王浩信張振朗港普演出被要求配音 高海寧挑戰評審 當眾發難句句有骨

由王祖藍帶隊北上的交流團，成員高海寧、張振朗與王浩信都已完成任務陸續返港，眾人在幾個月間參與了多個內地節目，當中演技真人騷《開播！情景喜劇》仍未播完，他們組成的「無限訓練班」，加埋客串的吳啟華，在最新一的集演出的短劇竟用上配音，由於被觀眾踩台狂噓，高海寧在節目中被指發難，表示因為被配音令「演員之間少了感情交流」，非常敢言。