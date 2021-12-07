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高海寧唔使P圖照樣影得出逆天長腿 IG開Post做大師教秘訣：把手機反轉

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撰文：東方新地

P圖就任何人都可以，不過P得好唔好睇就係另一回事喇！而P圖嘅重點，除咗係面要尖尖、眼要大大、身形更加Fit之外，最多人都鍾意P高自己，拉長個人嘅比例！然而，最近高海寧（高Ling）就話你知，如何唔使P圖都影到「九頭身」超模比例！

文：東方新地｜圖：[email protected]

高Ling身高172cm，雖然身形都好好，但未算誇張。（圖片來源：IG@sammkoling）
高Ling身高172cm，雖然身形都好好，但未算誇張。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@sammkoling）
（圖片來源：[email protected]

教授超誇張身形比例攝影技巧

高海寧表日前在個人社交網站上表示最近學習了新的攝影技巧，笑稱唔使P圖一樣可以自然地擁有起大張腿，更大方地公開秘訣：「我知道 現在就告訴你們秘訣，把手機反轉 鏡頭在下方，減少腳下留白 儘量貼近畫面底部，你就可以拍到這種逆天長腿的效果，Try it！」及後高海寧亦活學活用，與友人影了多張逆天長腿的相片並分享至社交網站，果然係活學活用呀！

真係好長。（圖片來源：IG@sammkoling）
真係好長。（圖片來源：[email protected]
比例好誇張。（圖片來源：IG@sammkoling）
比例好誇張。（圖片來源：[email protected]
正宗九頭身。（圖片來源：IG@sammkoling）
正宗九頭身。（圖片來源：[email protected]
朋友一齊玩。（圖片來源：IG@sammkoling）
朋友一齊玩。（圖片來源：[email protected]
網民都話受用！（圖片來源：IG@sammkoling）
網民都話受用！（圖片來源：[email protected]

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波波重手P圖被網民恥笑 霸氣回應P曲牆火速令人收聲

文：東方新地｜圖：[email protected]

波波早前出席觀音文化節活動，一身白色長裙現身，被網民大讚有仙氣，當然亦有不少網民大讚波波的玲瓏浮凸好身材﹗不過有網民發現波波身後的牆身全變彎曲了，留言篤爆她P圖太重手﹗

波波透露出席一個觀音文化節活動﹗留意背景後的啡色牆身，直線被P到彎了﹗（圖片來源：IG@ krysellawong）
波波透露出席一個觀音文化節活動﹗留意背景後的啡色牆身，直線被P到彎了﹗（圖片來源：[email protected] krysellawong）
本身身形嬌小的波波貼出全身相，幾乎變成黃金比例身形，其背景牆變曲好明顯﹗原來是波波別有用心，聽吓佢解釋﹗（圖片來源：IG@krysellawong）
本身身形嬌小的波波貼出全身相，幾乎變成黃金比例身形，其背景變曲好明顯，尤其啡色牆身，成個背景被佢搞彎晒﹗不過波波有佢一番解釋﹗（圖片來源：[email protected]

波波解釋：我專登P曲晒成幅牆

波波被網民指P圖太重手，竟然回應指是刻意這樣做，她留言解釋：「本身淨係p手臂幅牆曲咗，之後我專登p曲哂成幅牆」，可能太多人留言恥笑她P圖太重，太貪心，其後波波在原文上加了一段字「P.S. 幅牆係我專登全部p曲哂佢，因為手臂個位p曲咗，唔洗同我講」令網民收聲，沒有人再指她P圖太重手﹗

波波P圖重手被網民發現取笑 一句回應令人收聲
波波被指P圖太重手，秒速回應網民﹗（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@（圖片來源：IG@krysellawong））
其後波波索性在原po編輯文字，加了對P圖的回應，免得再被追問及恥笑﹗（圖片來源：[email protected]））
（圖片來源：IG@（圖片來源：IG@krysellawong））
波波全輯相的背景都出事，呢張合照紅色邊框都變彎﹗（圖片來源：[email protected]（圖片來源：[email protected]））

波波出美照成功轉移視線 網民：真材實料唔使P

波波被恥笑P圖太重手後，其後再貼出兩張美照，其中一張她身穿貼身背心望窗，上圍相當洶湧，另一張則是回眸一笑，並寫道「You keep my heart open﹗」，成功瘋狂吸Like，網民留言指流晒鼻血，「好靚嘅騎樓」、「點解可以誇張成咁﹗」、「跪求除褸」、「愈玩愈放」、「前事P圖就不計啦﹗」、「真材實料唔使P都咁勁」。

（圖片來源：IG@krysellawong）
被指P圖太重手的波波，其後立即貼出性感照，火速吸like又成功轉移視線﹗網民留言大讚「好靚嘅騎樓」﹗（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@krysellawong）
再來一張回眸一笑，網民好受落，大讚波波識玩﹗（圖片來源：[email protected]
波波以低胸晚裝出席無綫節目巡禮﹗露出深長事業線，同場花旦小花都冇佢咁性感﹗（圖片來源：IG@krysellawong）
波波以低胸晚裝出席無綫節目巡禮﹗露出深長事業線，同場花旦小花都冇佢咁性感﹗（圖片來源：[email protected]

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