高海寧唔使P圖照樣影得出逆天長腿 IG開Post做大師教秘訣：把手機反轉

P圖就任何人都可以，不過P得好唔好睇就係另一回事喇！而P圖嘅重點，除咗係面要尖尖、眼要大大、身形更加Fit之外，最多人都鍾意P高自己，拉長個人嘅比例！然而，最近高海寧（高Ling）就話你知，如何唔使P圖都影到「九頭身」超模比例！