句 「你只是喜歡內心平靜」
除了分享愜意的度假日常，高海寧更化身「人生導師」，在多張照片上附上充滿哲理的文字，似乎對人生有新一番體會，引發外界揣測其心境變化。高Ling其中一句引人深思的帖文寫道：「你以為你是個性格內向的人/喜歡獨處/但實際上/你只是喜歡內心的平靜。」另外她又引用歌詞般的句子：「蝴蝶眨幾次眼睛，才學會飛行。」，連串發文似乎在暗示自己正經歷一個學習和沉澱的過程，享受獨處帶來的內心平靜，而非外界所認為的內向或孤單。這些感性的文字，讓粉絲們紛紛猜測她是否在感情或事業上有所感悟。
網民洗版激讚高海寧 「素顏靚到屈機」
高海寧這輯充滿仙氣的素顏度假照曝光後，隨即引來大批網民湧入留言區洗版，輿論幾乎一面倒地激讚她的自然美。粉絲們紛紛留言力撐：「素顏都咁靚，真係天生麗質！」、「呢個狀態太屈機了，完全唔似38歲」、「好鍾意呢種真實感，好pure好true」、「女神終於識得放鬆享受人生，替你開心！」。大部分留言都集中在其凍齡外貌及勇於展現真實一面的態度，認為她活出了自信女性的模範，魅力十足。
