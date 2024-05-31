37歲高海寧曾因好身材感到沒自信1契機醒覺開始做自己
高海寧曾因好身材感到沒自信
高海寧日前作客由Twins、容祖兒主持的綜藝節目《因為是朋友呀2》。在節目中，阿嬌扮成記者向高海寧提問，問及她是否因為出眾的身材而限制了自己的演藝路線。對此，高海寧坦承：
其實坦白說，我一開始的不自信，是來自於這方面（身材）。就是在參選香港小姐的時候，一直被討論的就是身材，因為他們覺得，性感的女生等於壞女性，（標籤你）對，會編造一些新聞，他們明明甚麼都拍不到，會編造了一段故事，然後我就想說好像全世界都不喜歡我，所以那時候我是非常不自信的。然後就那剛開頭的時候，有很多女生會一看到我，她們會避開我，（為甚麼呢？）可能覺得我有攻擊性或怎麼樣，（所以你都會覺得身邊所有人都不喜歡你？）對，當時真的會這樣覺得，然後到後來我甚至會覺得說，就是我性感然後形象這樣，她們不喜歡也是正常的，我就開始貶低我自己，我就更加沒自信。
高海寧30歲後才醒覺 開始做自己
高海寧分享，她長期的不自信直到30歲後才有所改變。她說：「我花了很長時間，我可以說是到30歲，我覺得女生跨30歲的那一下，你突然會有一些東西醒覺，你會突然覺得說我好像就是在為別人而活，我希望得到別人的認可，希望別人欣賞我或者是知道我是怎樣的人，我要證明給別人看很多東西，我覺得我好累，我突然覺得為甚麼，我不可以為了我自己而活呢？是從那一年開始，我剪短頭髮了，然後我出席公開活動以前是一定要穿裙子的，到後來我就覺得我要穿褲子出公開活動，我要穿適合我自己的衣服，就從那年開始轉變，我覺得還蠻好的。」這種轉變不僅讓她在演技和戲路上有了顯著的進步，也逐漸消除了人們對她「花瓶」的刻板印象。
高海寧坦言更喜歡現在的自己
高海寧從21歲參加香港小姐開始其演藝生涯，經過九年的掙扎與自我懷疑，她的堅持最終獲得了回報。她表示：「如果你問我說我喜歡20多歲的自己，還是現在的自己，我更喜歡現在的自己。」這句話不僅是對自己過去的肯定，也是對未來的期待。