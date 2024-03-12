高海寧現身鬧市遭淋水惹圍觀 濕身企街零怨言
廣告
現年37歲的高海寧（高Ling）憑去年大熱作《新聞女王》人氣再度急升，更在《萬千星輝頒獎典禮2023》中勇奪「最佳女配角」，風頭一時無兩。日前，有網民在香港鬧市街頭偶遇高海寧拍劇遭淋水，手上衣物更散落一地，睇到網民都心痛！
高海寧現身鬧市遭淋水惹圍觀
日前，有網民在社交平台分享在香港鬧市街頭偶遇高海寧的照片。從網民所上傳的片段中可見，高海寧在街頭拍攝被當街淋水的戲份。雖然高海寧被淋水後全身濕透，但依然非常入戲，拍完之後就裹著毛巾取暖，毫無怨言，非常專業。
網民大讚高海寧身材好
不少網民都紛紛上傳當日偶遇高海寧的經歷到社交平台，大家都大讚高海寧真人皮膚靚，身材又好：「偶遇高海寧真人一定不胖，皮膚超好，白裡透紅白得發亮。上鏡真的顯胖，但真人卻一點都不胖，高挑有氣質，七歲的女兒都說從來沒看過這麼漂亮的姐姐。」一眾網民都留言回覆大表羨慕，又留言分析高海寧鏡頭前顯胖的原因：「什麼時候能被我偶遇，求求了」、「她給人感覺一身肉鬆鬆的感覺，不值是不是因為在新聞女王總是穿針織衫的緣故」、「應該是因為大骨架，胸又大，才顯得肉肉，真人應該很瘦」等。
高海寧自爆遭TVB冷待 未得到1物品
高海寧早前參加內地綜藝節目《無限超越班》，在播出的新一集，自爆她在TVB的待遇並非一帆風順。她提到，即使在TVB工作了15年，她仍未能獲得公司分配的儲物櫃。她回憶說：「因為我入行的時候，他們跟我說要排隊，因為Locker就這麼多個。但是那個藝人很多嘛，所以我就說好，我就在備選名單排隊，然後排了15年，都沒有等到，可能已經排不到我，就直接給別人了。」
高海寧工作機會多 實際上獲公司愛錫
儘管在儲物櫃的分配上感到被冷落，高海寧的工作機會卻是源源不絕。她不僅參與了多個內地綜藝節目，還即將開始為TVB的新劇《武林》開工，從這些機會來看，公司對她的賞識和支持是有目共睹的。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：《無限超越班》圖片、IG@sammkoling、小紅書圖片