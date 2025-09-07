38歲高海寧單人遊峇里罕有素顏示人｜IG連發金句暗示內心巨變？

38歲高海寧日前（5日）突然單人飛往峇里島叉電，更罕有地在IG大派福利，以多款小背心素顏示人，狀態極佳！相中高Ling悠閒地睇書歎世界，似乎非常享受一個人的時光，但她連發多個帖文大歎人生，引發網民熱議，究竟女神內心經歷了甚麼轉變？