高海寧嚇人真面目曝光 醫護出賣上海隔離素顏照
無綫咪神高海寧早前跟隨王祖藍北上開工，抵達上海後要隔離21日。不過有負責在隔離酒店做檢測的醫護人員，竟然將同素顏高Ling的合照放上社交網，間接出賣女神真面目！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、小紅書@Jenny_wong618、[email protected]王祖藍
嚇人真面目曝光
有無綫咪神之稱的高海寧（高Ling）身材一向出眾，絕對稱得上是性感尤物，她又不時會在社交網派福利，深得一班宅男粉絲愛戴，不過日前網上流出一張高Ling的素顏照卻嚇壞不少網民！高Ling早前跟隨王祖藍北上開工，當抵達上海後要接受隔離21日，連農曆新年亦要留在酒店房度歲。由於近年高Ling在內地人氣漸高，在隔離時有負責為她做檢測的醫護人員，將二人在酒店房門外的合照放上社交網，並留言：「同事對她說很喜歡她的時候，她有點驚訝說『你們認識我嗎？』就是很謙虛那種感覺，我有那麼紅嗎的意思，她人好nice，我要求合照也是欣然答應，真的好開心！然後她說我是她來上海以來做核酸最溫柔的！」但眼見相中的高Ling戴上大框眼鏡零妝上陣，顏值大大跌watt之餘，更慘被網民嘲笑是「村姑代表」。
出關後跟祖藍搵食
高Ling早前與王浩信、張振朗以及吳沚默跟隨王祖藍到上海交流，眾人於酒店接受完隔離後，近日終於全員出關，而近年移居上海的王祖藍更一盡地主之誼，帶大家歎美食，其中高Ling早已表示預先做定運動，減定肥等食大餐。而祖藍亦於社交網晒大合照，並留言道：「上海女婿帶大家感受一下上海年味。」