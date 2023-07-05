36歲高海寧飛到馬來西亞撐黎諾懿 密實性感獲「重點」關注

36歲的高海寧（高Ling）向來被封「無綫咪神」，近年佢就封胸改行密實路線，不過就算高Ling刻意包到冚都難掩其「世界級身材」。黎諾懿早前在馬來西亞拍節目，更邀得高海寧幫手，黎諾懿於社交平台上載一條短片，片中高Ling以白色緊身衫上陣，非常搶鏡！