高海寧無預警貼多張婚紗照震驚好友！「老公」無畀Like引網民猜測

高海寧突然在社交平台貼出一張婚紗照，身穿性感摸胸婚紗的她狀態極佳，但畫面中卻只有她一個人。她更在貼文中寫道「連婚紗照都可以是單人的，還有什麼是一個人不能完成的」，引起網民熱烈討論，亦有人眼利發現呢位「老公」無畀Like！