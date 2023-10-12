高海寧 野生捕獲

36歲高海寧被野生捕獲 樣靚身材正獲網民大讚又瘦又溫柔

最新娛聞
charlottema

廣告

現年36歲的高海寧（高Ling）以魔鬼身材聞名，但其實她的靚樣也非常「煞食」！日前她在中環街頭被野生捕獲，毫無明星架子的她更任影唔嬲，網民事後分享自己影到的照片時，更對高Ling讚不絕口！

高海寧 野生捕獲 高海寧經常被讚樣靚身材正。
高海寧經常被讚樣靚身材正。（圖片來源：IG@sammkoling）

大方合照超級親民

該名網民表示自己在中環街頭偶遇高海寧，大讚她「真人很瘦很美，很温柔」，又表示：「合照的時候有種心跳加速的感覺，哈哈，好緊張」。她更上載了自己與高海寧的合照，照片中的高Ling以簡約的全白色輕便裝示人，淡妝的她看起來與平時沒有太大分別，露出的纖腰更加吸睛！雖然不少網民大讚高Ling十分靚女，但是也有網民認為：「明星沒有鎂光燈下都好普通哦」，又稱：「香港條街大把啦」，看起來並不認同其他網民的觀點。

高海寧 野生捕獲 被野生捕獲的高海寧大方合照。
被野生捕獲的高海寧大方合照。（圖片來源：小紅書圖片）

網民鏡頭下依然咁靚

其實高海寧早前也曾經在網民的街拍中出現過，路人鏡頭下的她依然又fit又靚，原圖直出簡直冇壓力！照片也引來不少網民留言，紛紛大讚高海寧：「高Ling真係又靚又有身材」、「我最喜歡她的身材了，真的好喜歡，第一眼在劇裏看到她就喜歡」、「高海寧的氣質真的很出眾」等等。

高海寧 野生捕獲 就算是原相機直出的照片對高海寧也毫無壓力。
就算是原相機直出的照片對高海寧也毫無壓力。（圖片來源：小紅書圖片）

36歲高海寧泰國行極罕曬噴血身材 公開三點式泳裝照大解放

現年36歲的高海寧（高Ling）曾是TVB的著名「咪神」，不過近年開始行保守路線，甚少再於社交網站公開三點式泳裝照，出名擁有S形身材的她近日去了泰國旅行的她在Instagram上載大批靚相，更罕有地在泰國大解放，再度以比堅尼上陣示人！

高海寧 野生捕獲 高海寧 高ling 高海寧近日去了泰國旅行。
高海寧近日去了泰國旅行。（圖片來源：IG@sammkoling）
高海寧 野生捕獲 高海寧 高ling 每日都好chill。
每日都好chill。（圖片來源：IG@sammkoling）
高海寧 野生捕獲 高海寧 高ling 高Ling都好貼地食茶記！
高Ling都好貼地食茶記！（圖片來源：IG@ sammkoling）

IG派福利公開比堅尼照

高Ling向來甚少在社交網站公開三點式泳裝照，罕有大騷其豐滿身材性感又養眼，拿著椰青作道具放在胸口處影相更不經意地露出迷人的曲線，令不少網民都表示很滿意這份福利，連戴祖儀都忍不住讚嘆：「放開那椰子！！！讓我來！」

高海寧 野生捕獲 高海寧 高ling 高Ling罕有公開比堅尼照。
高Ling罕有公開比堅尼照。（圖片來源：IG@sammkoling）
高海寧 野生捕獲 高海寧 高ling 大展S形身材，超養眼！
大展S形身材，超養眼！（圖片來源：IG@sammkoling）
高海寧 野生捕獲 高海寧 高ling 拿著椰青作道具放在胸口處影相，更不經意地露出迷人的曲線。
拿著椰青作道具放在胸口處影相，更不經意地露出迷人的曲線。（圖片來源：IG@sammkoling）
高海寧 野生捕獲 高海寧 高ling 破天荒公開噴血泳裝照，網民都相當興奮。
破天荒公開噴血泳裝照，網民都相當興奮。（圖片來源：IG@sammkoling）

