高海寧挑戰漫畫腰 為楊冪被轟大平反
最近內地興起「漫畫腰大挑戰」，即模仿漫畫人物倒趴在椅子上，擺出Z字姿勢，相當考驗柔軟度，日前楊冪跟風，在社交網上載身體幾乎折成垂直的「Z」字形狀的照片，事後卻被炮轟會傷腰，楊冪刪po兼道歉。不過高海寧就為這動作大平反，她把自己折成「漫畫腰」，以內文轉述了其瑜伽導師的指導，表示大家對「漫畫腰」的指控很無奈，因為這動作就是瑜珈的Puppy Pose(狗仔式)，可以解決寒背問題，不過網民都錯重點，只把焦點放在高海寧的螞蟻腰呢！
撰文：東方新地 | 圖片：高海寧IG圖片、楊冪小紅書及微博圖片
楊冪挑戰後被轟教壞人
內地女星為了展示自己的纖纖細腰及瘦削身材，先後出現A4腰、反手摸肚臍等各式挑戰，最近又有新挑戰「漫畫腰」，即是模仿漫畫女孩做出高難度的動作，楊冪日前在社交網貼相挑戰「漫畫腰」，身穿露腰裝的她上半身趴在地上，然後大腿放在椅子上，擺出「Z」字形狀兼騷纖腰，有網民讚她身材弗爆，有網民鬧她專搞這種無意義的身材挑戰，其後亦有內地醫生發文指這個動作有一定程度的風險，很有可能傷及腰椎，嚇得楊冪頓時刪文及出po道歉。
高海寧挑戰反應好
不過高海寧卻為這個「漫畫腰」大平反，她同樣在社交平台post出漫畫腰的照片，但內文轉述了她的瑜伽導師的指導，表示大家對「漫畫腰」的指控很無奈，因為這個動作其實就是瑜珈中的Puppy Pose(狗仔式)，主要為學員解決寒背問題而練習。
哈哈！唔係好難架咋！just like puppy pose.
高海寧轉述瑜伽老師意見
高海寧更轉述瑜伽老師提供的意見，教授如何安全地做到「漫畫腰」，即Puppy Pose這動作：「只需要在一張安全的椅子上，由平板式，慢慢調節到Puppy Pose，就成為這個「漫畫腰」，相信有穩定練習瑜珈的朋友，一定懂的吧！」高海寧這個post除了看到她纖腰翹臀非常突出之外，更成功惹來大批網民Like爆，對其螞蟻腰表示強烈讚好，就連生了兩個仔的陳凱琳都話要跟佢學嘢！