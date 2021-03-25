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高海寧挑戰漫畫腰 為楊冪被轟大平反

東方新地 - 娛聞

最近內地興起「漫畫腰大挑戰」，即模仿漫畫人物倒趴在椅子上，擺出Z字姿勢，相當考驗柔軟度，日前楊冪跟風，在社交網上載身體幾乎折成垂直的「Z」字形狀的照片，事後卻被炮轟會傷腰，楊冪刪po兼道歉。不過高海寧就為這動作大平反，她把自己折成「漫畫腰」，以內文轉述了其瑜伽導師的指導，表示大家對「漫畫腰」的指控很無奈，因為這動作就是瑜珈的Puppy Pose(狗仔式)，可以解決寒背問題，不過網民都錯重點，只把焦點放在高海寧的螞蟻腰呢！

撰文：東方新地 | 圖片：高海寧IG圖片、楊冪小紅書及微博圖片

高海寧
高海寧在社交網上載把自己的身體折成Z形的照片。
高海寧
高海寧圖文並茂，表示自己是有專業健身教練的指導下做出漫畫腰動作。
高海寧
這個曾在漫畫中出現的動作「漫畫腰」，即是模仿漫畫女孩做出高難度的動作。

楊冪挑戰後被轟教壞人

內地女星為了展示自己的纖纖細腰及瘦削身材，先後出現A4腰、反手摸肚臍等各式挑戰，最近又有新挑戰「漫畫腰」，即是模仿漫畫女孩做出高難度的動作，楊冪日前在社交網貼相挑戰「漫畫腰」，身穿露腰裝的她上半身趴在地上，然後大腿放在椅子上，擺出「Z」字形狀兼騷纖腰，有網民讚她身材弗爆，有網民鬧她專搞這種無意義的身材挑戰，其後亦有內地醫生發文指這個動作有一定程度的風險，很有可能傷及腰椎，嚇得楊冪頓時刪文及出po道歉。

高海寧
早前楊冪也曾挑戰漫畫腰，可是卻遭炮轟而要道歉。
高海寧
楊冪出po做高難度動作，還輕鬆擺出一個V字手勢留言：「舉手參與漫畫腰挑戰。」即被內地醫生批評教壞人，因為該動作會傷腰。

高海寧挑戰反應好

不過高海寧卻為這個「漫畫腰」大平反，她同樣在社交平台post出漫畫腰的照片，但內文轉述了她的瑜伽導師的指導，表示大家對「漫畫腰」的指控很無奈，因為這個動作其實就是瑜珈中的Puppy Pose(狗仔式)，主要為學員解決寒背問題而練習。

高海寧
高海寧為漫畫腰作出大平反，她以行動來說明只要量力而為其實是一個可以改善寒背的動作。

哈哈！唔係好難架咋！just like puppy pose.

高海寧
陳凱琳睇到高海寧做漫畫腰覺得會好痛，當知道可以改善寒背，陳凱琳都話想跟學。
高海寧
珠圓玉潤的江嘉敏都話好想擁有漫畫腰，高海寧叫佢一齊做運動。

高海寧轉述瑜伽老師意見

高海寧更轉述瑜伽老師提供的意見，教授如何安全地做到「漫畫腰」，即Puppy Pose這動作：「只需要在一張安全的椅子上，由平板式，慢慢調節到Puppy Pose，就成為這個「漫畫腰」，相信有穩定練習瑜珈的朋友，一定懂的吧！」高海寧這個post除了看到她纖腰翹臀非常突出之外，更成功惹來大批網民Like爆，對其螞蟻腰表示強烈讚好，就連生了兩個仔的陳凱琳都話要跟佢學嘢！

高海寧
高海寧最近好清閒未有工開，非常勤力跟私人教練狂操。
高海寧
高海寧主力練下身的肌肉。
高海寧
戴住口睪做健身都幾辛苦，不過高海寧絕無揸流灘。

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