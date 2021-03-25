高海寧挑戰漫畫腰 為楊冪被轟大平反

最近內地興起「漫畫腰大挑戰」，即模仿漫畫人物倒趴在椅子上，擺出Z字姿勢，相當考驗柔軟度，日前楊冪跟風，在社交網上載身體幾乎折成垂直的「Z」字形狀的照片，事後卻被炮轟會傷腰，楊冪刪po兼道歉。不過高海寧就為這動作大平反，她把自己折成「漫畫腰」，以內文轉述了其瑜伽導師的指導，表示大家對「漫畫腰」的指控很無奈，因為這動作就是瑜珈的Puppy Pose(狗仔式)，可以解決寒背問題，不過網民都錯重點，只把焦點放在高海寧的螞蟻腰呢！

撰文：東方新地 | 圖片：高海寧IG圖片、楊冪小紅書及微博圖片