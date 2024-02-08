高海寧急轉彎為諒解美斯道歉 稱「非常震驚」承諾以後會做好1件事
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國際足球巨星美斯未有在香港賽事中上場，令球迷大感失望，之前曾在訪問中表示諒解美斯的高海寧，就在社交平台上發表長文，表達了對事件的看法和期望，同時也向關注此事的朋友們道歉。
高海寧賽前與碧咸合照 賽後表達諒解
高海寧早於賽前一日，就已經在活動中與國際邁亞密的班主碧咸合照，成為眾多粉絲羨慕的對象。賽後她在接受訪問時，對受傷的美斯表示諒解：「聽講佢受咗傷，作為球迷，希望佢都有好好嘅身體狀態出席真正嘅比賽，所以我覺得可以理解、諒解。」這番話語顯示了她作為球迷的大度和理解。
美斯於日本賽事露面
然而，隨著美斯在隨後的日本賽事中上場比賽，一些人開始質疑高海寧之前的諒解之言。為了避免被誤解，高海寧在IG和微博上發表了長文，解釋自己當時的言論是基於對教練在賽後記者會上的「美斯因受傷不能上陣」報道的理解。
球迷期待落空 美斯未能上場
國際邁亞密訪港對香港隊的比賽，門票價格高達四千多元，原本是眾多球迷期待已久的盛事，但最終因為美斯未能上場，讓不少球迷感到失望和不滿。這場比賽原本是一個讓香港球迷近距離欣賞國際足球巨星風采的絕佳機會，但結果卻是讓人唏噓。
高海寧長文道歉 期望事件有合理交代
在長文中，高海寧表示了她對事件的關注和對之前言論的反思：「我充分意識到，自己當時在只瞭解片面的情況下，發表的言論是非常不妥的。在此要向所有關注這件事的朋友們表示歉意，真的非常抱歉！」並表示會持續關注事件的發展，期望這次事件能有一個合理的交代。
球迷關注 美斯社交平台發文
美斯在賽後也有在內地社交平台發文，而高海寧的長文道歉和對事件的關注，也引起了不少球迷的共鳴。作為公眾人物，高海寧的每一個動作和言論都受到矚目，她也承諾以後會更加謹言慎行，做好作為公眾人物的正向引導。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@sammkoling、微博@梅西LeoMessi10