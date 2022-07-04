王浩信張振朗港普演出被要求配音 高海寧挑戰評審 當眾發難句句有骨
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由王祖藍帶隊北上的交流團，成員高海寧、張振朗與王浩信都已完成任務陸續返港，眾人在幾個月間參與了多個內地節目，當中演技真人騷《開播！情景喜劇》仍未播完，他們組成的「無限訓練班」，加埋客串的吳啟華，在最新一的集演出的短劇竟用上配音，由於被觀眾踩台狂噓，高海寧在節目中被指發難，表示因為被配音令「演員之間少了感情交流」，非常敢言。
高海寧等人被要求配音
內地真人騷《開播！情景喜劇》的香港代表有的王浩信、張振朗及高海寧，早前加埋客串助陣的吳啟華，全部是好戲之人，對於要用普遍話演戲，講流利普通話的高海寧當然冇難度，不過王浩信與張振朗都幾頭痕，因為他們都是講純正港普，返到內地被逼入鄉隨俗，在最新一集的演出竟然要用配音，節目播出後不少觀眾都要求播回原聲，而高海寧甚至在即場睇片時發難。
觀眾噓聲一片
睇慣內地劇的觀眾都知慣性有專業配音，但香港觀眾卻嫌配音不夠原汁原味，近日播出的《開播！情景喜劇》，講王浩信、張振朗及高海寧在短劇內被安排到無綫的兒童組試鏡，由於他們不想被定型，一齊搞事而令自己落選，而吳啟華就住進他們的家，白吃白住非常搞笑，劇中幾位演員全部用配音，該段短劇播出後觀眾噓聲一片，原來是因為節目評審李誠儒聽不明白他們的港普，才會有此安排。
高海寧當眾爆Seed
雖然短劇用了專業配音，所以眾人的對白咬字清晰，但觀眾是想睇到原聲版本，為此高海寧似乎感到不滿，她更在台上說：「少了演員之間感情的交流，即使再專業的配音員都無法產生，這是我們之間的一個化學反應。」其後節目再播出一短他們的原聲版本，現場的嘉賓竟讚好，還說只要加上字幕就明白，雖然高海寧的言論等於直接打評審李誠儒臉，更當場面露不悅之色，但高海寧的一番敢言卻獲得觀眾的支持與掌聲。