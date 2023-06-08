高海寧緊身上衣騷「世界級身材」搶盡眼球 刻意密實難掩S型身段

36歲的高海寧（高Ling）向來被封「無綫咪神」，近年佢就封胸改行密實路線，不過就算高Ling刻意包到冚都難掩其「世界級身材」。早前高海寧於社交平台上載一條短片，片中以白色緊身衫上陣，成功再次令網民睇錯重點！