高海寧泰國海邊大騷世界級身材

高海寧在個人社交平台上與粉絲分享動態，影片中高Ling在當地炎熱的天氣下毫不吝惜穿著低胸開衩飄逸長裙遊走海邊登船，長裙薄貼在高Ling身上，胸前蕩漾，裙擺大開衩讓其白滑美腿若隱若現，引來網友熱議大讚：「嘩，是仙子下凡嗎？」、「女神好正呀」、「哇！長腿殺死人啊」、「真係好勁超大」，果然是網民心中的女神！

高海寧 野生捕獲 高海寧 高ling 高海寧 性感 高海寧遊泰大騷酥胸美腿！
高海寧遊泰大騷酥胸美腿！（圖片來源：IG@sammkoling）
高海寧 野生捕獲 高海寧 高ling 高海寧 性感 高Ling最新短片大騷世界級身材！
高Ling最新短片大騷世界級身材！（圖片來源：IG@sammkoling）
高海寧 野生捕獲 高海寧 高ling 高海寧 性感 低胸開衩飄逸長裙極吸睛
低胸開衩飄逸長裙極吸睛（圖片來源：IG@sammkoling）
高海寧 野生捕獲 高海寧 高ling 高海寧 性感 完美身材獲網友大讚！
完美身材獲網友大讚！（圖片來源：IG@sammkoling）

高海寧打鼓拍片騷才華 貼身衫出賣好身形顯上圍線條

早前高海寧喺IG釋出自己打鼓嘅影片，片中播放住陳奕迅嘅歌曲《單車》，着住杏色貼身衫的高海寧包到實一實，拎住鼓棍跟隨節奏拍打，表情相當認真！由於影片拍攝角度係側面，加上高海寧嘅衣服非常貼身，完全將其驕人嘅身材表露無遺，就算衣服包得密實，依然清楚見到高海寧上圍非常豐滿！高海寧打鼓節奏有快有慢，當手勢變快時，其傲人的上圍亦隨之擺動，場面非常吸睛，有網民更頂唔住，表示想睇埋正面Shot添！

高海寧 野生捕獲 高海寧 高ling 高海寧 性感 高海寧 着住杏色貼身衫的高海寧包到實一實！
着住杏色貼身衫的高海寧包到實一實！（圖片來源：IG@sammkoling）
高海寧 野生捕獲 高海寧 高ling 高海寧 性感 高海寧 但高海寧嘅衣服非常貼身，將其驕人嘅身材表露無遺！
但高海寧嘅衣服非常貼身，將其驕人嘅身材表露無遺！（圖片來源：IG@sammkoling）
高海寧 野生捕獲 高海寧 高ling 高海寧 性感 高海寧 高海寧其他的側拍相。
高海寧其他的側拍相。（圖片來源：IG@sammkoling）
高海寧 野生捕獲 高海寧 高ling 高海寧 性感 高海寧
（圖片來源：IG@sammkoling）

高海寧澎湃身材致網民睇錯重點

高海寧雖然拍片目的係同大家分享自己打鼓，但似乎拍攝角度就令佢澎湃上圍若隱若現，搞到網民完全放錯重點，粉絲仲留言話：「好大對」、「高Ling拍嘅片好多時個拍攝角度都好特別」、「重點錯左」、「呢個鏡頭不得了」、「則面巧震撼」、「我都唔知望邊度好」、「呢個角度睇正呀！」

高海寧 野生捕獲 高海寧 高ling 高海寧 性感 高海寧 網民留言。
網民留言。（圖片來源：IG@sammkoling）
高海寧 野生捕獲 高海寧 高ling 高海寧 性感 高海寧
（圖片來源：IG@sammkoling）
高海寧 野生捕獲 高海寧 高ling 高海寧 性感 高海寧
（圖片來源：IG@sammkoling）
高海寧 野生捕獲 高海寧 高ling 高海寧 性感 高海寧 有網民頂唔住表示想睇埋正面Shot！
有網民頂唔住表示想睇埋正面Shot！（圖片來源：IG@sammkoling）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@sammkoling、小紅書圖片

讀者留言

熱門文章

 