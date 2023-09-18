36歲高海寧與男子夜遊疑「出pool」IG大派福利 貼身裙力證身材fit爆
與神秘男子夜遊 網民猜測女神疑「出pool」
而高Ling昨日（17日）發佈的貼文則惹來女神疑似「出pool」的疑雲！高Ling分享了多張近期的旅遊照，除了有自己的獨照外，還有幾張與男生的甜蜜合照，被猜測是否「蜜遊」旅行，又留言稱：「好sweet！」、「女神係唔係有好消息？」、「支持你的決定！」
雖然女神「出pool」是好事，但是有網民指出高Ling於8月份時已經post過同樣的旅行照，而相片中的神秘男子其實是高Ling的表弟，並不是網民猜測的男朋友關係。
貼身裙盡顯S型曲線
在高Ling分享的照片中，她以一條白色貼身長裙示人，雖然裙子以簡約風為主，但是仍然擋不住高Ling的魔鬼身材！高開衩以及低胸的設計完美凸顯了她的S型曲線，令網民紛紛留言大讚：「無論樣貌或體態都無懈可擊！」、「呢一輯相完全表現出光線美學更加突顯閣下的身段美！」、「更清純美艷，散發陣陣仙氣。」
36歲高海寧泰國行極罕曬噴血身材 公開三點式泳裝照大解放
現年36歲的高海寧（高Ling）曾是TVB的著名「咪神」，不過近年開始行保守路線，甚少再於社交網站公開三點式泳裝照，出名擁有S形身材的她近日去了泰國旅行的她在Instagram上載大批靚相，更罕有地在泰國大解放，再度以比堅尼上陣示人！
IG派福利公開比堅尼照
高Ling向來甚少在社交網站公開三點式泳裝照，罕有大騷其豐滿身材性感又養眼，拿著椰青作道具放在胸口處影相更不經意地露出迷人的曲線，令不少網民都表示很滿意這份福利，連戴祖儀都忍不住讚嘆：「放開那椰子！！！讓我來！」
高海寧泰國海邊大騷世界級身材
高海寧在個人社交平台上與粉絲分享動態，影片中高Ling在當地炎熱的天氣下毫不吝惜穿著低胸開衩飄逸長裙遊走海邊登船，長裙薄貼在高Ling身上，胸前蕩漾，裙擺大開衩讓其白滑美腿若隱若現，引來網友熱議大讚：「嘩，是仙子下凡嗎？」、「女神好正呀」、「哇！長腿殺死人啊」、「真係好勁超大」，果然是網民心中的女神！
高海寧打鼓拍片騷才華 貼身衫出賣好身形顯上圍線條
早前高海寧喺IG釋出自己打鼓嘅影片，片中播放住陳奕迅嘅歌曲《單車》，着住杏色貼身衫的高海寧包到實一實，拎住鼓棍跟隨節奏拍打，表情相當認真！由於影片拍攝角度係側面，加上高海寧嘅衣服非常貼身，完全將其驕人嘅身材表露無遺，就算衣服包得密實，依然清楚見到高海寧上圍非常豐滿！高海寧打鼓節奏有快有慢，當手勢變快時，其傲人的上圍亦隨之擺動，場面非常吸睛，有網民更頂唔住，表示想睇埋正面Shot添！
高海寧澎湃身材致網民睇錯重點
高海寧雖然拍片目的係同大家分享自己打鼓，但似乎拍攝角度就令佢澎湃上圍若隱若現，搞到網民完全放錯重點，粉絲仲留言話：「好大對」、「高Ling拍嘅片好多時個拍攝角度都好特別」、「重點錯左」、「呢個鏡頭不得了」、「則面巧震撼」、「我都唔知望邊度好」、「呢個角度睇正呀！」
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