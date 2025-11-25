高海寧無預警貼多張婚紗照震驚好友！「老公」無畀Like引網民猜測
高海寧突然在社交平台貼出一張婚紗照，身穿性感摸胸婚紗的她狀態極佳，但畫面中卻只有她一個人。她更在貼文中寫道「連婚紗照都可以是單人的，還有什麼是一個人不能完成的」，引起網民熱烈討論，亦有人眼利發現呢位「老公」無畀Like！
高海寧突貼單人婚紗照引熱議
高海寧在沒有任何預告下，於社交平台分享了一張婚紗照片。照片中的她身穿一襲摸胸設計的性感婚紗，狀態極佳，但整個畫面卻只有她一個人。這種罕見的「單人婚紗照」立即引起網民關注，紛紛猜測她想表達的訊息。她在貼文中寫道「連婚紗照都可以是單人的，還有什麼是一個人不能完成的」，再加hashtag「#新聞女王2 #許詩晴 #sammko」，字裡行間純粹是宣傳劇集，而非閃婚，
《新聞女王2》林正峰未有畀Like！
高海寧目前正在《新聞女王2》中飾演許詩晴一角，該劇正在熱播中。在第一輯《新聞女王》中，她與林正峰是一對備受觀眾喜愛的CP組合，但在新一輯中林正峰卻沒有現身。高海寧曾解釋「我哋結咗婚㗎，仍然係CP，不過佢係駐美記者，我個角色好專一，只係事業上好博殺」。經過證實，林正峰直到最後一集都沒有出現，令高海寧在劇中真正「孤身一人」，亦有人發現「老公」林正峰暫時沒有對高海寧新相畀like，網民猜測可能正忙於工作。而一眾好友更以為高Ling真係有喜事宣布，糖妹笑指：「嚇親呀」，江嘉敏亦表示：「我差啲打恭喜」。
高Ling純白誘惑fit到爆！
今年9月，高Ling上載一輯美照，火辣身段從多個角度大晒纖細腰線配上飽滿上圍極為搶鏡，引來大批網民狂讚「fit到爆」、「就快跌出嚟」、「愈來愈靚」，反應熱烈！
