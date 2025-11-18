高海寧深夜發黑白劇照悼「老竇」許紹雄 大殮現身送別神情哀傷
廣告
高海寧昨晚在社交平台上載兩張與許紹雄的黑白劇照，配上黑色愛心表達對「老豆」的不捨思念，畫面令人動容。今日許紹雄大殮儀式，高海寧一身黑衣現身送別，神情哀傷的她在上午9時50分左右離開現場，這份深厚的父女情誼讓在場人士都感受到她內心的悲痛。
高海寧深夜發文悼念許紹雄
高海寧昨晚在社交平台上載三張在《新聞女王2》中出席佐治喪禮的黑白劇照，沒有文字說明，只以黑色愛心emoji表達內心的不捨與思念，這份跨越血緣的親情讓網民深深感動。
許紹雄今日舉行大殮儀式
許紹雄於昨日設靈後，今日正式舉行大殮儀式，兩日來不少圈中好友及市民到場致意，高海寧一早便到達現場向前輩作最後道別。她身穿一襲黑衣，神情哀傷，在上午9時50分左右離開現場，整個過程都顯得相當沉重。
高海寧許紹雄合作無間情如父女
高海寧與許紹雄因為劇集合作而結緣，在不少劇集中二人飾演父女，故私下亦叫對方做「老竇」。而兩人在螢幕上的父女關係延續到現實生活中，感情非常要好。
網民感動留言表達哀思
高海寧的悼念貼文引來大批網民留言表達哀思，不少人都被這份真摯的父女情深深感動。網民紛紛留言：「高Ling同許生嘅感情真係好深厚」、「睇到都想喊，佢哋真係好似親父女咁」、「許生一定好欣慰有咁好嘅女兒」。
許紹雄出殯｜佘詩曼高海寧憔悴現身 眾星雲集作最後送別
許紹雄病逝｜TVB重播《使徒行者2》悼念 歡喜哥經典演出再現熒幕
許紹雄設靈｜黃宗澤佘詩曼黃子華群星齊聚送別 揭Benz雄生前隱瞞病情至最後一刻
許紹雄設靈｜女兒許惠菁哽咽談對爸爸最大遺憾 靈堂擺三張許紹雄照藏深意
許紹雄設靈｜家屬籲捐款代替花牌 大批人士照送花牌如花海 網民點出原因獲讚
TVB節目巡禮｜高海寧爆喊憶許紹雄 馬國明難忘金句教導：寧願我鬧你
許紹雄病逝｜關寶慧痛別30年摯友 眾星齊悼「片場開心果」許紹雄76歲病逝｜《正義女神》成珍貴遺作 與佘詩曼再合作 譚耀文深情悼念
圖片來源：IG@ sammkoling、TVB娛樂新聞台、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期