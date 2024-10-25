高海寧性感出擊「華麗轉身」大露背 廈門工作花絮曝光 網民讚「最強Body」
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藝人高海寧（高ling）去年因《新聞女王》的出色表現而聲名大噪，其後的工作機會源源不斷，經常往返於中港兩地。最近，她在廈門的一次工作中，透過社交平台分享了一段工作花絮。在這段花絮中，高海寧身穿一件簡約設計的白色大露背晚裝長裙，展示了她那光滑的美背，並進行了一次「華麗轉身」，無論是背面還是正面，都極具吸引力。「華麗轉身」後，她的腰間側邊開窿巧妙地展現了她的小蠻腰，而緊身設計更是將她豐滿的上圍完美呈現，「果然是『最強Body』！」網民對此讚不絕口，紛紛留言表示讚賞。
高海寧 忘我跳Blackpink Rosé新歌
韓國人氣女團Blackpink成員Rosé與巨星Bruno Mars合作推出的新歌《APT.》近期Hit爆，MV在短短3日內已突破了7300萬的點擊率，其輕快且洗腦的旋律讓不少網民都模仿Rosé的舞步，其中就包括了高Ling。高Ling不但在酒店走廊中High爆大跳《APT.》的舞步，身上更穿著一件性感的黑色側空長裙，隨著音樂熱情地扭動身體，甚至忘我地漏出波邊，直到發現走廊有其他人，才害羞地躲起來。
高海寧叫網民：唔好太愛我！
網民都大讚高Ling：「一個字掂呀」、「太可愛了吧」、「好正呀！又性感又甜美」、「波邊好sexy」、「鬼火咁靚」、「又能演又能跳。你太棒了。」、「kpop圈也是被你闖進去了」、「呢個要儲起，每日睇一次」、「咁索～睇幾次都唔夠」等，有網民更話：「我重複睇咗10幾次！」引來高Ling得戚地回覆：「唔好太愛我！」
網民發現高Ling側身洩「砵仔糕」
有眼利網民就發現高Ling側身時疑因動作太大，令胸墊外露，洩出春光，紛紛擔心地提醒她：「走光，見到砵仔糕」、「KoLing，好危險呀！差D走光啦！」「半個月球櫈出嚟喇」、「小心走光啊」等，亦有網民猜測高Ling今次忽然High爆跳舞，是因為飲醉酒：「飲大咗？」、「飲左咗好多咩？」
拍賀歲片狂打幾晚通宵麻雀
其實高Ling分享跳舞片前，已率先透露之前在通宵開工拍賀歲片《麻雀女王追男仔》，她說：「雖然因為拍賀歲片打了幾晚通宵麻雀，但依然精神奕奕飛去工作，工作使我美麗，工作使我快樂！」又大讚《APT.》這首洗腦歌真係好正，令她聽一次開心一整日。
圖片來源：TVB