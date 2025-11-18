高海寧深夜發黑白劇照悼「老竇」許紹雄 大殮現身送別神情哀傷

高海寧昨晚在社交平台上載兩張與許紹雄的黑白劇照，配上黑色愛心表達對「老豆」的不捨思念，畫面令人動容。今日許紹雄大殮儀式，高海寧一身黑衣現身送別，神情哀傷的她在上午9時50分左右離開現場，這份深厚的父女情誼讓在場人士都感受到她內心的悲痛。