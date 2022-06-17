童時愛上你｜高海寧新劇月尾上 緊身衣外遊自拍當宣傳

高海寧（高Ling）身材一向出眾，一直被稱為無線咪神，早前於內地忙完工作後，高Ling馬上飛到泰國和馬來西亞等地旅行。她在旅行的同時，上傳一系列的旅行照，看似想為宣傳今個月底播映的新劇《童時愛上你》的宣傳打響頭炮！