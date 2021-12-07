高海寧唔使P圖照樣影得出逆天長腿 IG開Post做大師教秘訣：把手機反轉
P圖就任何人都可以，不過P得好唔好睇就係另一回事喇！而P圖嘅重點，除咗係面要尖尖、眼要大大、身形更加Fit之外，最多人都鍾意P高自己，拉長個人嘅比例！然而，最近高海寧（高Ling）就話你知，如何唔使P圖都影到「九頭身」超模比例！
文：東方新地｜圖：[email protected]
教授超誇張身形比例攝影技巧
高海寧表日前在個人社交網站上表示最近學習了新的攝影技巧，笑稱唔使P圖一樣可以自然地擁有起大張腿，更大方地公開秘訣：「我知道 現在就告訴你們秘訣，把手機反轉 鏡頭在下方，減少腳下留白 儘量貼近畫面底部，你就可以拍到這種逆天長腿的效果，Try it！」及後高海寧亦活學活用，與友人影了多張逆天長腿的相片並分享至社交網站，果然係活學活用呀！
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波波重手P圖被網民恥笑 霸氣回應P曲牆火速令人收聲
文：東方新地｜圖：[email protected]
波波早前出席觀音文化節活動，一身白色長裙現身，被網民大讚有仙氣，當然亦有不少網民大讚波波的玲瓏浮凸好身材﹗不過有網民發現波波身後的牆身全變彎曲了，留言篤爆她P圖太重手﹗
波波解釋：我專登P曲晒成幅牆
波波被網民指P圖太重手，竟然回應指是刻意這樣做，她留言解釋：「本身淨係p手臂幅牆曲咗，之後我專登p曲哂成幅牆」，可能太多人留言恥笑她P圖太重，太貪心，其後波波在原文上加了一段字「P.S. 幅牆係我專登全部p曲哂佢，因為手臂個位p曲咗，唔洗同我講」令網民收聲，沒有人再指她P圖太重手﹗
波波出美照成功轉移視線 網民：真材實料唔使P
波波被恥笑P圖太重手後，其後再貼出兩張美照，其中一張她身穿貼身背心望窗，上圍相當洶湧，另一張則是回眸一笑，並寫道「You keep my heart open﹗」，成功瘋狂吸Like，網民留言指流晒鼻血，「好靚嘅騎樓」、「點解可以誇張成咁﹗」、「跪求除褸」、「愈玩愈放」、「前事P圖就不計啦﹗」、「真材實料唔使P都咁勁」。