36歲高海寧性感遊泰國 低胸開衩飄逸長裙 大騷胸前蕩漾風光兼美腿！

36歲的高海寧（高Ling）身材一向火辣，每次在IG上傳性感美照都引來網友熱烈反應。而近日高Ling就趁著放假到泰國旅遊，並在今日（15日）於個人社交平台上，上傳一條短片。片中的高Ling穿著低胸開衩飄逸長裙漫遊海邊，胸前蕩漾風光以及白滑美腿相當吸睛，引起網友熱烈的讚賞！